Ces 8 randos à faire en Europe vont vous couper le souffle

Respirer profondément, s’émerveiller à chaque pas, sentir son corps en mouvement dans un décor de carte postale… la randonnée n’est plus une activité réservée à quelques initiés. Et si l’Europe regorge de villes fascinantes, elle cache aussi des itinéraires naturels. En dénivelé ou sur du plat, à flanc de falaise ou au bord de lac turquoise, voici les 8 plus belles randos à faire en Europe.

Le sentier des Cinque Terre (Italie)

Entre terre et mer, cette randonnée longe la Riviera italienne et relie cinq villages colorés perchés au-dessus des falaises. Les pieds effleurent la roche, le regard embrasse l’horizon, et l’odeur du citronnier s’invite à chaque virage. Un parcours accessible, mais spectaculaire, où chaque pause offre une vue imprenable sur la Méditerranée. Cet été, troquez donc les tongs contre les chaussures montantes et les bouées contre les bâtons de marche !

Le Laugavegur Trail (Islande)

Imaginez marcher entre volcans, glaciers, sources chaudes et montagnes aux teintes irréelles. Ce sentier islandais est un bijou brut de 55 km à travers des paysages lunaires et changeants. Idéal pour les personnes qui aiment sentir la puissance de la nature sous leurs semelles et dans leur poitrine.

Le Camino del Rey (Espagne)

Surnommé « le chemin du roi », ce parcours spectaculaire surplombe les gorges du Desfiladero de los Gaitanes en Andalousie. Une passerelle suspendue à flanc de falaise, pour une expérience entre vertige, adrénaline et émerveillement. Un chemin qui donne le frisson… dans tous les sens du terme.

Le lac de Bled et les gorges de Vintgar (Slovénie)

Douceur, fraîcheur et féerie : c’est l’atmosphère qui règne sur cette randonnée slovène où on longe une rivière émeraude, entre passerelles de bois et cascades cristallines. Le tout à quelques kilomètres du lac de Bled et de son îlot iconique. Parfait pour une escapade nature romantique et ressourçante.

Le GR20 en Corse (France)

Connu comme l’un des trails les plus exigeants d’Europe, le GR20 traverse la Corse du nord au sud, à travers crêtes abruptes, forêts parfumées et rivières cachées. Un défi physique, oui, mais aussi une occasion puissante de se reconnecter à soi-même. Chaque sommet franchi devient une victoire intérieure. Préparez vos mollets !

Le Trolltunga (Norvège)

Cette randonnée norvégienne vous mène à une langue de pierre suspendue au-dessus du vide. De là, la vue sur le fjord de Ringedalsvatnet est tout simplement vertigineuse. C’est l’une de ces randos qui vous rappellent à quel point la Terre est grande… et vous aussi.

Le parc national des Tatras (Slovaquie/Pologne)

Moins connu, mais tout aussi spectaculaire, ce parc de montagne offre une variété d’itinéraires entre lacs d’altitude, forêts profondes et panoramas alpins. Ici, la nature s’offre sans filtre, avec une authenticité qui apaise et régénère. À explorer lentement, le souffle court et le cœur grand.

Le Chemin de l’Elbe (Allemagne/République Tchèque)

Une randonnée douce, idéale à pied ou à vélo, qui longe l’Elbe sur plus de 100 km. Vous traversez des villages médiévaux, des vignobles en terrasse et des forêts paisibles. C’est une ode à la lenteur, au romantisme bucolique et aux paysages qui semblent sortir d’un conte de fées.

Que vous soyez novice ou expérimentée, ces randos qui font battre le coeur de l’Europe sont des thérapies à ciel ouvert. Au début, face aux pentes escarpées, vous y allez à reculons, mais une fois que vous êtes lancée, vous ne voulez plus vous arrêter. Vous repartez avec des courbatures en souvenirs, mais aussi avec des étoiles plein les yeux et de la sérénité pleins la tête. Il n’y a pas que la mer qui peut vendre du rêve.