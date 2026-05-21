Les plages cachées du Brésil à découvrir absolument

Le Brésil, c’est 7 500 km de côtes. Et pourtant, la plupart des voyageurs se concentrent sur les mêmes spots. Il y a des plages magnifiques comme Copacabana, Ipanema et Morro de São Paulo, mais elles sont souvent très fréquentées par les touristes. Heureusement, il existe des alternatives. Des plages accessibles à pied, en bateau ou par des pistes non goudronnées, où l’on croise plus de pêcheurs que de touristes. Voici trois d’entre elles, avec tout ce que vous devez savoir pour y aller.

Une bonne préparation pour un voyage serein

Avant de partir explorer des plages isolées, il faut anticiper quelques points pratiques. La couverture réseau est bonne dans les grandes villes et les zones touristiques, mais elle devient aléatoire dès que l’on s’éloigne.

Pour les îles et les villages reculés, il vaut mieux être prudent et opter pour une eSIM pour le Brésil avant le départ. Cela évite les mauvaises surprises des frais de roaming au retour et permet de rester joignable même dans les endroits les plus isolés.

Un autre réflexe indispensable est de prévoir du liquide. Dans les îles sans banque ni distributeur, les cartes bleues ne sont pas toujours acceptées. Enfin, pour les zones naturelles protégées, certaines réglementations s’appliquent, notamment pour les déchets et les feux de camp. Les respecter, c’est contribuer à préserver ces endroits pour les prochains voyageurs.

Boipeba, l’île préservée de Bahia

À 100 km au sud de Salvador, l’île de Boipeba fait partie de l’archipel de Tinharé, qui est classé en aire de protection environnementale. Ici, aucune voiture : on se déplace à pied, à vélo, en pirogue ou en tracteur collectif. Le rythme suit celui des marées.

Pour y accéder, le trajet le plus courant part de Salvador en ferry jusqu’à Ilha de Itaparica. Il faut ensuite faire deux heures de route jusqu’à Valença, et enfin une heure de bateau à travers la mangrove. C’est long, mais l’arrivée sur la plage de Boca da Barra vaut chaque heure de voyage.

Les plages à ne pas manquer sont Moreré, avec ses piscines naturelles qui se dévoilent à marée basse, et Bainema, une longue étendue de sable blanc presque toujours déserte. Il est possible de visiter ces deux lieux d’exception lors d’une excursion en bateau sur une journée.

La meilleure période pour visiter Boipeba s’étend de décembre à février, pendant la saison sèche. De juillet à novembre, des excursions en mer permettent d’observer les baleines à bosse qui longent la côte. Les hébergements sont principalement dans le village de Velha Boipeba. Ce sont des pousadas simples, souvent tenues par des familles locales, à des tarifs raisonnables. Pensez à prévoir suffisamment de liquide, il n’y a aucun distributeur sur l’île.

Trindade, la crique bohème près de Paraty

Trindade est un village posé entre la mer et la forêt atlantique, à 25 km au sud de Paraty. C’est une adresse connue des routards brésiliens, mais encore peu fréquentée hors des vacances scolaires locales. L’accès se fait en bus ou en taxi depuis Paraty, en une trentaine de minutes.

Le village donne accès à quatre plages distinctes. Praia do Cepilho est la préférée des surfeurs, avec des vagues puissantes et un petit bar qui sert des caipirinhas fraîches. Praia do Cachadaço est plus confidentielle. Il faut marcher une vingtaine de minutes depuis le village pour l’atteindre. Il est conseillé d’arriver tôt le matin, avant que les groupes arrivent.

La meilleure période est d’avril à juin et d’août à octobre, pour éviter le pic de l’été brésilien et les vacances de juillet, très fréquentées. Les hébergements sont simples, ils se composent principalement de pousadas et d’auberges dans le village de Trindade, pour des budgets accessibles.

Lagoinha do Leste, la plage sauvage de Florianópolis

Florianópolis compte 42 plages sur une seule île. La Lagoinha do Leste est la plus isolée, et sans doute la plus belle. Elle est encadrée par la forêt atlantique et donne sur une mer d’un bleu profond. Elle est idéale pour le snorkeling.

Pour y accéder, vous avez deux options :

faire une randonnée d’environ 1 h 30 depuis Pantano do Sul ou Praia do Matadeiro ;

prendre un bateau depuis Lagoa do Peri : le sentier pédestre est bien balisé et offre de beaux points de vue sur la côte.

À noter : il n’y a aucun commerce sur la plage, ce qui contribue à préserver son caractère sauvage. Pensez à emporter de l’eau et des provisions.

La meilleure période correspond à l’été austral, de décembre à mars, quand la mer est calme et les températures clémentes. Le meilleur endroit où loger est le quartier de Pantano do Sul, avec quelques pousadas accueillantes et des restaurants de fruits de mer.

Ces trois plages ont en commun d’être accessibles, authentiques, et encore préservées du tourisme de masse. Elles demandent un peu d’organisation, mais c’est précisément ce qui les rend mémorables.

Article partenaire