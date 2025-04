Ce phénomène étrange qui dérègle votre ventre en voyage

En voyage, votre estomac, d’ordinaire si tranquille, est en bataille. Même sans avoir touché aux plats locaux ni mangé épicé ou bu de l’eau du robinet, votre ventre se montre particulièrement capricieux. Il gargouille à des heures improbables, se crispe sans raison et tantôt il vous cloue sur le trône, tantôt il vous en éloigne. Si vous êtes souvent dérangée lorsque vous prenez l’avion et que vous posez bagages sur une terre lointaine, ce n’est pas un hasard ou la faute à pas de chance. Ce phénomène baptisé « gut lag » arrive à presque tout le monde, y compris aux personnes qui ont une santé intestinale irréprochable. Voici pourquoi votre ventre est sens dessus dessous en voyage et comment éviter ces désagréments.

Qu’est-ce que le « gut lag » ?

Vous venez de décoller vers une destination qui se trouve à plusieurs milliers de kilomètres de chez vous. Une fois arrivée sur place, vous ne voulez pas perdre une minute. Chapeau de paille en main, appareil photo en bandoulière et baskets de randonnée aux pieds, vous êtes déjà opérationnelle pour entamer le planning. Votre ventre, lui, l’est un peu moins et en a décidé autrement. Au lieu de sillonner la ville comme vous l’aviez prévu, vous vous cantonnez aux toilettes de l’hôtel. Vous accusez tout de suite la nourriture servie dans l’avion et vous vous dites « j’ai mangé quelque chose qui ne passe pas » sans chercher plus loin. Pourtant, la réponse ne se trouve pas dans l’assiette.

Ce phénomène désagréable qui se produit essentiellement après un vol long-courrier porte un nom : le gut lag. Au même titre que le jet-lag, qui vous met dans un état second et qui déboussole votre corps, le gut-lag correspond à un décalage intestinal. Vous n’avez pas seulement les yeux remplis de sommeil et la tête embrouillée, vous avez aussi le ventre en vrac.

Pourquoi ça arrive ?

Non ce n’est pas parce que vous avez mangé un cheeseburger ou une pizza à l’ananas la veille de partir que vous êtes « vaseuse » après l’atterrissage. Ce n’est pas non plus à cause des secousses aériennes. Comme l’explique Shabir Daya, pharmacien chez Victoria Health au média Glamour UK, le décalage horaire se ressent aussi sur les organes internes tels que le foie et le tractus gastro-intestinal. En général, le phénomène du gut lag survient lorsque vous traversez deux fuseaux horaires ou plus.

Les intestins sont alignés sur le rythme circadien, l’horloge interne du corps. Mais c’est un peu plus haut que tout se joue : dans une partie du cerveau qui dépend de la lumière et de l’obscurité. Forcément quand vous avez 7 heures de décalage avec votre pays de départ, il faut un certain temps d’adaptation pour que l’organisme remette ses pendules à l’heure. En attendant, votre ventre gronde à 3h du matin et arrivé au petit-déjeuner, vous êtes rassasiée avec une simple salade de fruits.

« Ne pas manger à l’heure habituelle peut entraîner une perte d’appétit ou nous donner une sensation de faim supplémentaire au moment où nous sommes censés manger à la maison », développe Shabir Daya

Comment éviter le gut-lag et voyager le ventre léger ?

Le gut lag est particulièrement handicapant en voyage, surtout si vous avez la bougeotte. Mais pas question de revoir vos plans, de sacrifier des visites et de vous priver des plats typiques à cause de votre ventre, retourné par le trajet. Vous ne le savez pas encore, mais le gut lag peut être évité avec quelques « bonnes pratiques » et un petit échauffement.

Prenez des probiotiques avant de partir et pendant le voyage

Pour donner un coup de pouce à votre transit et renforcer votre flore intestinale avant le jour J, prenez des probiotiques. De la même façon que vous préparez votre peau au soleil, préparez votre ventre au changement de fuseau horaire. Ces « bonnes » bactéries et levures vivantes viennent en « soutien ».

Modifiez les heures de vos repas quelques jours avant le voyage

Pour habituer votre corps à un nouveau rythme et éviter qu’il ne soit trop détraqué une fois dans une autre contrée, basez-vous sur le fuseau horaire de la destination en question. Si vous partez en direction de Séoul et que vous vivez en France, il faudra par exemple ajouter 7h de plus et manger « en décalé ». À minuit, vous dégainez les tartines et le beurre de cacahuète pour dévorer votre petit-déjeuner. Ainsi vous « préparez le terrain ».

Profitez de la lumière naturelle aux aurores

Avec le décalage horaire, vous avez certainement envie de prolonger le tête-à-tête avec la couette jusqu’à 11h. Pourtant, si vous ne voulez pas subir le gut lag, il va falloir descendre du lit plus tôt pour profiter pleinement de la lumière naturelle du matin. Ce simple geste fait l’effet d’une « mise à jour » sur votre corps.

Buvez beaucoup !

Et pas seulement des mojitos ou des cocktails aux noms exotiques. Pensez à vous hydrater et à toujours avoir une gourde remplie à portée de main. Cela permet de relancer le transit et de booster le système digestif. Autre conseil : n’oubliez pas non plus de manger des fibres.

Le gut lag est embêtant sur le coup, mais ce n’est pas une fatalité. Ça passe tout seul en général. En revanche, pour ne pas empirer votre cas, faites preuve de vigilance avec la nourriture locale. Vous n’êtes pas à l’abri de la tourista.