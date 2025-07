3h de Paris, 100% dépaysement : voici le village préféré des rêveurs et des stars

Envie d’une parenthèse hors du temps ? Vézelay s’impose comme l’un des villages perchés les plus magiques à découvrir à seulement trois heures de Paris. Ce joyau bourguignon, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, mêle ruelles médiévales, paysages grandioses, et histoire d’artistes. C’est ici, entre les monts du Morvan et les vignes éternelles, que votre week-end prend un vrai goût de vacances… sans quitter la France.

Dès votre arrivée, la colline éternelle vous plonge dans une atmosphère unique : des maisons de pierre accrochées à la pente, des jardins secrets, et cette impression rare de voyager dans le temps. À chaque pas, vous croisez des siècles d’histoire et des lieux inspirants qui ont vu passer pèlerins, poètes… et même Serge Gainsbourg.

Distance de Paris Atout majeur Classé UNESCO 3h en voiture Village médiéval perché Oui

Une basilique, des ruelles d’exception… et des airs de Provence en Bourgogne

La star incontestée de Vézelay, c’est la basilique Sainte-Marie-Madeleine. Son architecture romane, ses sculptures et ses colonnes ornées de scènes bibliques vous en mettent plein les yeux. Lieu de pèlerinage depuis des siècles et étape du chemin de Compostelle, la basilique rayonne sur tout le village et offre une vue exceptionnelle sur les collines du Morvan.

Prenez le temps de flâner dans les ruelles pavées, de vous perdre entre les maisons anciennes et de profiter de la lumière dorée. Le village a ce petit côté provençal qui donne immédiatement envie de ralentir, de lire à l’ombre ou de s’allonger sur l’herbe des jardins de la basilique.

À voir à Vézelay Pourquoi c’est unique Basilique classée UNESCO Chef-d’œuvre roman, vues sublimes Rues du XVe siècle Décor de carte postale Jardins de la basilique Panorama sur les vignes du Morvan

Quand Gainsbourg choisissait Vézelay pour retrouver le calme

Ce n’est pas un hasard si Vézelay attire artistes et rêveurs. Serge Gainsbourg lui-même y a trouvé refuge, fuyant Paris pour un long séjour à l’hôtel-restaurant du chef Marc Meneau. Ici, le chanteur composait, se promenait au bord de la rivière et profitait du calme absolu pour se ressourcer. Encore aujourd’hui, les amateurs d’art et de tranquillité viennent marcher sur ses traces, entre deux balades ou un dîner dans une auberge historique.

Star passée à Vézelay Ce qu’il y a trouvé Serge Gainsbourg Calme, inspiration, santé

Un week-end entre histoire, nature et vraie déconnexion

Vous l’aurez compris, Vézelay coche toutes les cases du week-end parfait : authenticité, paysages, histoire et douceur de vivre. Le temps d’une échappée, vous découvrez un village où chaque pierre raconte une histoire, et où le quotidien parisien semble bien loin.