Detta bordsmanér förekommer ofta på romantiska dejter

På en första dejt vill vi göra ett gott intryck. Så vi beställer praktiska rätter som inte kräver för mycket ansträngning och inte förstör vårt leende. Kvinnor har däremot en välutvecklad teknik för att upprätthålla en viss "klass" under denna dejt, och det säger mycket om den press de känner på utseendet.

Att täcka munnen med handen är en form av artighet.

Det är en nästan instinktiv rörelse. Så fort vi tar mat till munnen, oavsett om det är en XXL-burgare eller en liten portion risotto, glider vi snabbt handen över läpparna som en skärm. Och det är inte bara en pose vi intar framför vår telefonkamera som förberedelse för ett framtida Instagram-inlägg.

Det är en fråga om god vana, till och med en grundläggande etikettregel. Medan män inte har något emot att äta som glupska troll och ha spår av sin festmåltid i skägget, är kvinnor mer uppmärksamma på sitt utseende. De håller fast vid sin barndoms läror som om deras föräldrar vore redo att skälla ut eller tillrättavisa dem.

De offrar sitt tacosbegär för att undvika att ställa till det för sin Romeo och för att bibehålla ett presentabelt utseende. Värre är att de noggrant undviker kladdig mat, den sorten man äter med händerna och som stänker sås hela vägen upp till näsan. I slutet av måltiden rusar de till badrummet för att kontrollera tänderna och ta bort eventuella salladsbitar som kan hindra deras leenden.

Men framför allt, från förrätt till dessert, håller de händerna stadigt för munnen och använder dem som en sköld. Det är praktiskt taget en kollektiv gimmick, en typiskt feminin visuell signatur. Vare sig det är för att skydda sin image eller av anständighetsskäl, verkar kvinnor vara underkastade en osynlig uppförandekod. Och denna gest, hur artig och raffinerad den än är, är en förtäckt påbud.

En illustration av en typisk kvinnlig förlägenhet

Att täcka munnen är inledningsvis ett tecken på respekt. Vi gör det också när vi gäspar. Vi vill inte störa personen mittemot oss med våra fylliga kinder och tuggrörelser. Ändå återgäldar inte vår följeslagare nödvändigtvis. Det är lite som en nyinspelning av den formella festen i Skönheten och Odjuret. Vi strävar efter att behålla utseendet, håller armbågarna på bordet och täcker munnen, medan vår partner för kvällen (eller för livet) inte bara äter, de slukar, utan försiktighet eller återhållsamhet.

Män tar sig friheter där kvinnor censurerar sig själva. Att hålla handen för munnen under en måltid är ett tyst sätt att säga "jag ber om ursäkt", som om det vore oartigt eller oförskämt att tugga mat. Ibland upprepar kvinnor denna gest för att dölja ett leende som de anser vara föga smickrande. Omvänt är män mer ohämmade. Den enda frågan som upptar dem vid bordet är om de ska äta glass eller chokladfondant.

Denna handgest, som har blivit ett hånämnde på TikTok , visar hur mycket könsstereotyper påverkar våra vanor. Till den grad att vi tror att det är helt olämpligt att äta med lust, medan det för män inte ens är ett problem. "Naturligtvis får kvinnor också höra att de ska vara smala, att de inte ska ta upp plats. Följaktligen kan vi känna att vi inte vill bli sedda ätande, och särskilt inte ätande med nöje", förklarar Dr. Laurie Mintz, professor vid psykologiavdelningen vid University of Florida, i Refinery39 .

Under gulligheten, djupt förankrade diktat

Om kvinnor håller händerna för munnen medan de äter är det inte bara för att bevara sin charm och avsluta affären. Denna gest indikerar ett allmänt obehag kring maten, en ökad medvetenhet om måltiden.

Bakom denna ömtåliga hållning ligger ofta en djupt internaliserad rädsla: rädslan för att bli dömd. Bedömd utifrån sin aptit, hur hon äter, mängden mat hon konsumerar. Som om att njuta av en måltid med entusiasm skulle kunna spräcka bilden av kontrollerad femininitet som samhället fortfarande förväntar sig av kvinnor.

Ända sedan barnsben hör många kvinnor samma små kommentarer: "Ät ordentligt", "Var försiktig", "Gräv inte i dig maten". Dessa till synes oskyldiga fraser skapar i slutändan en form av konstant självkontroll. Som ett resultat fortsätter vissa kvinnor att kontrollera sina varje steg, även under ett till synes socialt tillfälle, som en dejt.

Så kanske nästa revolution inom första dejter blir ganska enkel: att lägga handen på bordet istället för framför munnen, ta en tugga av din hamburgare utan att be om ursäkt… och komma ihåg att att äta med aptit aldrig har förstört en relation. Tvärtom kan det till och med vara början på ett genuint ögonblick, långt ifrån de små koreografier som dikteras av sociala förväntningar. Dessutom är mat ett utmärkt sätt att få kontakt i romanser.