"Limerens", detta romantiska fenomen som fascinerar fler och fler kvinnor

Tänker du ständigt på den här personen, analyserar varje meddelande de har, och beror ditt humör ibland på en enda blick? Det kanske inte bara är "en förälskelse". På senare tid har ett ord dykt upp överallt på sociala medier: limerens. Bakom denna fortfarande relativt okända term döljer sig en romantisk upplevelse som är lika intensiv som den är oroande.

Limerence, en kärlek som tar upp all plats

Ordet kanske låter komplicerat, men många känner direkt igen vad det beskriver. Limerens syftar på ett tillstånd av mycket stark känslomässig anknytning till en person vars känslor förblir oklara eller osäkra. Som ett resultat rusar sinnet.

Begreppet myntades på 1970-talet av den amerikanska psykologen Dorothy Tennov , som studerade just denna form av romantisk förälskelse. Enligt henne kännetecknas limerens av sin ofrivilliga och ibland överväldigande natur. Man "väljer" egentligen inte att bli uppslukad av den. Idag resonerar detta fenomen med väldigt många människor: en nyligen genomförd undersökning uppskattar att mer än hälften av alla människor har upplevt det minst en gång.

Skyltarna som inte ljuger

Limerens är inte som en enkel, mild attraktion. Den åtföljs ofta av tvångstankar om den andra personen: du spelar upp samtal, du tolkar varje liten detalj och du väntar ivrigt på tecken på uppmärksamhet.

Ett annat vanligt kännetecken är idealisering. Personen i fråga verkar nästan perfekt, placerad på en piedestal. Varje interaktion kan utlösa en våg av eufori ... medan en brist på respons ibland är tillräckligt för att moralen ska rasa. Dessa känslomässiga berg-och-dalbanor kan bli utmattande, särskilt när kopplingen inte är tydligt återgäldad.

Varför pratar alla om det idag?

Limerences fascination kommer till stor del från sociala medier. På TikTok, i synnerhet, delar innehållsskapare och psykiatriska yrkesverksamma videor som förklarar denna psykologiska mekanism. Många internetanvändare upptäcker sedan ett ord som äntligen sätter ett namn på det de har känt länge.

Denna insyn har också en lugnande effekt: att förstå att du inte är "för intensiv" eller "för känslig" kan vara fördelaktigt. Starka känslor är en del av den mänskliga upplevelsen och definierar inte ditt värde.

Var försiktig så att du inte drar förhastade slutsatser. Viralt innehåll kan ibland förvandla varje hjärtesorg till en psykisk störning. Att ge en upplevelse ett namn kan hjälpa, men det ersätter inte professionell rådgivning när lidandet blir betydande.

Romantisk passion eller sant lidande?

Limerens är inte en officiellt erkänd sjukdom. I många fall minskar detta tillstånd så småningom naturligt med tiden. Men när det blir ihållande eller smärtsamt kan det påverka sömn, koncentration, självkänsla eller till och med sociala relationer.

Vissa specialister tror också att det kan kopplas till specifika känslomässiga mönster, såsom ångestfylld anknytning. Nyckeln är inte att förminska sina känslor. Intensiva känslor förtjänar att lyssnas på försiktigt, utan skuld eller skam.

Hur återfår man balansen?

För att undkomma en överväldigande känsla av obehag rekommenderar experter ofta att skapa emotionellt distans. Detta kan innebära att begränsa interaktioner, undvika övervakning av sociala medier eller att fokusera på sig själv. Att vårda självkänslan, vårda passioner, stärka vänskaper och omge sig med stödjande människor hjälper också till att återfå stabilitet.

Och om denna romantiska besatthet blir för tung att bära, kan konsultation med en terapeut hjälpa till att bättre förstå ens känslomässiga mekanismer och att bygga mer fridfulla kärlekshistorier, baserade på ömsesidighet.

Mellan fascination, begär och sårbarhet påminner limerens oss framför allt om en sak: kärlek kan ibland vara djupt transformerande. Och att lära sig att välja sig själv är ofta den bästa utgångspunkten.