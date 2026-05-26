Denna ofta kritiserade vana är faktiskt en form av meditation.

På en kaféterrass, i tunnelbanan eller från en bänk utövar vi ständigt denna konst. När vi inte är klistrade vid våra telefoner finner vi ett busigt nöje i att observera främlingarna som strosar förbi oss med hastiga steg. Vi finner oss till och med uppfinna liv åt dem, föreställa oss deras dagliga rutiner eller gissar deras yrken. Ur en utomståendes perspektiv kan detta enkla tidsfördriv verka som malplacerat omdöme eller skvaller. Ändå har denna kontemplativa aktivitet, ofta förknippad med ålderdom eller de mest ökända fiktiva skurkarna, något väldigt lugnande över sig.

Att observera människor är lika nyttigt som ett yogapass.

Ibland sliter vi blicken från våra telefoner för att återknyta kontakten med verkligheten omkring oss. Oavsett om vi väntar på nästa tåg på perrongen eller smuttar på en matcha latte på en livlig gata, tittar vi på filmen som utspelar sig framför oss, och ibland behöver vi nästan en burk popcorn för att ackompanjera denna särskilt njutbara ritual. Att observera människor som James Bond bakom sina solglasögon är ett universellt tidsfördriv som utövas i varje ledig stund.

Det är ett fyrdimensionellt spektakel som lätt kan mäta sig med de tvivelaktiga videorna på TikTok och det virtuella innehåll man stöter på när man scrollar. Under denna inspektion av rekreationsutrymmen ser vi kärlekskranka par som håller varandra i handen, grupper av vänner på cyklar vars skramlande väskor antyder en utekväll med alkohol, och affärsmän i kostymer som smyger sig på affärsplaner från sina cykelsadel. Vi känner en stick av sympati för en kvinna i vår mormors ålder som matar en flock duvor och ler fånigt vid åsynen av en liten flicka med vackra flätor som blåser på maskrosor med all sin kraft.

De som blir granskade i ögonvrån känner sig granskade från topp till tå och föreställer sig spontant en skvallerstund som i tonårsfilmer. Ändå åtföljs denna aktivitet, som seniorer är de bästa ambassadörerna för, inte alltid av viskningar eller hånfulla skratt. Det är ett ögonblick av att släppa taget, där hjärnan verkligen stänger av. "Att observera människor är som att meditera med öppna ögon", säger Dr. Stephanie Steele-Wren, klinisk psykolog, i ett intervju med Bustle . Hon fortsätter: "Man sätter inga förväntningar; man ser helt enkelt världen gå förbi."

Hur kan vi förvandla denna enkla gest till en genuin hälsoaktivitet?

Att titta på folk från en bekväm sits, en ranglig stol eller ett nyklippt grässtrå är en i stort sett underskattad andlig praktik. Det finns ingen anledning att sitta i lotusställning på en skummatta eller dra sig tillbaka till ett tibetanskt kloster för att uppleva lugn och ro. Denna ritual, som inte kräver någon annan skicklighet än att stilla tankarna, är praktiskt taget automatisk. Även om det inte finns några rätt eller fel sätt att observera förbipasserande under en lunchrast eller en söndagsutflykt, är det fortfarande möjligt att optimera denna mentala promenad.

Experten ger några tips för att förvandla detta vanliga ögonblick till en återhämtande paus, en tid för reflektion. Först råder hon att man slår sig ner på en bekväm plats med ett brett synfält: ett kafé med entré mot gatan, en bänk vid entrén till en park eller disken på en restaurang. Det måste finnas tillräckligt med distraktion för att hindra dig från att bli överväldigad av påträngande tankar. Ha telefonen i väskan för att fokusera på nuet.

Ta dig tid att fördjupa dig i din omgivning. Rörelser, blickar, attityder eller till och med den takt i vilken människor rör sig kan bli enkla uppmärksamhetspunkter. Tanken är inte att tolka eller dra slutsatser, utan snarare att välkomna det du uppfattar med nyfikenhet och en lätt beröring. Istället för att döma kvinnan som går som om hon vore i The Devil Wears Prada eller mannen i haremsbyxor som desperat letar efter en cigarett, observera helt enkelt. "Istället för att tvinga dig själv att 'tömma ditt sinne' låter du världen omkring dig verka sin magi. Då behöver du bara luta dig tillbaka och observera", förklarar experten.

Att bevisa att meditation kan ta sig olika former

I den allmänna uppfattningen reduceras meditation ofta till att sitta i lotusställning på en skummatta medan man inhalerar rökelse och lyssnar på tibetanska klangskålar. Ändå kommer lugn inte bara från en spellista med titeln "Styrande regn" eller en hållning som visar flexibilitet. Medan ordet "meditation" på sociala medier frammanar bilder av kvinnor som bugar sig för solen, stimulerar sina chakran och sträcker sig som tuggummi, finns det i verkligheten dussintals sätt att hitta inre frid. Och det involverar inte nödvändigtvis zenfontäner, Buddhastatyer och ljudet av klockspel.

”Många förknippar meditation med att sitta tyst på golvet i några timmar, som buddhistiska munkar gör”, tillägger Steele-Wren. ”Men det är bara en form av meditation bland många”, lugnar hon. Att observera människor passar perfekt in i denna wellness-strategi. Denna tidsfördriv, som fyller pensionärernas monotona dagar och som lärdes oss av Gossip Girl, är besläktad med passiv meditation.

I en värld mättad av notiser, innehåll och ständiga krav blir det nästan som en handling av milt motstånd att titta upp. Att observera andra är också, indirekt, ett sätt att återknyta kontakten med sig själv: med sin egen rytm, sin förmåga att vara uppmärksam, sitt sätt att uppleva världen utan digitala filter. I denna gest finns ett slags diskret, nästan osynlig, men ändå väldigt verklig jordning. När man betraktar insekter i naturen eller ser människor leva sina liv, finns en känsla av lugn överallt.