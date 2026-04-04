Inga fler pinsamma tystnader: den här typen av originell dejt lockar fler och fler singlar.

Kärleksliv
Naila T.
Photo d'illustration : Matheus Bertelli / Pexels

Svep åt vänster, svep åt höger… tänk om du helt ändrade dina spelplaner? Inför tröttheten på dejtingappar dyker det upp nya format som fokuserar på verkliga interaktioner, rörelse och nöje. Deras löfte: mer naturliga utbyten, utan press eller pinsamma tystnader.

När appar inte längre inspirerar drömmar

Dejtingappar är fortfarande en del av landskapet, men de tilltalar inte längre nödvändigtvis alla. Många singlar uttrycker en viss trötthet över spridningen av profiler, samtal som rinner ut eller interaktioner som anses vara för ytliga.

Genom att förlita sig så starkt på skärmar kan interaktioner förlora sin spontanitet. Som ett resultat känner vissa människor ett behov av att återvända till mer personliga möten, där de kan uppleva energi, en blick, en närvaro. Det är i detta sammanhang som nya typer av evenemang utvecklas, utformade för att främja möten ansikte mot ansikte i en mer levande atmosfär.

Datum… till skillnad från alla andra

Bort med det traditionella, något trånga kaféet. In med betydligt mer dynamiska format, där själva aktiviteten blir utgångspunkten för interaktion. Bland de koncept som skapar surr finns sessioner som kombinerar sport och dejting , som till exempel "brottningsspeed dating"-evenemangen som anordnas i Brooklyn av Grownkid-kollektivet. Ja, du läste rätt: här handlar interaktionen lika mycket om mattan som om samtal.

Du behöver dock inte gå så långt som till brottning för att delta i den här trenden. Brädspel, kreativa workshops, dansklasser, lagutmaningar eller lättsamma sportaktiviteter… principen är densamma: rör på dig, lek, skapa tillsammans. Målet? Att avmystifiera mötet och förvandla ögonblicket till en gemensam upplevelse.

@atwistofdate Stjäl den här enkla dejtidén för hemmafest 👇 🍕 Beställ din favoritmat att ta med 🖨️ Skriv ut spelet Bangkok Escape Room från atwistofdate.co.uk 🗝️ Lös 6 pussel på 60 minuter för att "fly" Bangkok Kan ni arbeta som ett team och fly innan ni missar flyget hem? ✈️ #dateidéer #datenightidéer #enkladejtidéer #homedateidéer #datenight ♬ vänners öppningslåt - ✩

Lekens kraft att bryta isen

Att dessa format är attraktivt är ingen slump. Forskare inom socialpsykologi har länge varit intresserade av lekens roll i mänskliga interaktioner. Lekfulla aktiviteter hjälper till att minska stressen i samband med första möten. De erbjuder en lugnande miljö där man inte behöver "uppträda" eller hitta det perfekta samtalsämnet.

Genom att delta i en aktivitet har du redan något gemensamt med de andra närvarande. Leken blir ett naturligt sätt att skapa kontakt, vilket hjälper till att undvika de obekväma tystnader som man ofta fruktar under en typisk dejt. Att skratta, samarbeta, anta en utmaning tillsammans… dessa stunder skapar snabbt en känsla av närhet.

Ett svar på "dejtingtrötthet"

Fenomenet har till och med ett namn: "dejtingtrötthet". Det syftar på den trötthet som vissa användare känner av dejtingappar. Studier visar att även om dessa plattformar fortfarande är populära, uttrycker vissa användare frustration över svårigheten att skapa kontakter som uppfattas som genuina.

Personliga evenemang framstår som ett attraktivt alternativ. De möjliggör en återgång till direkta, ofiltrerade interaktioner, där känslor går före profiler. I flera större städer mångdubblas dessa initiativ och är särskilt tilltalande för unga vuxna som letar efter nya sätt att träffa människor.

Mindre press, mer spontanitet

Det som gör dessa format så kraftfulla är också deras avslappnade atmosfär. Här finns det inget behov av att anpassa sig eller passa in i en mall eller anpassa sig till en perfekt image. Du kommer som du är, med din energi, din personlighet, din kropp, i all sin verklighet. Och det är just det som gör interaktionerna mer autentiska.

Fokus skiftar: istället för att koncentrera dig på att "göra ett gott intryck" låter du dig ryckas med av upplevelsen. Detta leder ofta till mer naturliga, flytande och ibland till och med mer minnesvärda interaktioner.

Ett nytt sätt att bygga kontakter

I verkligheten är dessa format inte helt nya. Innan appar fanns träffades många människor redan genom gruppaktiviteter, vare sig det var kulturella, sportliga eller sociala. Det som är annorlunda idag är hur dessa upplevelser är organiserade och anpassade till nuvarande förväntningar. Denna utveckling visar en sak: det finns inte bara ett rätt sätt att träffa någon. Du kanske föredrar appar, kvällar med vänner eller dessa nya, mer engagerande format.

I vilket fall som helst är det viktigaste att hitta en miljö där du känner dig bekväm, fri att vara dig själv och öppen för att träffa nya människor. För i slutändan är det inte formatet som skapar en kontakt ... det är upplevelsen ni delar.

Naila T.
Naila T.
Jag analyserar de samhällstrender som formar våra kroppar, våra identiteter och våra relationer med världen. Det som driver mig är att förstå hur normer utvecklas och förändras i våra liv, och hur diskurser om genus, psykisk hälsa och självbild genomsyrar vardagen.
En studie fokuserade på den färg som särskilt tilltalar mäns uppmärksamhet.

