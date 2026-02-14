År 2027 syftar ett rymdprojekt till att arkivera mänsklighetens historia på månen.

Tänk om en del av er kollektiva historia lämnade jorden för att landa på månen? År 2027 skulle en kapsel kunna nå vår naturliga satellit med ett ambitiöst uppdrag: att bevara en bestående historia om mänskligheten. Projektet, som är en blandning av teknologisk skicklighet, kosmisk dröm och samhällsdebatt, är lika fascinerande som det fascinerar.

En månkapsel godkänd av NASA

Detta internationella projekt, kallat "Sanctuary on the Moon", presenterades officiellt den 21 mars 2024 i Paris. Dess mål: att landa en tidskapsel på månen som en del av ett uppdrag från NASA:s CLPS-program (Commercial Lunar Payload Services), integrerat i Artemis-initiativet.

Idén kom från den franske ingenjören Benoît Faiveley, som ledde ett tvärvetenskapligt team av forskare, konstnärer, ingenjörer och historiker. Projektet har stöd från UNESCO och står under beskydd av Frankrikes president. Ambitionen är tydlig: att senast 2027 skicka arkiv som kan motstå månens ytas extrema förhållanden. Detta är inte bara en symbolisk gest. Hela systemet har utformats för att uppfylla de tekniska kraven för en rymduppdrag. Kapseln kommer att ingå i en uppdrag som övervakas av NASA, vilket ger initiativet en stark institutionell dimension.

Varför välja månen som ett "kosmiskt valv"?

Till skillnad från jorden är månen inte utsatt för atmosfärisk erosion, tektonisk aktivitet eller klimatfenomen. Med andra ord kan allt som avsätts där potentiellt förbli intakt i miljontals år. Med ett avstånd på cirka 384 400 kilometer från jorden blir månen därmed en naturlig fristad, nästan ett kosmiskt valv. I en tid då dina digitala data är beroende av förändrade format och snabbt föråldrad teknik är tanken att skapa ett arkiv oberoende av nuvarande elektroniska medier.

Tjugofyra safirskivor som berättar mänsklighetens historia

Projektets kärna består av 24 industriella safirskivor, vardera cirka 10 centimeter i diameter och 1 millimeter tjocka. Detta material valdes för sin exceptionella motståndskraft mot temperaturvariationer och strålning. Informationen är lasergraverad på dessa skivor i form av analoga mikropixlar.

Målet är ambitiöst: att möjliggöra läsning med blotta ögat eller ett enkelt förstoringsglas, utan komplex teknik. Varje skiva kan innehålla flera miljarder pixlar, vilket innebär tusentals sidor i form av bilder, diagram eller förklarande plattor. Graveringen utförs i samarbete med franska vetenskapliga institutioner, inklusive den franska kommissionen för alternativa energier och atomenergi (CEA). Hela enheten kommer att placeras i en certifierad behållare som är utformad för att motstå påfrestningarna från måntransport och utplacering.

Vad kan vi föra vidare från oss själva?

"Fristad på månen" kretsar kring en djupgående fråga: vad vill du förmedla om din civilisation under miljontals år? Innehållet är strukturerat kring tre teman: vilka vi är, vad vi vet och vad vi gör. Det innehåller element relaterade till matematik, naturvetenskap, paleontologi, konsthistoria och stora kulturella prestationer.

Projektet omfattar även arkivering av manliga och kvinnliga mänskliga genom, sekvenserade i Kanada av Michael Smith Genome Sciences Centre (BC Cancer). Profilerna, kallade "genomenauter", valdes ut genom en procedur som beskrivs som anonym och vetenskapligt rigorös. UNESCO stöder projektets kulturarvsdimension, särskilt genom integration av innehåll relaterat till världsarv och viktiga texter om bioetik och mänskliga rättigheter.

Mellan fascination och kontrovers på sociala medier

Som ofta är fallet med rymdprojekt har tillkännagivandet inte mötts av universellt stöd. På sociala medier fördömer vissa röster vad de uppfattar som en ny form av rymdförorening. Dessa kritiker menar att mänskligheten redan har mättat jorden tillräckligt utan att exportera sina fotavtryck någon annanstans.

Andra uttrycker tvärtom vördnad inför vad tekniken nu möjliggör. Många talar om en "galen" utveckling av mänskliga förmågor och hyllar djärvheten i ett projekt som vågar tänka långsiktigt, långt bortom politiska eller ekonomiska cykler. Mellan ekologisk oro och vetenskaplig beundran speglar debatten en bredare fråga: hur ska man förena utforskning, ansvar och kollektivt minne?

I slutändan, bortom den tekniska bedriften, ifrågasätter "Sanctuary on the Moon" vårt förhållande till överföring. I en värld där allt uppdateras, ersätts och laddas ner är det nästan en filosofisk gest att välja permanent gravyr och månstabilitet. Att arkivera mänsklighetens historia på månen innebär att acceptera att vi måste betrakta vår existens i kosmisk skala.