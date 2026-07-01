"Kabul Vibes": den berättar historien om afghanska kvinnors vardag under talibanerna trots faran

Genom korta videor som publicerats på Instagram, TikTok och YouTube delar en afghansk kvinna, känd som @kabul__vibe, med sig av sin vardag i Kabul. Bakom dessa bilder av vardagslivet finns ett värdefullt vittnesbörd, som sprids trots riskerna, och som gör att vi bättre kan förstå den verklighet som miljontals kvinnor i Afghanistan upplever.

En inblick i afghanska kvinnors liv

Sedan talibanerna återvände till makten i augusti 2021 har kvinnors rättigheter begränsats avsevärt. I detta sammanhang har @kabul__vibe valt att dela med sig av sin vardag på sociala medier. Hennes videor visar glimtar av vardagslivet, utflykter i staden och samtal med andra kvinnor, vilket ger en inblick i en sällan skådad verklighet. Hennes innehåll går bortom enkla vloggar: det ger en röst åt dem som håller ut trots hindren och låter världen upptäcka en vardag som ofta reducerats till några få nyhetsbilder.

Sociala medier, ett viktigt utrymme för uttryck

Genom att posta på flera plattformar når den här kvinnan en internationell publik. Formaten varierar beroende på nätverket: längre videor på YouTube, mer spontana klipp på TikTok eller inlägg på Instagram. Denna digitala närvaro är en del av en bredare rörelse. Många afghanska kvinnor använder nu sociala medier för att dela sina berättelser, utveckla hantverksföretag eller sälja sina skapelser. I takt med att jobbmöjligheterna minskar blir internet också ett sätt att behålla en viss grad av självständighet.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Daily Vlog/Livet i Afghanistan/Afghansk kvinna (@kabul__vibe)

Vittna trots riskerna

Att publicera den här typen av innehåll är inte utan konsekvenser. Kvinnor som uttalar sig offentligt online kan utsättas för hot, trakasserier eller repressalier. Människorättsorganisationer rapporterar ökad övervakning av innehåll som publiceras av afghanska kvinnor. För att begränsa farorna väljer många att förbli anonyma, använda pseudonym, undvika att avslöja sin plats eller inte visa sitt ansikte. Varje inlägg är således resultatet av en känslig balans mellan önskan att vittna och behovet av att skydda sin egen säkerhet.

Ännu en bild från Afghanistan

Videorna av @kabul__vibe erbjuder ett annat perspektiv på landet. De visar ögonblick av kontakt, vardagliga rutiner och livsmiljöer som ofta förbises av traditionella nyhetsrapporter. Utan att förringa svårigheterna påminner de oss om att bakom statistiken finns kvinnor med drömmar, projekt, passioner och en otrolig förmåga till anpassning. Denna metod hjälper oss att bättre förstå deras verklighet och ta oss bortom stereotyper.

Ett motstånd som också tar formen av digital teknologi

Idag representerar sociala medier ett av få utrymmen där vissa afghanska kvinnor fortfarande kan uttrycka sig. Utan offentliga demonstrationer eller officiella plattformar blir deras telefoner ett verktyg för att berätta sina historier, bevara kollektiva minnen och upprätthålla en kontakt med resten av världen. @kabul__vibes resa illustrerar denna nya form av motstånd, diskret men kraftfullt. Genom att fortsätta posta trots svårigheterna påminner hon oss om att en röst, även bakom en skärm, kan belysa en verklighet som många vägrar att se.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Daily Vlog/Livet i Afghanistan/Afghansk kvinna (@kabul__vibe)

@kabul__vibes vittnesmål belyser således modet hos många afghanska kvinnor som varje dag väljer att inte låta sin historia sjunka i glömska.