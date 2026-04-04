"Att vara perfekt" på passfotot: den oroande trenden

På officiella foton, de som pryder framsidan av vårt pass eller identitetskort, ser vi inte direkt ut från vår bästa sida. Men på sistone har internets "rena tjejer" improviserat smickrande fotograferingar bakom fotoautomatens svarta ridå och visat upp ett ansikte som strider mot bilden av en trött, butter "flykting". En ny trend är på gång...

ID-fotot, överdrivet romantiserat

Generellt sett är det ett foto vi noggrant gömmer undan, utom synhåll. Skam sköljer över oss när vi ger det till polisen. Det måste sägas att det inte är ett smickrande foto direkt. I detta formella porträtt där leende är förbjudet ser vi praktiskt taget ut som brottslingar. Allt som saknas är fängelsenumret och den randiga uniformen för att fullborda illusionen av en fånge på flykt.

Mörka ringar under ögonen, ett utdraget ansikte, ett trött uttryck – det här fotot som pryder våra identitetshandlingar har en förmåga att skapa osäkerhet även hos de mest självsäkra människorna i världen. Varje gång överraskar blixten oss och fångar ett ansikte vi knappt känner igen på glansigt papper. Ändå är det just detta ansikte som definierar vår identitet.

På senare tid visas dessa foton – foton vi inte ens skulle visa under hot och som aldrig skulle ha hamnat på vår Facebook-vägg – stolt upp på sociala medier. Många gör det otänkbara: att göra ID-foton estetiskt tilltalande och önskvärda. De lyckas där vi outtröttligt har misslyckats, trots en perfekt utförd helkroppsbild.

Medan vi försökte trotsa statliga normer genom att sträva efter maximal fotogenisk attraktionskraft, samarbetade tryckeriet aldrig. Och för Kardashian-klanen, som glorifierar även de mest vardagliga ögonblicken, räcker ett enda försök för att sudda ut gränserna mellan ett följsamt foto och en dejtingprofilbild. Dessa foton, som aldrig var menade att lämna våra plånböcker, är nu magneter för komplimanger och lockbete för gilla-markeringar. Utöver att ge en viss social makt avslöjar de symptomatiska påbud. Även i de allvarligaste ögonblicken måste vi prestera och "sälja oss själva i bästa möjliga ljus".

Kändisar, initiativtagarna till denna rörelse

Allt började med Kylie Jenner , samma person som populariserade getingmidjan, nakna läppar och höga kindben. År 2020 dök plötsligt ett foto av hennes körkort upp i hennes flöde, mitt bland professionellt producerade bilder och minutiöst iscensatta fotograferingar. Detta porträtt mot en neutral bakgrund visade en omsorgsfullt sminkad kvinna med oklanderligt stylat hår. Med sin felfria porslinshud, intensiva blick, rosiga kinder och subtilt målade, fylliga läppar gav det illusionen av ett photoshoppat ansikte. Ändå var det helt enkelt en återspegling av den autentiska Kylie, alltid sann mot sig själv.

Detta foto, med sin betydande juridiska tyngd, var inte längre en källa till hån utan ett åtråobjekt, en markör för framgång. Sedan flockades tjejer till fotobås, poserade för kameran och följde kontrasterande sminkhandledningar för att komma nöjda ut ur denna bländande upplevelse. Nu finns det till och med instruktionsmanualer för att "frigöra din potential" på officiella dokument. Klädsel, smink, hållning, attityd… alla råd är tillåtna för att få ett "Instagrammerbart" foto. Dessa självcentrerade ögonblicksbilder följer inte längre bara instruktionerna skrivna i rött; de följer "imaginära" estetiska regler.

Så, förutom att stå rakt, hålla ansiktet rent, hålla håret i bilden och bibehålla ett rakt ansikte, måste man också visa karisma bara för egots skull? För nej, detta är inte en raggningsteknik för att uppfylla fantasin om att bära uniform.

Framväxten av ett nytt kollektivt komplex

Vårt passfoto, det vi tar av förpliktelse och inte för nöjes skull, är allt annat än smickrande. Ena ögat är större än det andra, vi har synliga blemmor, fet glans och vårt hår är en enda röra, allt tack vare trycket från fotoautomaten. Kort sagt, vi ser mer ut som en deprimerad gangster än en älskad supermodell.

Med bara tre försök inom en given tidsgräns och skarp belysning förväntas besvikelse redan innan den slutgiltiga utskriften. För vissa är ID-foton ett konkret bevis på vår "glöd": de vittnar om vår fysiska utveckling och fungerar som en visuell tidslinje. För andra är de bara en påminnelse om de föreskrifter som redan finns. I slutändan är det ytterligare en uppmaning: att förbli "presentabel" även under extrema förhållanden.

ID-fotot har därmed blivit en veritabel skönhetstävling. Detta foto, som var tänkt att representera oss i vårt råa tillstånd, har blivit "förvrängt". Ändå ser det sällan dagens ljus. Och det är inte den ointresserade, mustaschprydda polisen som ska döma oss.