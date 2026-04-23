Vilka är "filogynerna", dessa män med sina förbryllande uttalanden om kvinnor?

Vid första anblicken är ordet spännande. "Philogyne" betyder bokstavligen "älskande kvinnor". Men bakom denna ganska positiva definition har termen fått en helt annan betydelse i vissa online-miljöer. Och denna skillnad förtjänar en närmare granskning.

Ett ord som avvikit från sin ursprungliga betydelse

Termen "philogyny", som härstammar från forntida grekiska, kombinerar "philo" (att älska) och "gyné" (kvinna). På pappret kan det nästan verka vara motsatsen till misogyni. Men i vissa online-communities, särskilt de inom maskulinistiska kretsar, används ordet nu i en betydelse långt ifrån denna idé.

Det handlar inte längre om att "älska kvinnor", utan snarare om att anamma beteenden och diskurser som förblir centrerade kring en obalanserad syn på könsrelationer. Dessa grupper, alltmer synliga på sociala medier och vissa plattformar, utvecklar ofta innehåll som är kritiskt mot feministiska framsteg och framsteg mot ökad jämställdhet.

En prestationslogik snarare än möteslogik

I dessa kretsar förknippas "filogyner" ofta med en mycket specifik praktik: att mångdubbla interaktioner med kvinnor i offentliga utrymmen. Målet är inte så mycket att skapa en genuin kontakt som att "uppträda". Hur många kvinnor kontaktas på en dag? Hur många telefonnummer erhålls? Hur många avslag mottagna? Dessa siffror blir indikatorer på framgång.

Denna dynamik förvandlar utbytet till en personlig utmaning. Den andra personen uppfattas inte längre som en individ med sina egna önskningar, begränsningar och tempo, utan som ett steg i en sorts resa som ska genomföras. Det är självklart att idén om en balanserad och respektfull relation får en törn.

När tillvägagångssättet blir påträngande

Presenterade som tekniker för att flirta eller bygga självförtroende kan dessa metoder faktiskt vara problematiska. Att upprepade gånger närma sig kvinnor på gatan, utan att ta hänsyn till deras samtycke eller obehag, kan snabbt bli påträngande. För många motsvarar det en form av vardaglig trakasserier.

Denna typ av beteende bidrar till att normalisera oönskade interaktioner i utrymmen där alla ska kunna röra sig fritt, utan press eller påtryckningar. Ur ett kroppspositivt och respektfullt perspektiv belyser detta en viktig punkt: varje person förtjänar att få sitt utrymme, sin kropp och sina gränser respekterade, utan förhandlingar.

"Tränare" med väl inövade tal

Vid sidan av dessa metoder finns det även innehållsskapare som presenterar sig som experter på kärlekshistorier eller dejting. Deras löfte? Att lära dig hur du "lyckas" i dina interaktioner. Deras metod? Ofta baserad på tekniker, manus eller strategier att tillämpa.

Bakom detta skenbara fokus på personlig utveckling är de budskap som förmedlas ibland problematiska. Kvinnor kan beskrivas på mycket generaliserade sätt, som om de alla reagerade på samma mekanismer. Kärlekshistorier blir då system som ska tydas, snarare än mänskliga utbyten som bygger på lyssnande, respekt och samtycke.

En tävling mellan män

I dessa samhällen uppfattas interaktioner med kvinnor också som en form av manlig konkurrens. "Prestationer" jämförs, analyseras och ibland till och med hyllas offentligt. Detta skapar en implicit press: att bevisa sitt värde genom förmågan att attrahera kvinnlig uppmärksamhet.

Denna typ av dynamik kan leda till en ganska rigid syn på maskulinitet, där extern validering blir central. Omvänt bygger sunda relationer på autenticitet, ömsesidig respekt och friheten att vara sig själv, utan press att prestera.

Ett fenomen som avslöjar aktuella spänningar

Framväxten av "filogyner" är en del av ett bredare sammanhang. Trenden mot ökad jämställdhet utmanar vissa traditionella normer. Som svar reagerar vissa grupper med att dra sig tillbaka eller protestera, ibland karikerar de relationerna mellan män och kvinnor.

Ytterst ligger bakom denna smickrande term en mer komplex verklighet. "Filogyner" illustrerar de potentiella fallgroparna när mänskliga relationer reduceras till strategier eller prestationer. Och de påminner oss implicit om en avgörande idé: meningsfulla relationer bygger på respekt, samtycke och erkännande av varje individ i all sin unikhet.