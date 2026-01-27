Search here...

Denna journalist, måltavla för en våg av hat, lämnar fotbollen

Feminism
Léa Michel
Journalisten Vanessa Le Moigne meddelade nyligen att hon avslutar sin fotbollsbevakning efter att ha utsatts för en våldsam våg av nätmobbning. Orsaken? En fråga hon ställde till den senegalesiske målvakten Édouard Mendy efter den särskilt spända finalen i Afrikanska mästerskapen (AFCON) 2025. Hennes avhopp, både rörande och symboliskt, har återuppväckt debatten om näthat och behandlingen av kvinnliga journalister inom sport.

En kontroversiell fråga, en onlinestorm

Allt började med ett utbyte efter matchen. I slutet av AFCON-finalen, som kantades av incidenter på läktarna och planen, frågade Vanessa Le Moigne Édouard Mendy om straffräddningen mot Marocko. "Det fanns ingen överenskommelse mellan de två lagen vid någon tidpunkt?" frågade hon honom, med hänvisning till vissa rykten om en möjlig kompromiss.

Kommentaren, som gjordes i ett sammanhang av extrem spänning, togs omedelbart ur sitt sammanhang och delades brett på sociala medier. Inom några timmar blev journalisten Vanessa Le Moigne måltavla för en ström av förolämpningar, hån och till och med hot. En våg av onlinehat som fortsatte oförminskat, även efter hennes offentliga förklaring.

Effekten av nätmobbning i media

I en serie Instagram-stories delade Vanessa Le Moigne med sig av sin utmattning och sitt beslut att sluta med fotbollen efter säsongen. "Tack fotbollen för mötena... Men nu. Ni kommer inte att ha min rygg längre", skrev hon och uttryckte sin trötthet över en ofta hänsynslös miljö. Hon förtydligade att hon vid tidpunkten för intervjun inte visste om de två tävlingsledarna som skadades i sammandrabbningarna fortfarande levde: "Jag pratade inte om fotboll, utan om en dramatisk atmosfär." Hon fördömde också bristen på stöd hon fick från sina kollegor och betonade hur sårbara journalister är för hatkampanjer online.

Röster höjs för att försvara henne

Medan journalisten Vanessa Le Moigne mötte en våg av onlineattacker, erbjöd flera kollegor henne sitt stöd. Margot Dumont (Canal+) påminde alla på Twitter att även om det är acceptabelt att "vara oense i en fråga", rättfärdigar ingen oenighet sådant våld.

Vanessa Le Moignes fall är tyvärr bara det senaste i en lång rad av kvinnliga sportproffs – kommentatorer, programledare och reportrar – som ofta utsätts för sexism och attacker på sociala medier. Enligt flera studier är kvinnliga journalister tre gånger mer benägna att bli offer för nätmobbning än sina manliga motsvarigheter. Idag, år 2026, är kvinnor inte längre tysta, de ber inte längre om ursäkt för att de existerar: de har lika mycket rätt som alla andra att ta sin plats i den offentliga sfären.

Ett beslut som väcker frågor i sportens och medias värld

Genom att tillkännage slutet på sin karriär som fotbollsbevakare belyser Vanessa Le Moigne ett djupt rotat problem inom sportjournalistik: den växande förvirringen mellan kritik och hat, debatt och personangrepp. I takt med att idrottsförbund och mediebolag blir alltmer aktiva i kampen mot nätmobbning, illustrerar detta fall behovet av mer effektiva skyddsmekanismer för yrkesverksamma som utsätts för våld online.

I slutändan går Vanessa Le Moigne-affären bortom en enkel kontrovers efter matchen: den avslöjar den offentliga debattens bräcklighet i sociala mediers tidsålder och brutaliteten i online-reaktionerna mot kvinnliga journalister. Hennes avhopp från fotbollen fungerar som en väckarklocka: utan respekt och digital måttfullhet utövas informationsfriheten under ständigt hot.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
"Giftig maskulinitet": en feministisk reaktion framträder på sociala medier

