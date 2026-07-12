Dessa kvinnor säger att de känner sig tryggare tack vare sin hund: videorna splittrar sociala medier

Medan vissa kvinnor betraktar sina hundar som sina adoptivbarn, ser andra dem mer som personliga livvakter. På sociala medier kan dessa kvinnor, som är rädda för trakasserier eller att hamna i tidningarnas kriminalavdelning, lita på att sina hundar röjer väg för dem genom fientliga gator. Oavsett om de har stora hundar i storleken av en ung vuxen eller en liten knähund i fickformat, känner de sig tryggare med koppel i handen.

Hundar, kvinnors skyddsänglar i offentliga utrymmen

Hunden, människans bästa vän sedan Homo sapiens tid, har en speciell plats i hem och hjärtan. Och på promenader väcker den utbredd tillgivenhet. Förutom att vara en kärleksfull källa är hunden också en mycket effektiv väktare. Medan hundar ofta lockar till sig oönskad uppmärksamhet från förbipasserande, kan de, när de morrar, skäller eller beter sig aggressivt, skicka misstänksamma individer tillbaka flera meter.

Med en hund i framkant behöver kvinnor inte längre gå över gatan eller vända sig om i mörkret. Denna hundnärvaro är tillräcklig för att avskräcka rovdjur, ihärdiga friare och professionella attackörer. På sociala medier tränar kvinnor som är trötta på att gå ut med huvudet nedåt och ansiktet täckt sina hundar att attackera på kommando.

Innehållsskaparen @celinetails delade några klipp från den här självförsvarssessionen som involverade ett baktal. Hennes hund, som redan var ganska stor, avslöjade hela omfattningen av sin grymhet. Den hakade fast i instruktörens vadderade arm och hoppade på honom med sådan kraft att han nästan föll baklänges. Det finns hundratals mobbningsvideor som den här på TikTok, och @sydmckae gav några förtydliganden. "Han är en personlig skyddshund! Han bits eller attackerar ingen om han inte blir beordrad att göra det", förklarade hon, med sin belgiska malinois vid sina fötter. Hon uttryckte sin tacksamhet till sin hund, tränad att hantera fara och utbildad att vända rädsla. "Tack vare min hund känner jag mig säker på att lämna mitt hus igen", tillade hon.

En illustration av en kollektiv kvinnlig ångest

Även om de som är ironiska kanske förlöjligar denna "trend" med miniatyrraser som verkar ofarliga och vars skrik knappt är hörbara, delar de alla samma känsla. I ett samhälle där kvinnor håller sig för sig själva, ser sin parfym som en ersättning för tårgas, låtsas ringa vid minsta misstänkta ljud och bildar en knogdammare med sina nycklar, liknar hunden en vandrande radar, en hundsköld.

Ända från början har deras riddare i skinande rustning aldrig varit människa, utan snarare utrustad med tassar, päls och en hängande tunga. Enligt en Ifop-undersökning som täcker 20 länder har 75 % av kvinnorna upplevt sexuella trakasserier på offentliga platser minst en gång i livet. Och istället för att ta itu med problemets rot designar vi tjejiga självförsvarstillbehör , SOS- appar och uppmuntrar kvinnor att utöva kampsport. Hunden, känd för sin lojalitet och hängivenhet, representerar då ett privilegium: privilegiet att kunna gå ut utan att frukta för sitt liv.

Dessa videor, iscensatta som actionfilmer eller fångade av övervakningskameror, stöder alla samma idé: hundar kan förhindra många sexistiska tragedier. Att använda en hund för personlig vinning, som en taser, är dock inte universellt accepterat bland djurälskare.

#belgianmalinoisofiktok #SA #runlikeagirl ♬ originalljud - •Lynoverlays• @sydmckae Han är en personlig SKYDDSHUND! Han bits eller attackerar inte människor om han inte får instruktioner. Jag önskar att alla tjejer som har varit i den situationen hade samma möjlighet som jag. Min hund har klarat det så att jag känner mig bekväm med att lämna mitt hus igen. Jag är evigt tacksam för den här hunden. (Han tränades av en professionell, jag tränade honom inte själv) #skyddshund

Farorna med att adoptera en hund bara för "skydd"

Under dessa videor, som visar rottweilers, pitbulls och belgiska malinois i aktion med sina överbelastade kroppar och vassa tänder, hyllar kommentarer denna skyddande taktik. ”Allvarligt talat, detta borde täckas av sjukförsäkringen med tanke på hur farliga vi är utomhus”, föreslår en användare. Andra jämför det med sina egna hundar, som bara siktar på tofflor och kuddar eller sätter ihop svansen och gnäller så fort de känner vårt obehag.

Att adoptera en hund bara för att ge den kommandon och träna den som en specialstyrkehund är detsamma som att behandla den som en "slav för vårt välbefinnande". Vi behandlar den inte som vår jämlike, utan som vår underordnade. Och vi utvecklar höga förväntningar på den. Om den inte svarar på våra kommandon i en kritisk situation kan vi tycka illa om den eller, ännu värre, bli av med den. Att reducera den till rollen som en permanent livvakt riskerar att prioritera dess uppdrag framför dess välbefinnande. Och så länge offentliga platser inte är säkra kommer kvinnor att fortsätta att promenera med sina hundar som scouter.

I slutändan visar dessa videor inte bara att hundar kan avskräcka rovdjur. De avslöjar framför allt en mer oroande verklighet: om så många kvinnor känner sig trygga med ett djur vid sin sida, beror det på att de inte känner sig tillräckligt trygga på egen hand. Hunden blir då en symbol för skydd snarare än bara en följeslagare. Men hur lojal den än må vara, borde den aldrig behöva kompensera för det som offentliga platser fortfarande kämpar för att garantera: rätten att gå utan rädsla.