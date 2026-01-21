"Giftig maskulinitet": en feministisk reaktion framträder på sociala medier

På sociala medier organiserar sig en feministisk motoffensiv mot maskulinistisk diskurs. Med innovativa kampanjer, inspirerande tal och pedagogiska verktyg erbjuder detta svar en annan vision av maskulinitet: friare, mer respektfull och oändligt mycket mer åtråvärd.

Ett växande maskulinistiskt inflytande

I flera år nu har självutnämnda figurer av "alfa-maskulinitet" lockat många unga män som söker efter förebilder. Deras retorik lovar makt, dominans och framgång, samtidigt som de framställer feminismen som den främsta fienden. Resultatet: en självbild baserad på rivalitet, rädsla för misslyckande och en stel, långt ifrån tillfredsställande, maskulinitet.

Nyligen genomförda studier visar omfattningen av detta inflytande. En majoritet av unga vuxna uppger att de känner dessa innehållsskapare, och en betydande andel följer deras videor regelbundet. Många tror att dessa berättelser "äntligen säger sanningen" och förstärker idén att samhället har blivit fientligt inställd till män. Detta klimat ger näring åt en känsla av identitetskris, där sårbarhet uppfattas som en svaghet och empati som ett hot.

När virala koder återanvänds för gott

Inför denna våg fördömer inte den feministiska responsen den bara: den förnyar. Kampanjer utformade för sociala medier undergräver själva koderna hos dessa mansdominerade influencers. Genom att använda välbekanta format, karismatiska karaktärer och korta budskap sprider de positiva värden som respekt, samtycke och ansvar.

Den här strategin är briljant: istället för att konfrontera varandra rakt på sak infiltrerar dessa kampanjer samma digitala utrymmen och sår frön av positiva idéer. Målet är inte att ingjuta skuld, utan att erbjuda inspirerande modeller där styrka balanseras med vänlighet, och där självförtroende byggs genom samarbete, inte dominans.

Fäder som återigen säger ifrån

Samtidigt dyker fler personliga initiativ upp. Till exempel lanserade den brittiske skådespelaren Stephen Graham, skaparen av serien "Adolescence", " Letters to Our Sons " tillsammans med psykologen Orly Klein. Projektet bjuder in fäder från hela världen att skriva till sina söner om maskulinitet befriad från traditionella könsnormer och dela personliga erfarenheter och reflektioner. Den kommer snart att publiceras som en bok och syftar till att "återställa autentisk dialog och motverka inflytandet av hatpropaganda online".

Dessa faderliga ord påminner oss om en grundläggande sanning: det finns inget bestämt sätt att vara man. Det finns lika många maskuliniteter som det finns individer, och var och en förtjänar att omfamnas fullt ut, utan skam eller press. Det är i denna mångfald som rikedom, kreativitet och balans finns.

Utbildning, en pelare för varaktig förändring

Utbildning spelar också en central roll i denna omvandling. Trots lagstadgade skyldigheter att undervisa om emotionellt, relationellt och intimt liv i skolorna, förblir dessa program ofta otillräckliga. Föreningar mobiliserar sig därför för att lyfta fram det akuta behovet av att utbilda unga människor om respekt, jämlikhet och sunda relationer. Internationellt integrerar vissa utbildningsreformer nu till och med dessa teman från en mycket ung ålder, i erkännandet att förebyggande åtgärder börjar med kunskap och dialog.

I slutändan, genom att kombinera digitala handlingar, kulturprojekt och utbildningskrav, föreställer sig detta feministiska svar ett mer rättvist och glädjefyllt samhälle. Det uppmanar pojkar och män att bryta sig loss från kvävande förväntningar, kultivera sin känslighet och omfamna en maskulinitet som hyllar respekt för sig själv och andra. För att vara man idag framför allt handlar om att ha modet att vara helt och hållet mänsklig.