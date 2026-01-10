Search here...

Detta uttalande om den "ideala kvinnan", som anses vara "för feministiskt", orsakar kontroverser.

Feminism
Léa Michel
jakub/Pexels

Ett viralt uttalande från en kvinnlig internetanvändare på X (tidigare Twitter) som kontrasterar mäns förväntningar på den "ideala kvinnan" med deras egen "medelmåttighet" hetsar upp debatter och splittrar internetanvändare mellan feministiska anhängare och konservativa kritiker.

Den poäng som splittrar

I början av januari 2026 skrev en kvinnlig internetanvändare : ”Män drömmer om en kvinna som ser ut som en modell efter att ha fött barn, som trots hushållsarbete och barn förblir vacker hela tiden, delar räkningarna lika och underkastar sig, men allt de kan erbjuda henne är detta smutsiga hus. Om du är den ideala kvinnan för män kommer ditt liv alltid att vara ett helvete!” Denna tråd, åtföljd av en satirisk bild av en ”perfekt” fru, fick tusentals gilla-markeringar och retweets inom 24 timmar.

Massiva avtal: "supermodell-piga"

I kommentarerna strömmar stödet in: ”Fråga dem vad en bra hustru är så beskriver de en modell som beter sig som en tjänare”, skämtar en prenumerant, medan en annan tillägger: ”De vill ha en traditionell kvinna som betalar hälften av räkningarna och ser ut som Margot Robbie efter sitt kejsarsnitt.” Kvinnorna delar sina dagliga frustrationer och fördömer hyckleriet i övermänskliga förväntningar – ”perfekt kropp”, total hängivenhet, ekonomiskt oberoende – utan emotionell eller materiell ömsesidighet.

Motattacker: "för feministiska"

Kritiker går dock till motangrepp: ”För feministiskt, män vill bara ha en balanserad partner, inte ett ständigt offer”, svarar en användare och anklagar inlägget på X (tidigare Twitter) för att underblåsa könsskillnaderna. Andra tonar ner det: ”Om du letar efter en prins, äg dina normer. Det är en två-för-en-situation.” Denna polarisering återspeglar nuvarande spänningar: å ena sidan kritik av patriarkala normer; å andra sidan ett avvisande som uppfattas som antimanligt.

Denna virala konflikt blottlägger djupa splittringar: kvinnor strävar efter genuin jämlikhet, medan vissa män försvarar ett hybridideal – ekonomiskt underordnat och alltid tillgängligt. Bortom förolämpningarna väcker inlägget frågan: existerar en "idealkvinna" utan ömsesidiga kompromisser? I detta ordkrig verkar sanningen ligga någonstans mittemellan, långt ifrån ytterligheterna.

Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
