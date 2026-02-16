Search here...

Klädsel som anses "olämplig": när klädkoder avslöjar ojämlikheter mellan män och kvinnor

Feminism
Léa Michel
Photo d'illustration : ArthurHidden/Freepik

"Klädregler" verkar ofta oskyldiga, men de avslöjar en mycket djupare verklighet: klädkoder har olika vikt beroende på kön. Oavsett om det är i skolan, på jobbet eller i offentliga utrymmen, är kvinnor och flickor ofta mycket strängare måltavlor än sina manliga motsvarigheter.

Strängare regler för kvinnor

I många skolor riktas kommentarer och bestraffningar främst mot flickor. Shorts, kjolar, linnen eller toppar som anses vara "för avslöjande" pekas regelbundet ut, medan pojkar i allmänhet slipper samma kritik för liknande kläder. Denna distinktion skickar ett tydligt budskap: kvinnors kroppar måste kontrolleras och regleras, som om ansvaret för "störningen" låg hos dem som klär sig snarare än hos dem som observerar.

På jobbet kvarstår fenomenet. Vissa företag tillämpar fortfarande sexualiserade klädkoder på kvinnor – kjolar, klackar, åtsittande kläder – medan män har mer utrymme, med kostymer, byxor och platta skor. Dessa krav kan bli diskriminerande när de kränker värdigheten eller tvingar kvinnor att visa mer av sina kroppar än sina manliga kollegor.

Klädkodens dubbelmoral

De vaga begreppen "lämplig", "anständig" eller "blygsam" klädsel tolkas mycket strängare för flickor och kvinnor. Denna subjektivitet öppnar dörren för godtyckliga och moraliska bedömningar som förstärker idén att kvinnokroppen måste övervakas ständigt.

En paradox uppstår då: samhället förväntar sig att kvinnor ska vara "attraktiva" och "feminina", men straffar dem så fort en outfit anses vara "för avslöjande", "för kort" eller "för påhittad". Denna dubbelmoral tynger hårt självförtroendet, särskilt bland tonårsflickor, som känner att de aldrig är "tillräckligt bra".

Ett exempel som talar för sig självt

På en mellanstadieskola i Isère blev 14-åriga Lola upprepade gånger tillrättavisad för sin klädsel, som ansågs vara "provocerande". Hennes förolämpning? Att hon bar ett linne och sedan en tröja som avslöjade hennes axlar. En studievägledare ska ha sagt till henne : "Med ditt linne kan vi se din urringning. Jag vill inte se urringningen på din överkropp." Några dagar senare utlöste en enkel tröja med bara axelband ytterligare en kommentar, som fick henne att ta på sig en jacka och gå till rektorns kontor. Hennes mamma fördömde det tydliga budskapet: att flickor ska täcka sina kroppar för att inte orsaka anstöt, snarare än att vuxna ska ändra sitt perspektiv.

Diskriminerande konsekvenser

Dessa regler drabbar oproportionerligt vissa grupper: flickor av annan hudfärg, transpersoner eller icke-binära personer, och studenter från arbetarklassbakgrund. Vaga termer som "ren" eller "blygsam" kan stigmatisera kroppar, stilar eller kulturer under täckmantel av neutralitet. I extrema fall kan dessa koder till och med legitimera trakasserier genom att antyda att en flickas klädsel "förklarar" de kommentarer eller aggression hon utsätts för. Utseendet har således företräde framför idéer, och det är ofta flickor som får bära bördan av konsekvenserna.

Mot rättvisare och mer jämlika regler

För att en klädkod ska vara verkligt rättvis måste den:

  • gälla lika för kvinnor och män (andra kön);
  • begränsa sig till tydligt definierade objektiva krav på säkerhet, hygien eller professionell image;
  • undvik vaga eller moraliserande termer som främst riktar sig till flickor;
  • respektera könsidentiteter, kulturer och religiösa övertygelser.

Kort sagt, snarare än att kontrollera kvinnors kroppar, skulle skolor och företag vinna på att utbilda dem om respekt, icke-våld och jämlikhet. Att erbjuda tydlig och delad klädfrihet gör att alla kan uttrycka sig samtidigt som de känner sig respekterade. Mode ska aldrig vara ett kontrollinstrument, utan ett verktyg för att hävda sin stil och sitt självförtroende.

