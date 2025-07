Ce que vous portez dans l’avion pourrait saboter votre sommeil

Les vols long-courriers en classe économique mettent à rude épreuve notre confort, notre patience… et notre sommeil. Alors que l’on pense souvent aux oreillers de nuque, aux masques pour les yeux ou aux écouteurs anti-bruit, un autre facteur joue un rôle déterminant dans la qualité de notre repos à 10 000 mètres d’altitude : notre tenue vestimentaire. Trop souvent négligé, ce détail peut pourtant faire toute la différence.

Une tenue mal choisie, un sommeil perturbé

D’après un article publié sur le blog de la marque Casper, spécialisée dans le sommeil, les vêtements que l’on porte en avion influencent directement notre capacité à nous endormir et à rester détendu pendant le vol. « Choisissez des vêtements souples, respirants et à superpositions », recommande le site. Les températures en cabine oscillent généralement entre 16 et 24 °C, et les fluctuations sont fréquentes. Porter des couches permet donc de s’adapter facilement sans avoir froid ni trop chaud — deux ennemis bien connus du sommeil.

Ce qu’il faut éviter à tout prix

Les pantalons serrés, les jeans rigides ou les leggings trop moulants sont à proscrire. Non seulement ils gênent les mouvements, mais ils peuvent aussi compromettre la circulation sanguine. Ce phénomène est particulièrement préoccupant sur les vols de plusieurs heures, où l’immobilité augmente le risque de gonflements ou de thrombose veineuse profonde. Des experts relayés par The Sun insistent : il est essentiel d’éviter les tenues contraignantes en vol pour préserver sa santé… et son confort.

Autre élément souvent oublié : les tissus synthétiques. Le nylon, le polyester ou encore l’élasthanne sont peu respirants, provoquent des échauffements et peuvent coller à la peau. En cas de variations de température ou de sueur, ils deviennent particulièrement désagréables. Pire : en cas d’incident, ils sont aussi plus inflammables que les matières naturelles.

Les bons réflexes à adopter

Pour voyager avec sérénité, mieux vaut privilégier des vêtements amples en coton, laine mérinos ou bambou. Ces fibres naturelles régulent la température corporelle, évacuent l’humidité et minimisent les frottements. Le combo idéal ? Un legging souple, un t-shirt doux, un sweat ample et une grande écharpe ou un châle. Côté chaussures, optez pour des baskets faciles à retirer ou des mocassins souples. Et n’oubliez pas une paire de chaussettes épaisses ou de compression, parfaites pour relancer la circulation sanguine sans sacrifier le style.

Un confort qui libère l’esprit

Au-delà des considérations purement physiques, une tenue confortable contribue aussi à un meilleur bien-être mental. Se sentir bien dans ses vêtements apaise, limite l’irritabilité et favorise la détente. Autant de conditions qui facilitent l’endormissement, même dans un siège étroit et en position assise.

Pour les femmes enceintes, les personnes souffrant de problèmes de circulation ou celles qui redoutent les nuits blanches en vol, ces choix vestimentaires deviennent plus que jamais essentiels. Ce n’est pas une question de coquetterie, mais de santé et de sérénité.

Votre prochaine nuit en altitude pourrait bien dépendre de ce que vous avez décidé d’enfiler. Oubliez le jean moulant et les tops en polyester : pour bien dormir en avion, le confort prime. Privilégiez des matières naturelles, des coupes amples et des accessoires pratiques. Voyager en classe éco ne signifie pas renoncer au confort — il suffit d’être un peu plus stratégique dans sa valise.