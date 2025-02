Vous ne devinerez jamais quel produit interdit est le plus saisi aux douanes des aéroports !

Si vous pensiez que les douanes des aéroports passaient leur temps à confisquer des litres de parfums hors format ou des couteaux de poche oubliés, détrompez-vous ! D’après un article du Parisien, à l’aéroport d’Orly, le produit interdit le plus saisi dans les bagages cabine est plus étonnant… et surtout, bien plus inoffensif en apparence.

Un champion inattendu des confiscations

Lors d’un passage à l’aéroport, la plupart des voyageurs redoublent de vigilance : pas de liquide en grande quantité, pas d’objets coupants, pas de substances interdites… Pourtant, il y a un produit qui se retrouve systématiquement entre les mains des agents de sûreté. Le coupable ? Le pot de Nutella. Eh oui, cette pâte à tartiner chocolat-noisette, adorée des petits et des grands, est en tête des confiscations. Une surprise pour de nombreux voyageurs, qui voient leur en-cas favori partir à la poubelle avant même d’avoir embarqué.

Pourquoi le Nutella est-il interdit en cabine ?

La raison est simple (et un peu frustrante) : le Nutella, malgré sa consistance épaisse, est considéré comme une substance pâteuse et donc classé dans la catégorie des liquides et gels soumis aux restrictions en cabine. Selon les règles de sûreté aérienne, « tout liquide, gel ou pâte dépassant les 100 ml doit être placé en soute ». Résultat : de nombreux amateurs de Nutella voient leur précieux pot être impitoyablement confisqué.

Un produit pas si anodin

Ce n’est pas la première fois qu’un produit du quotidien se retrouve au centre des confiscations. Fromages coulants, pots de miel et autres spécialités gastronomiques ont souvent du mal à passer les contrôles. Pourtant, on imagine mal une attaque à coup de Nutella en plein vol… Mais la réglementation est stricte ; qu’il s’agisse d’un pot de Nutella ou d’un flacon de shampoing, la limite de 100 ml s’applique sans exception. Pour les voyageurs non avertis, cela peut créer des scènes surréalistes où l’on voit des passagers essayer de négocier désespérément la survie de leurs gourmandises. Certains tentent même de vider leurs pots dans plusieurs petits contenants pour respecter la limite de 100 ml, mais hélas, les agents de sécurité ne sont pas dupes.

Comment éviter la confiscation de vos délices ?

Si vous tenez absolument à rapporter un souvenir gourmand, plusieurs solutions existent :

Optez pour la soute : si vous voyagez avec un bagage en soute, placez-y directement votre pot de Nutella.

Achetez en duty-free : les produits achetés après le passage des contrôles de sécurité ne sont pas soumis aux mêmes restrictions.

Les règles de sûreté en aéroport ne sont pas toujours intuitives. Qui aurait cru qu’un pot de Nutella puisse être mis dans le même sac que les gels et crèmes solaires ? Pour éviter toute mésaventure, mieux vaut donc bien s’informer avant de boucler sa valise. Et soyons honnêtes, même si voir son Nutella partir à la poubelle est une petite tragédie, c’est peut-être une bonne excuse pour goûter à de nouvelles spécialités locales une fois arrivé à destination !