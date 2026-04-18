"Du skrämmer män": denna kommentar som ofta riktas till kvinnor är kontroversiell

Vid första anblicken verkar kommentaren oskyldig. Ändå väcker "du skrämmer män" nu många reaktioner. Fler och fler kvinnor ser det mindre som en enkel observation och mer som en återspegling av de fortfarande mycket närvarande sociala förväntningarna kring kvinnlighet.

En banal fras… men inte så neutral

Under de senaste månaderna har detta uttryck återuppstått i den offentliga debatten, särskilt förespråkat av journalisten och författaren Chloé Thibaud. Dess framträdande roll beror på att det verkar förmedla mycket mer än en enkel observation.

Bakom idén om "skrämmande" ser många faktiskt en form av tillrättavisning. Att vara självsäker, briljant eller oberoende skulle fortfarande vara acceptabelt ... förutsatt att man inte överskrider vissa implicita gränser. Som om självsäkerhet alltid måste åtföljas av en viss mildhet för att förbli "acceptabel". Denna skillnad återspeglar direkt könsstereotyper, som fortfarande är djupt rotade i kollektiva uppfattningar.

När försäkringen blir "skrämmande"

Kärnan i debatten ligger här: när en kvinna beskrivs som "hotfull" eller "skrämmande" återspeglar det inte alltid hennes faktiska beteende. Det återspeglar ofta hur hennes beteende uppfattas genom sociala normers lins. Forskning inom socialpsykologi visar att kvinnor fortfarande ibland möter motstridiga förväntningar. De kan uppmuntras att lyckas, att vara kompetenta, att synas ... samtidigt som de bedöms om de avviker för mycket från traditionella feminina normer.

En studie publicerad i Journal of Experimental Social Psychology belyser att "briljans" oftare uppfattas som atypisk hos kvinnor än hos män. Som ett resultat kan kvinnor som anses vara mycket kompetenta ibland möta avvisning eller kritik. Med andra ord går kommentaren "du skrämmer män" långt bortom frågan om attraktion. Den återspeglar en dynamik där vissa egenskaper, som värderas hos män, blir mer ambivalenta när de förkroppsligas av kvinnor.

Varför denna kommentar är oroande idag

Anledningen till att denna fras framkallar en så stark reaktion är också att den i allt högre grad uppfattas som en förtäckt påbudsman. Ett indirekt sätt att antyda att man bör vara mindre självsäker för att inte "störa" andra.

Vissa röster, som Chloé Thibauds, pekar också på en form av ironi i denna idé. För i verkligheten målar internationella data en helt annan bild: enligt Världshälsoorganisationen har ungefär en av tre kvinnor världen över upplevt fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid.

Denna kontrast ger näring åt debatten. Den "rädsla" som nämns i den här meningen bär inte samma tyngd som den rädsla som många kvinnor faktiskt upplever. Därav känslan, för vissa, av en frånvaro, eller till och med en rollombytning.

Attraktion, kraft och dubbelbindning

Denna observation uppstår ofta i samband med romantiska relationer. Och det är där den får en ännu mer komplex dimension. Studier av pardynamik visar att kvinnor fortfarande kan värderas när de lugnar, stödjer eller anpassar sig. Omvänt kan stark autonomi eller stort självförtroende ibland uppfattas som destabiliserande.

Detta är vad som kallas dubbelbindningen: du uppmuntras att vara självständig, men inte för mycket; självsäker, men inte till den grad att du verkar otillgänglig; självsäker, men utan att vara skrämmande. I det här sammanhanget kan det bli ett socialt acceptabelt sätt att signalera att hon avviker från den förväntade normen att säga till en kvinna att hon är "läskig".

I slutändan fungerar denna lilla fras som en katalysator. Den belyser den ständiga svårigheten att helt acceptera kvinnlig självsäkerhet utan att göra den till ett problem. Den väcker också frågor om hur vissa egenskaper – ambition, självförtroende, frihet – fortfarande uppfattas olika beroende på om de förkroppsligas av män eller kvinnor. Idag väljer allt fler kvinnor att inte längre identifiera sig med denna kommentar. De avvisar idén om att behöva vara mer diskreta, "mindre" eller mindre synliga för att anpassa sig till en implicit förväntan.