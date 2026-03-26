Att leka i kärlek: ett enkelt karaktärsdrag eller ett dolt budskap?

Émilie Laurent
Din partner leker i de mest känsliga situationer och tar allt som ett skämt. Han är en riktig skämtare. Även i allvarliga stunder hittar han ett sätt att smyga in ett skämt eller komma med tvivelaktiga ordlekar. Han skulle absolut kunna överväga ett karriärbyte till cirkusen, men för tillfället är det du som måste stå ut med denna ständiga enmansshow och överdrivna humor. I motsats till vad du kanske tror är det inte brist på mognad, och det är inte heller ett uttryck för djup ointresse.

Svårigheter att kommunicera

Humor . Det är denna nästan medfödda förmåga som spontant lockade dig till din partner, som är ett vandrande skämt. Han gjorde inga storslagna romantiska uttalanden, men han fick verkligen dina kindben att rycka till. Förutom att, även om du är en lätt publik och lätt att skratta, har denna egenskap som fick ditt hjärta att fladdra igår förvandlats till en allvarlig brist. Långt ifrån att vara en glädjedödare uppskattar du skämt, men bara när de är vältajmade och inte stör vuxna samtal.

Du är inte med en poetisk Romeo, utan med en förstklassig komiker. Du föredrog kungens gycklare framför sagornas charmprins. Och även om din partner är en utmärkt humörhöjare, vet han inte när han ska sluta. Det ligger helt enkelt inte i hans natur. Du kan rynka pannan och anta en kortfattad ton, men han svarar alltid med ett skämt, som om det vore hans enda språk. Det finns män som drar sig tillbaka till tystnaden , och det finns andra som bara öppnar munnen för att underhålla publiken.

Du kanske känner att han försöker avleda uppmärksamheten eller snabbt byta ämne. Men när din partner försiktigt härmar dig eller svarar på dina ord med en fras som är avsedd att "lättna upp stämningen", gör han det inte för att förringa vad du säger eller minimera dina känslor. Humor är ett "utlopp", en avledningsmanöver, men framför allt en " kommunikationsstörning ".

”Beroende på paret föredrar vissa tystnad, att inte svara eller bara nicka. Och då flyr de samtalet. Här finns det en sorts lätthet med skratt. Så vi placerar lätthet där det inte finns någon, och där det på andra sidan finns oro”, säger sexologen och psykoanalytikern Catherine Blanc på radiostationen Europe 1 och påminner lyssnarna om att det kan misstolkas.

Uttrycket av obehag

Din partner retar dig där du förväntar dig en uppriktig komplimang . De svarar på dina innerliga uttalanden med bus och lekfullhet när du hoppas på genuin tillgivenhet tillbaka. Om din partner överanvänder skratt och humor, även i konflikter och intima stunder, är det främst en fasad. Det är en täckmantel för att maskera obehag. Vissa människor använder skratt på samma sätt som andra surar och drar sig undan utan ett ord. Humor är en strategi för att skapa en avledning och vända situationen.

”Ibland flyr vi eftersom vi inte kan konfrontera oss själva, vi kan inte ifrågasätta oss själva eller ens bli ifrågasatta. Så vi använder humor eftersom vi vet att det fungerar, och det låter oss återfå makt eftersom vi får den andra personen att skratta”, förklarar specialisten.

Att närma sig allt genom humorns lins innebär dock att stänga av sig från andras råa känslor och skapa en klyfta, eller till och med att verka självisk snarare än en "leverantör av god humor".

Humor som en sköld

"Människans högsta försvarsmekanism." Så definierade Sigmund Freud humor. Och det av goda skäl: bakom en välplacerad kvickhet finns ibland en genuin emotionell försvarsmekanism.

Din partner skämtar inte bara för att få dig att skratta eller lätta upp stämningen. De skämtar för att skydda sig själva. Från dig, från sig själva, men särskilt från vad vissa samtal kan ta upp. Att prata om sina känslor, erkänna ett misstag, uttrycka rädsla eller sårbarhet… det här är allt hala sluttningar de föredrar att undvika med ett välplacerat skämt.

Humor blir då en osynlig rustning. Där vissa drar sig tillbaka in i tystnaden eller flyr, väljer han en smart vändning. Ett skämt, en ordvits, en imitation… och vips, det allvarliga ämnet försvinner som genom ett trollslag. Det är inte så att han inte har något att säga, det är så att han inte vet hur man säger det på något annat sätt. ”Så skämt är okej, men bara om de inte tystar någon”, varnar experten.

I slutändan innebär det att älska någon som är en clown att acceptera att de inte tar bort sin röda näsa över en natt. Men det innebär också att ge dem ett utrymme där de gradvis kan utveckla sina skämt ... och våga vara seriösa, utan rädsla för att förlora sin plats. Att leva med ett Mr. Bean-citat innebär att lära sig att läsa mellan raderna, att tolka ironi och att se igenom deras försvar.

Som ordkonstnär jonglerar jag stilistiska grepp och finslipar feministiska punchlines dagligen. Under mina artiklar bjuder min lätt romantiska skrivstil på några verkligt fängslande överraskningar. Jag njuter av att reda ut komplexa frågor, som en modern Sherlock Holmes. Könsminoriteter, jämlikhet, kroppslig mångfald… Som journalist på gränsen dyker jag huvudstupa ner i ämnen som väcker debatt. Som arbetsnarkoman sätts mitt tangentbord ofta på prov.
Hans fru håller på att förlora synen; han föreställer sig ett projekt som är lika enkelt som det rör sig.

Hans fru håller på att förlora synen; han föreställer sig ett projekt som är lika enkelt som det rör sig.

I Japan resonerar berättelsen om Toshiyuki Kuroki och hans fru Yasuko Kuroki med sin enkelhet och djup. Efter...

"Skilsmässoeffekt": Dessa kvinnor visar upp sin fysiska förvandling efter separationen

På sociala medier berättar vissa trender en historia som går långt bortom ett enkelt utseendebyte. "Skilsmässoeffekten", som har...

Kvinnor och män som står inför ett singelliv: en skillnad i välbefinnande som väcker frågor

Enligt stereotyper känner sig kvinnor tomma utan en partner, medan män är självförsörjande och helt nöjda med sina...

Kan vänner påverka skilsmässa? Vad en sociologisk studie visar.

Skilsmässa ses ofta som ett privat beslut som fattas av två personer, borta från andras blickar. Sociologin erbjuder...

"Måltidsbrytare": detta bordsmanér som kan skapa spänningar i ett par

Tänk om de små detaljerna vid bordet avslöjade mycket om er relation? En term från sociala medier drar...

År 2026 väljer dessa kvinnor singellivet och kräver ett "lyckligare" liv.

År 2026 kommer fler och fler kvinnor att omfamna en vald singelstatus och uppleva den som en källa...