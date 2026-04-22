Kan man älska någon fullt ut utan att älska sig själv?

Frågan är värdig en filosofiuppsats, och ändå är det ett bra test på ens känslor. Innan du förklarar din kärlek till någon du knappt känner, lär dig att säga "Jag älskar dig" till dig själv framför spegeln och tro på det. Enligt vetenskapen är denna självmedkänsla inte förhandlingsbar för hälsosam kärlek. Så förvänta dig inte en sagolikt romans om du inte är kapabel att berömma dig själv.

Är självkärlek en förutsättning innan man inleder en romans?

”Du måste älska dig själv innan du kan älska andra.” Denna nästan existentiella fras, som verkar hämtad direkt ur en litteraturlärobok, en romantisk komedi eller ett buddhistiskt tempel, är inte så trivial som den verkar. Det är ett råd, genomsyrat av visdom, som mycket väl kunde ha kommit från en psykologmottagning. För i slutändan är det lite som att hoppa i vattnet utan att kunna simma eller att cykla utan hjul att älska någon utan att älska sig själv.

Självklart är det inte tal om att bli besatt av sig själv som Narcissus eller ständigt överösa sig med komplimanger. Annars riskerar man att framstå som självcentrerad och trångsynt. Å andra sidan är självförtroende, som man ofta saknar i sina Tinder-profiler eller på dejter, avgörande för att uppleva en verkligt meningsfull kärlek.

Detta är vad en studie från 2016, publicerad i Journal of Personality and Social Psychology, belyser. Självkänsla är inte en extra bonus; det är en garanti för en varaktig, strålande och hälsosam romans. "Hög självkänsla förutsäger starten på ett förhållande, medan låg självkänsla förutsäger dess upplösning. Dessa resultat visar att självkänsla påverkar förekomsten av betydande övergångar i relationer och att, omvänt, att uppleva dessa övergångar påverkar den efterföljande utvecklingen av självkänsla", står det i rapporten.

Självkänsla, nyckeln till en mer meningsfull romans

Självkänsla, förvärvad i barndomen men förlorad längs vägen på grund av hån, jämförelser eller olämpliga kommentarer, är svår att upprätthålla. Denna självkänsla, som, om den tas till ytterligheter, blir en varningssignal eller till och med ett vanligt drag hos narcissistiska perversa, är ett skydd i motgångar, en sköld mot osäkerhet. Psykologen Elisabeth De Madre beskriver den som "inre trygghet". Det är din känslomässiga buffert, din inbyggda krockkudde.

En studie publicerad i tidskriften Nature stöder också denna uppfattning. Självkänsla är grunden för en relation, limmet som håller ihop ett par. Utan den riskerar ett par att vara instabila, sakna stabilitet och hamna helt på avvägar i händelse av konflikt. Om du har god självkänsla vet du redan hur man är självförsörjande och är nästan helt immun mot emotionellt beroende. ”Att känna dig själv väl gör att du kan undvika att underskatta dina behov, och framför allt, uttrycka dem med fullständig sinnesro”, tillägger psykologen.

Att jobba med din självkänsla är mödan värt.

Att ha god självkänsla är inte bara användbart för att söka befordran på jobbet utan att stamma eller tala offentligt utan att bli röd i huvudet. Det är också en tillgång i kärlek, förutsatt att detta självförtroende inte blir överdrivet. Så istället för att finslipa din vältalighet, finslipa dina smidiga talfärdigheter tillsammans med Hugh Grant och Julia Roberts, och finslipa din muntliga presentation som ett skolbetyg, börja med att sätta dig själv i centrum för dina prioriteringar igen.

Innan du skickar passionerade sms till en främling och leker i den lokala parken, schemalägg lite lugn tid för dig själv, laga lasagne bara för dig själv, klistra upp självhälsningar på Post-it-lappar. Förbered frukost i sängen, duka ett fint bord för middag, säg "Jag älskar dig"... Alla dessa handlingar, ofta avsedda för någon annan, blir sedan ritualer av självkärlek.

Kan vi verkligen älska utan att älska oss själva? En avgörande skillnad

Att säga att det är omöjligt att älska någon utan att älska sig själv vore lite extremt. I verkligheten blir många människor kära även när de tvivlar på sig själva, undervärderar sig själva eller fortfarande söker efter sin inre balans. Kärlek kan existera, även på bräcklig mark.

Men kanske är den verkliga frågan inte "Kan vi älska?", utan snarare "Hur älskar vi under dessa förhållanden?". Utan självkänsla tar kärleken ofta mer instabila former: rädsla för att inte vara tillräckligt bra, ett ständigt behov av bekräftelse, svårigheter att sätta gränser. Vi älskar, ja, men med en spänning i bakgrunden, som om allt kunde kollapsa när som helst.

Omvänt, att älska sig själv tillräckligt garanterar inte en perfekt relation, men det förändrar djupt hur du närmar dig den. Du letar inte längre efter någon att fylla ett tomrum med, utan att dela ett utrymme som redan är bebott. Du ber inte om kärlek, du får den.

I slutändan är självkärlek inte en förutsättning för ett förhållande, utan snarare en kompass. Den vägleder, balanserar och ger trygghet. Framför allt låter den oss skilja mellan en kärlek som lugnar ... och en kärlek som förtär.