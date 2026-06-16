De japanska fansens exemplariska attityd efter matchen har setts runt om i världen.

Återigen har de hamnat i rubrikerna för sin samhällsengagemang. Efter oavgjort mellan Japan och Nederländerna i VM 2026 stannade japanska fans kvar på läktarna för att städa arenan – en tradition som fortsätter att fascinera hela världen.

Fans som stannade kvar på läktarna efter slutsignalen

Det var på planen på Dallas Stadium i Texas som en av de mest spännande matcherna i gruppspelet i VM 2026 ägde rum. Den 14 juni mötte Japan Nederländerna i grupp F, i en match som slutade med en spännande 2-2-match. Så snart slutsignalen blåstes, medan de flesta åskådarna gick mot utgångarna, stannade fansen av "Blue Samurai" kvar på läktarna för att inleda en helt annan ritual.

Beväpnade med de blå påsar de hade använt under matchen för att heja på sitt lag, började de metodiskt samla in skräpet som lämnats kvar på stolarna och mellan raderna. Flaskor, muggar och omslag: varje skräpbit samlades noggrant in och placerades i påsarna, vilket förvandlade slutet av matchen till en veritabel städningsoperation. En scen som har blivit en ritual, men som fortsätter att fängsla världen.

En tradition som är över 25 år gammal

Även om bilden återigen har väckt beundran är själva fenomenet inget nytt. Denna sedvänja bland japanska fans går tillbaka till VM i Frankrike 1998, landets första deltagande i tävlingen. Sedan dess har japanska fans upprepat denna gest vid varje större internationellt sportevenemang – VM, OS.

Under VM i Qatar 2022 blev bilden till och med viral världen över efter Japans överraskande seger över Tyskland på Khalifa Stadium. Samma slutsats varje gång: en arena som lämnats fläckfri av de som kom för att ockupera den under en match.

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"Tatsu tori ato wo nigosazu": uttrycket som sammanfattar filosofin

För att förstå denna gest måste man beakta ett särskilt belysande japanskt uttryck: "Tatsu tori ato wo nigosazu". Bokstavligen betyder det "fågeln som flyger lämnar ingenting kvar". En poetisk fras som sammanfattar en livsfilosofi: att lämna en plats i samma skick som den hittades. Denna idé är inpräntad i grundskolan i Japan, där barn lär sig att städa sina klassrum och skolkorridorer själva.

Utbildning i respekt för gemensamma utrymmen blir automatiskt i vuxen ålder. Denna praxis sträcker sig ännu längre in i vardagen: i Japan är offentliga soptunnor sällsynta, och invånarna har utvecklat vanan att ta med sig sitt avfall hem.

En gest motiverad av respekt

I en intervju på plats av FIFA förklarade flera fans den djupa motivationen bakom denna kollektiva städning. "Det är en del av kulturen. Men det handlar också om respekt för allt: respekt för spelarna, för andra fans och även för arenan. Vi är hedrade över att vara här, så vi vill inte lämna en röra efter oss", förklarade en av dem.

Detta uttalande sammanfattar perfekt gestens symboliska dimension: det handlar inte bara om renlighet, utan ett konkret uttryck för ödmjukhet och tacksamhet gentemot värdlandet och andra deltagare. Scott North, professor i sociologi vid Osaka University, förklarade för BBC 2018: "Med ständiga påminnelser under hela barndomen blir dessa beteenden vanor för en stor del av befolkningen."

De japanska spelarna var också exemplariska

Den exemplariska attityden är inte begränsad till läktarna. Även på planen tillämpade de japanska spelarna denna filosofi. Ett officiellt FIFA-foto, som fått stor spridning, visar det japanska lagets omklädningsrum efter matchen: helt städat, snyggt och klart att användas igen. Ingen utrustning hade lämnats kvar på golvet, inga spår av föregående timmars aktivitet. Detta är typisk praxis för de japanska spelarna, som därmed utsträcker sig till planen med samma tankesätt som sina fans på läktarna. Sådan konsekvens är sällsynt och bidrar till landslagets internationella rykte.

En omedelbar viral spridning på sociala medier

Som med varje upplaga cirkulerade bilder på städningen av läktarna snabbt på sociala medier. FIFA delade själva en video av händelseförloppet på sitt officiella X-konto (tidigare Twitter), tillsammans med ett meddelande som hyllade händelseförloppet.

En särskilt slående anekdot delades också: Jameis Winston, quarterbacken för New York Giants, som var på arenan som kommentator för FOX, filmades personligen när han hjälpte japanska fans att plocka upp skräp. En symbolisk bild som illustrerar den positiva dominoeffekten av denna typ av gest. Meddelanden om beundran strömmade in från hela världen på sociala medier.

En kollektiv lärdom som går utöver fotboll

Utöver själva sporten sammanfattar denna gest allt som många beundrar i den samtida japanska kulturen: en djup anknytning till kollektivet, en känsla av individuell plikt gentemot samhället och en internaliserad disciplin fri från yttre begränsningar. I en tid då världsfotboll ofta förknippas med mer "kontrasterande" bilder – våld, vandalism, incidenter på läktarna – erbjuder de japanska fansens ritualer en tyst men kraftfull motmodell.

I nästa steg av VM-kampanjen 2026 möter laget Tunisien den 20 juni i Monterrey, Mexiko, och sedan Sverige den 25 juni, återigen på Dallas Stadium. Detta kommer utan tvekan att vara ett tillfälle att upprepa denna numera ikoniska gest.

Med sina blå väskor i handen och sitt lugna och fokuserade uppträdande förvandlade de japanska fansen återigen en VM-match till en lektion i samhällsansvar. I en värld där slående bilder från arenor ofta förknippas med "överdrifter" påminner den blå samurajens tysta värdighet oss om att det finns ett annat sätt att älska sport – och kanske, mer allmänt, att leva tillsammans.