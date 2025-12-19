Saker som aldrig sägs om kvinnliga entreprenörers liv

Bakom de inspirerande porträtten av kvinnliga entreprenörer som ofta lyfts fram, är den dagliga verkligheten mer nyanserad, till och med svårare än man kan tro. Även om siffrorna visar en ökning av kvinnligt entreprenörskap kvarstår många systemiska hinder. Finansiering, balans mellan arbete och privatliv, mental belastning, isolering: allt detta är faktorer som komplicerar deras resa, långt bortom framgångsberättelserna.

Tillgång till finansiering: ett ihållande stort hinder

Enligt 2025 års barometer från TPE Actu identifierar 48 % av kvinnliga entreprenörer tillgång till finansiering som ett stort hinder, jämfört med 29 % av männen. Denna skillnad förklaras särskilt av ihållande fördomar, underrepresentation i investerarnätverk och affärsmodeller som felaktigt anses vara mindre lönsamma. I brist på externa resurser vänder sig många kvinnor till egenfinansiering eller skapar mindre företag, vilket begränsar deras långsiktiga utveckling.

Den dubbla bördan av mental belastning

Långt ifrån bilden av absolut autonomi innebär entreprenörskap som kvinna också att jonglera professionellt ansvar och hushållssysslor. Nästan 50 % av kvinnliga entreprenörer rapporterar att de upplever utbrändhet, ofta kopplat till överdriven arbetsbelastning och en ojämn fördelning av familjeansvar. Bland kvinnliga chefer – en profil som liknar den för kvinnliga entreprenörer – rapporterar 85 % en negativ inverkan på sin psykiska hälsa, jämfört med 77 % av männen.

Balans mellan arbete och privatliv: en ständig utmaning

Flexibilitet, som ofta nämns som en fördel med entreprenörskap, kan slå tillbaka mot kvinnor. Att arbeta hemifrån ökar suddigheten av gränserna mellan privatliv och yrkesliv, vilket ökar risken för utbrändhet. En undersökning från 2024 av INED (det franska nationella institutet för demografiska studier) visar att 85 % av kvinnorna upplever att arbetsrelaterad trötthet påverkar deras privatliv, jämfört med 78 % av männen.

Isolering, begränsade nätverk och självförtroende

Ett annat stort hinder är bristen på professionella nätverk för kvinnor, vilka fortfarande till stor del domineras av mansdominerade dynamiker. Detta hindrar tillgången till mentorskap, möjligheter och synlighet. Samtidigt drabbar impostersyndromet kvinnliga entreprenörer avsevärt: 25 % anger bristande självförtroende som ett hinder, ofta kopplat till en icke-stödjande eller till och med sexistisk miljö.

Flera vägar framträder för att förbättra villkoren för kvinnliga entreprenörer. På individuell nivå kan delegering, införande av strikta arbetstider och stöd från kvinnliga nätverk minska utbrändhet och förbättra produktiviteten. På kollektiv nivå kan mer inkluderande offentlig politik, dedikerad finansiering och mentorskapsinitiativ påskynda lika möjligheter inom entreprenörskap.