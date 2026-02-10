Search here...

"Att uppfostra pojkar till att inte vara flickor": den här skådespelerskan talar ut om en ofta förminskad verklighet

”Pojkar uppfostras inte till att vara män, men inte till att vara flickor.” Detta uttalande, som delas av den brittiska skådespelerskan Jameela Jamil, satte fart på sociala medier. Utöver kontroversen belyser det främst en pedagogisk verklighet som fortfarande alltför ofta trivialiseras: hur pojkar socialiseras, och vad detta avslöjar om vår relation till kön.

Ett tankeväckande uttalande ... som väcker frågor

Detta uttalande, gjort av Jameela Jamil i podcasten "Reclaiming with Monica Lewinsky", utlöste många reaktioner. Vissa tyckte det var "provocerande", andra "djupt sant". I slutändan sätter det helt enkelt ord på en urgammal mekanism: istället för att uppmuntra pojkar att fullt ut utveckla sina mänskliga egenskaper, drivs de främst att distansera sig från allt som förknippas med kvinnlighet. Att gråta, tvivla, be om hjälp, visa ömhet… alla dessa beteenden uppfattas ofta som oförenliga med en fortfarande idealiserad maskulinitet.

Budskapet är inte att "pojkar måste bli något annat", utan att de förtjänar att vara allt de redan är: känsliga, kreativa, empatiska, sårbara och starka på samma gång. Det är en djupt kroppspositiv och humanistisk vision som hyllar känslor som en styrka, inte en svaghet.

När utbildning skapar osynliga gränser

Från mycket ung ålder får barn könsrelaterade budskap, ibland subtila, ibland explicita. En liten flicka hyllas för sin mildhet, en liten pojke uppmuntras att vara modig. Dockor ges till en grupp, bilar till den andra. Gråt tolereras i den ena, avråds i den andra. Utan att ens inse det bidrar föräldrar, lärare, media och institutioner alla till att dra emotionella gränser.

Många specialister inom jämställdhetsutbildning påpekar dock att känslor inte är könsbundna. En pojke som lär sig att känna igen och uttrycka sina känslor utvecklar större emotionell intelligens, en starkare förmåga att kommunicera och mer respektfulla relationer. Omvänt kan det förstärka tillbakadragenhet, ilska eller svårigheter att be om stöd att förvägra honom dessa utrymmen.

Omdefiniera vad det innebär att "vara en pojke"

Kritiken som riktas av skådespelerskan och den brittiska tv- och radiopresentatören Jameela Jamil riktar sig inte mot pojkarna själva, utan mot den restriktiva modell som presenteras för dem. Att vara pojke ska inte betyda att "vara stark mot andra", utan stark mot sig själv. Det ska inte betyda att dominera, utan att samarbeta. Det ska inte heller betyda att dölja sina känslor, utan att lära sig att förstå och kanalisera dem.

Att ompröva utbildning innebär också att ge pojkar friheten att älska dans, teckning, läsning, sport, naturvetenskap, eller allt på en gång. Det innebär att låta dem vara ömma utan att bli dömda, känsliga utan att bli hånade, ambitiösa utan att bli krossade av orealistiska förväntningar. Kort sagt, det innebär att ge dem rätten att vara hela människor.

En kontrovers, men framför allt en inbjudan

Som så ofta är fallet har detta uttalande varit splittrande. Vissa ser det som "en överdrift", andra som "en oroande men nödvändig sanning". Bortom kontroversen öppnar det upp ett värdefullt utrymme för reflektion: vill vi fortsätta att uppfostra barn enligt rigida roller, eller vill vi vägleda dem mot en friare, mildare och mer respektfull version av sig själva och andra?

Denna fråga berör både pojkar och flickor, eftersom att befria den ena också befriar den andra. Genom att bryta oss loss från stela mönster bygger vi ett samhälle där varje person kan utvecklas med självförtroende, autenticitet och vänlighet.

I slutändan ger det dem en värdefull möjlighet att uppfostra pojkar utan att ställa dem mot "femininitet": chansen att känna sig bekväma i sina kroppar, sina känslor och sina relationer. Det gör att de kan växa upp med stark självkänsla, förmågan att älska på ett hälsosamt sätt och en mer balanserad världsbild. Och tänk om målet med utbildning i grunden inte var att skapa "riktiga" män eller kvinnor, utan att fostra uppfyllda, känsliga, självsäkra och respektfulla människor? Kanske är det det sanna budskapet bakom Jameela Jamils uttalande som utlöste så mycket diskussion.

