Pour partir 10 jours à Bali, cette salariée a trouvé l’argument que ses patrons n’ont pas pu refuser

Voyage
Fabienne Ba.
@frankgreeff / Instagram

Demander quelques jours de congé par e-mail ? Très peu pour elle. Une salariée américaine a choisi une approche bien plus créative pour obtenir quelques jours de vacances à Bali. Résultat : une vidéo inspirée des bandes-annonces Netflix, devenue virale sur les réseaux sociaux et suffisamment convaincante pour séduire ses employeurs.

Une demande de congés digne d’un film

Certaines demandes professionnelles sortent du lot, celle-ci a clairement franchi un cap. Plutôt que d’envoyer un message classique à sa hiérarchie, une salariée a imaginé une véritable bande-annonce pour présenter son projet de voyage. Avec une narration dramatique, une musique immersive et un montage rythmé, elle a transformé sa future escapade à Bali en événement incontournable. Le tout reprenait les codes des documentaires et séries à succès des plateformes de streaming, avec une bonne dose d’autodérision.

Quand l’humour devient un argument

La vidéo met en scène son besoin d’évasion comme s’il s’agissait d’un sujet d’intérêt mondial. Entre effets de suspense, textes cinématographiques et voix off solennelle, le résultat a rapidement attiré l’attention des internautes. De nombreux utilisateurs ont salué son imagination et son sens de la mise en scène. Certains ont même plaisanté en affirmant qu’après un tel investissement créatif, il devenait difficile de lui refuser ses congés. Selon les publications qui ont relayé l’histoire, ses employeurs ont donné leur feu vert.

 

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Bali, une destination confrontée à son immense popularité

Le choix de Bali n’a rien d’un hasard. L’île indonésienne continue de faire rêver des millions de voyageurs grâce à ses paysages luxuriants, ses plages, ses rizières emblématiques et son art de vivre tourné vers la détente. Très présente sur Instagram et TikTok, elle s’est imposée comme l’une des destinations les plus désirées au monde. Toutefois, ce succès a aussi son revers.

Chaque année, Bali accueille des millions de visiteurs, une fréquentation qui exerce une pression croissante sur les infrastructures et les ressources locales. Plusieurs sites emblématiques souffrent aujourd’hui d’une affluence importante, tandis que certaines régions autrefois très authentiques se transforment progressivement en zones largement dédiées au tourisme international. Les autorités locales font également face à des comportements parfois jugés irrespectueux de la part de certains visiteurs.

En définitive, malgré ces défis, Bali reste une destination fascinante, à condition de la découvrir avec respect et en tenant compte de sa culture. Quant à cette salariée, elle aura prouvé qu’avec une bonne idée et beaucoup d’imagination, une demande de congés peut se transformer en véritable phénomène viral.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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