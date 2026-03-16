Dessa osynliga kostnader som kvinnor bär dagligen

Kvinnor anklagas ofta för att vara slösaktiga. Men om de hamnar i skuld i slutet av månaden beror det inte på impulsiva köp gjorda under fönstershopping, utan på grund av deras kön och de normer som följer med det. De är underkastade den "rosa skatten", som blåser upp priserna på produkter som marknadsförs till dem, och måste ständigt gripa tag i plånboken. Att vara kvinna är en riktig ekonomisk belastning.

Den rosa skatten, en tyst diskriminering

Enligt föråldrade stereotyper är kvinnor inte menade att ha kontroll över sin ekonomi. De slösar sina pengar på lättsinniga saker och spenderar vårdslöst. Om man tror på dessa sexistiska klichéer så maxar de sina kreditkort i varje skyltfönster de ser och kan inte hålla sig till en budget. Det är trots allt ett välkänt faktum att kvinnor inte är bra på matte. Men i verkligheten missbrukar dessa kvinnor långt ifrån sina bankkonton.

Om de ibland befinner sig på gränsen till att bli avslöjade, beror det inte på att de har bytt sina pengar mot ett par designerskor eller en ny handväska. Det beror främst på att de utsätts för uppenbar ekonomisk diskriminering. De är offer för den "rosa skatten ", som tvingar dem att betala mer för en hårklippning eller ett schampo med könsspecifik förpackning som utlovar långt, silkeslent hår.

Således, som ett resultat av denna skatt, som i sig illustrerar ojämlikhet, betalar kvinnor mer än män för motsvarande tjänster eller produkter. En rakhyvel, helt enkelt för att den har en mer sofistikerad design och en Barbie-liknande färg, kostar flera cent mer än en med en bild av en man i bakgrunden. Kemtvättstjänster är också billigare för kvinnor, liksom hårklippningar, som varierar med en faktor två beroende på kön. De måste betala för dessa samhälleliga påbud och får 21,8 % mindre på lönen än sina manliga motsvarigheter.

Kostnaden för reglerna är oöverkomlig.

Medan de flesta former av preventivmedel täcks av försäkringar, representerar menshygienprodukter en betydande kostnad för kvinnor. De betraktas ofta som en lyx, särskilt för dem som söker högkvalitativa, kroppsvänliga alternativ. De måste betala ett högt pris för en biologisk verklighet de inte valde. Uppskattningar tyder på att menstruation kostar 675 euro per år, totalt 23 500 euro under en livstid. Med den typen av pengar skulle de kunna köpa en ny bil, betala av sina bolån eller till och med förverkliga sin dröm om att starta eget företag.

Flera organisationer mobiliserar sig för att dela ut mensskydd gratis, ungefär som andra gör med måltider, och lyfter därmed fram ett upplevt "privilegium". Och detta tar inte ens hänsyn till alla "extra" som är förknippade med menstruation – de extra kostnaderna för att hantera de symtom som följer med mens. Varmvattenflaskor, komfortfiltar, plåster... inget av dessa tillbehör täcks av sjukförsäkringen.

Säkerhetsrelaterade kostnader

Att gå ut på kvällen är en budgetslöseri, och inte bara för att kvinnor beställer oändliga cocktails eller förrättstallrikar, utan för att de överväldigande väljer taxibilar istället för kollektivtrafik, trots att de betalar för ett månadskort. Och nej, det är inte en "prinsessans infall", som vissa män hävdar. De föredrar att komma hem säkert och säkert genom att betala för en privatchaufför snarare än att riskera sina liv på gratis kollektivtrafik. Med tanke på att en taxiresa i större städer kostar runt trettio euro i genomsnitt, gör det definitivt en sänkning på deras bankkonto.

Kvinnor, som utsätts för en fientlig stadsmiljö, bosätter sig också i trygga områden där hyran är långt över genomsnittet. Många investerar i självförsvarskurser, inte för nöjes skull, utan som en försiktighetsåtgärd, för att försvara sig mot fara. Av samma anledning spenderar de mer på pepparspray än på dyra parfymer och investerar inte i läppstift, utan i varningsvisselpipor och vassa nyckelringar.

Moderskapets straff

I den professionella världen är männen "kungarna". Med större erkännande och möjligheter till avancemang kan dessa herrar njuta av oklanderliga karriärer, medan kvinnor står på gränsen till att bli utslagna. När de blir gravida är det lite som att "tillbaka till ruta ett". Enligt det franska nationella institutet för demografiska studier (INED) kan ankomsten av deras första barn leda till att kvinnor förlorar 30 % av sin inkomst på lång sikt.

När man kombinerar den rosa skatten, mensrelaterade kostnader, trygghet och föräldraavgifter är slutsatsen tydlig: att vara kvinna är dyrt. Och vi pratar inte om oseriösa inköp eller onödiga utgifter, utan snarare kostnader som ålagts av samhället och av osynliga men ihållande könsnormer.

Skulle inte sann lyx för kvinnor vara möjligheten att leva utan dessa påtvingade bördor? Ett mer rättvist samhälle borde börja med att erkänna dessa osynliga kostnader och minska denna dagliga belastning. För bakom varje spenderad krona ligger mindre ekonomisk frihet, mindre autonomi och en ständig påminnelse om de ihållande ojämlikheterna.