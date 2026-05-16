En avion, un accessoire pourrait soulager les jambes engourdies pendant les longs vols

Après plusieurs heures coincée dans un siège d’avion, difficile d’échapper à cette sensation de jambes lourdes ou engourdies. Un inconfort très fréquent lors des longs trajets, surtout quand le corps bouge peu. Un accessoire pourrait bien changer l’expérience de voyage : les chaussettes de contention.

Pourquoi les jambes gonflent en avion ?

Les vols long-courriers ne sont pas toujours tendres avec la circulation sanguine. Pendant plusieurs heures, vous restez assise avec peu de mouvements, ce qui ralentit le travail des muscles des mollets. Or, ces muscles jouent un rôle essentiel pour aider le sang à remonter vers le cœur. Quand ils sont moins sollicités, la circulation devient plus lente dans les jambes. Résultat : une sensation de lourdeur, des chevilles gonflées ou des fourmillements peuvent apparaître.

Dans de rares cas, cette stagnation sanguine peut aussi favoriser la formation d’un caillot dans une veine profonde, un phénomène appelé thrombose veineuse profonde (TVP), parfois surnommé « syndrome de la classe économique ». Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ une personne sur 6 000 développerait des symptômes liés à un caillot après un vol de plus de quatre heures. Le risque reste faible, mais il existe bel et bien, notamment chez certaines personnes plus exposées.

Les chaussettes de contention, comment ça fonctionne ?

Les chaussettes de contention exercent une pression graduée sur les jambes : plus forte au niveau de la cheville et plus légère en remontant vers le mollet. Cette compression aide le sang à mieux circuler et limite sa stagnation dans les jambes. Résultat : moins de gonflement, moins de sensation de jambes lourdes et une meilleure sensation de confort pendant le voyage.

Longtemps associées au milieu médical, ces chaussettes se sont largement modernisées. Aujourd’hui, elles existent dans des matières plus agréables, des coupes variées et des modèles qui ressemblent à des chaussettes classiques. Autrement dit, plus besoin de sacrifier votre style pour voyager confortablement.

Ce que disent les études scientifiques

Les recherches sur le sujet sont plutôt encourageantes. Une revue Cochrane mise à jour en 2021 a analysé 12 essais cliniques portant sur près de 3 000 passagers ayant effectué des vols de plus de quatre heures. Les résultats montrent que le port de chaussettes de contention réduit significativement le risque de thrombose veineuse profonde asymptomatique, c’est-à-dire des caillots qui ne provoquent pas forcément de symptômes visibles.

Concrètement, parmi 1 000 voyageurs ne portant pas de chaussettes de contention, environ 10 développaient ce type de thrombose. Chez les personnes qui en portaient, ce chiffre tombait à environ 1 sur 1 000. Les chercheurs précisent toutefois que les complications graves comme les embolies pulmonaires restent très rares et difficiles à mesurer statistiquement dans ce type d’études.

Les bons réflexes pour voyager plus confortablement

Les chaussettes de contention peuvent être utiles, mais elles fonctionnent encore mieux lorsqu’elles s’accompagnent de quelques habitudes simples.

Pendant un long vol, pensez à vous lever régulièrement pour marcher dans l’allée, même quelques minutes.

Faire tourner les chevilles ou contracter les mollets assise aide aussi à stimuler la circulation.

L’hydratation joue également un rôle important : boire suffisamment d’eau peut aider le corps à mieux supporter le voyage.

À l’inverse, rester immobile pendant des heures avec les jambes croisées n’est pas idéal pour le confort circulatoire.

Un accessoire utile, sans pression ni injonction

Bien sûr, tout le monde ne ressent pas les longs vols de la même manière. Certaines personnes voyagent sans inconfort particulier, tandis que d’autres ont les jambes rapidement lourdes ou sensibles. Les chaussettes de contention ne sont donc pas une obligation ni un passage obligé pour « bien voyager ». Elles représentent simplement une option supplémentaire pour prendre soin de votre confort et de votre corps pendant les trajets prolongés.

Pour les personnes ayant des antécédents veineux, une grossesse, un surpoids ou des problèmes circulatoires connus, un avis médical reste recommandé avant un long vol.

En résumé, petit accessoire discret, les chaussettes de contention pourraient devenir l’un des meilleurs alliés de votre bagage cabine.