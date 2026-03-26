Att leka i kärlek: ett enkelt karaktärsdrag eller ett dolt budskap?

Din partner leker i de mest känsliga situationer och tar allt som ett skämt. Han är en riktig skämtare. Även i allvarliga stunder hittar han ett sätt att smyga in ett skämt eller komma med tvivelaktiga ordlekar. Han skulle absolut kunna överväga ett karriärbyte till cirkusen, men för tillfället är det du som måste stå ut med denna ständiga enmansshow och överdrivna humor. I motsats till vad du kanske tror är det inte brist på mognad, och det är inte heller ett uttryck för djup ointresse.

Svårigheter att kommunicera

Humor . Det är denna nästan medfödda förmåga som spontant lockade dig till din partner, som är ett vandrande skämt. Han gjorde inga storslagna romantiska uttalanden, men han fick verkligen dina kindben att rycka till. Förutom att, även om du är en lätt publik och lätt att skratta, har denna egenskap som fick ditt hjärta att fladdra igår förvandlats till en allvarlig brist. Långt ifrån att vara en glädjedödare uppskattar du skämt, men bara när de är vältajmade och inte stör vuxna samtal.

Du är inte med en poetisk Romeo, utan med en förstklassig komiker. Du föredrog kungens gycklare framför sagornas charmprins. Och även om din partner är en utmärkt humörhöjare, vet han inte när han ska sluta. Det ligger helt enkelt inte i hans natur. Du kan rynka pannan och anta en kortfattad ton, men han svarar alltid med ett skämt, som om det vore hans enda språk. Det finns män som drar sig tillbaka till tystnaden , och det finns andra som bara öppnar munnen för att underhålla publiken.

Du kanske känner att han försöker avleda uppmärksamheten eller snabbt byta ämne. Men när din partner försiktigt härmar dig eller svarar på dina ord med en fras som är avsedd att "lättna upp stämningen", gör han det inte för att förringa vad du säger eller minimera dina känslor. Humor är ett "utlopp", en avledningsmanöver, men framför allt en " kommunikationsstörning ".

”Beroende på paret föredrar vissa tystnad, att inte svara eller bara nicka. Och då flyr de samtalet. Här finns det en sorts lätthet med skratt. Så vi placerar lätthet där det inte finns någon, och där det på andra sidan finns oro”, säger sexologen och psykoanalytikern Catherine Blanc på radiostationen Europe 1 och påminner lyssnarna om att det kan misstolkas.

Uttrycket av obehag

Din partner retar dig där du förväntar dig en uppriktig komplimang . De svarar på dina innerliga uttalanden med bus och lekfullhet när du hoppas på genuin tillgivenhet tillbaka. Om din partner överanvänder skratt och humor, även i konflikter och intima stunder, är det främst en fasad. Det är en täckmantel för att maskera obehag. Vissa människor använder skratt på samma sätt som andra surar och drar sig undan utan ett ord. Humor är en strategi för att skapa en avledning och vända situationen.

”Ibland flyr vi eftersom vi inte kan konfrontera oss själva, vi kan inte ifrågasätta oss själva eller ens bli ifrågasatta. Så vi använder humor eftersom vi vet att det fungerar, och det låter oss återfå makt eftersom vi får den andra personen att skratta”, förklarar specialisten.

Att närma sig allt genom humorns lins innebär dock att stänga av sig från andras råa känslor och skapa en klyfta, eller till och med att verka självisk snarare än en "leverantör av god humor".

Humor som en sköld

"Människans högsta försvarsmekanism." Så definierade Sigmund Freud humor. Och det av goda skäl: bakom en välplacerad kvickhet finns ibland en genuin emotionell försvarsmekanism.

Din partner skämtar inte bara för att få dig att skratta eller lätta upp stämningen. De skämtar för att skydda sig själva. Från dig, från sig själva, men särskilt från vad vissa samtal kan ta upp. Att prata om sina känslor, erkänna ett misstag, uttrycka rädsla eller sårbarhet… det här är allt hala sluttningar de föredrar att undvika med ett välplacerat skämt.

Humor blir då en osynlig rustning. Där vissa drar sig tillbaka in i tystnaden eller flyr, väljer han en smart vändning. Ett skämt, en ordvits, en imitation… och vips, det allvarliga ämnet försvinner som genom ett trollslag. Det är inte så att han inte har något att säga, det är så att han inte vet hur man säger det på något annat sätt. ”Så skämt är okej, men bara om de inte tystar någon”, varnar experten.