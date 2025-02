Oubliez les lunes de miel : voici le voyage dont tout le monde parle !

Qui a dit qu’il fallait être en couple pour siroter des noix de coco sur les plages mauriciennes ou nager dans l’eau azur des Seychelles ? La lune de miel, tradition romantique qui succède au mariage, est dépassée ! Place à la “bestiemoon”, une tendance voyage qui vante la sororité et qui se vit avec sa meilleure amie. Une expérience unique pour celles qui souhaitent célébrer leur lien d’amitié tout en s’échappant du quotidien. Alors, n’attendez plus le prince charmant pour décoller vers des contrées exotiques et pour vous en mettre plein les pupilles. Composez le numéro de votre BFF et concrétisez ces excursions que vous repoussez depuis tant d’années.

La « Bestiemoon », qu’est-ce que c’est exactement ?

Vous connaissez forcément la lune de miel, qui survient comme une récompense après le mariage et qui scelle l’union en beauté. La bague à l’annulaire est un peu le ticket d’entrée pour vivre cette inoubliable virée. Cependant grâce à la Bestiemoon, les règles s’assouplissent et la lune de miel s’ouvre aux besties. Plus besoin d’avoir un amoureux accroché au bras pour investir des paysages de carte postale. Seule exigence : avoir une meilleure amie à disposition.

Ce voyage, sous le signe de l’amitié, est tout ce dont vous avez toujours rêvé ! Ce n’est pas juste un simple « week-end entre copines » où vous bookez un logement à quelques heures de votre lieu de résidence. C’est une véritable expérience, un moment privilégié pour renforcer les liens, partager des souvenirs. C’est une occasion de créer des histoires que vous raconterez dans cinquante ans à vos petits enfants.

À la différence de la lune de miel classique, qui vient clôturer un événement symbolique, la Bestiemoon se pratique à toutes les périodes de l’année, dès que le cœur vous en dit. Elle n’arrive pas à la suite d’un temps fort ou d’un grand moment : elle se dédie purement et simplement à votre amitié.

Pourquoi la « Bestiemoon » est de plus en plus prisée ?

Popularisée par des vidéos TikTok très “vendeuses” à base de coucher de soleil, de pina colada et de soirées chill en peignoir satiné, la Bestiemoon fait de nombreuses adeptes. Alors que les femmes revendiquent leur indépendance et se plaisent dans le célibat, cette tendance voyage leur permet de profiter d’un privilège de couple, avec leur meilleure amie.

Beaucoup de femmes ont pris conscience de l’importance de s’entourer de celles qui leur sont chères. Alors elles ne se contentent plus seulement des soirées pyjama sur fond de potins. Elles dépassent les frontières pour accomplir ces voyages idylliques que vous avez sans cesse remis à plus tard, faute de temps ou d’argent. C’est un cadeau bien plus riche de sens que les bracelets complémentaires en forme de cœur déchiré.

L’amitié avant tout : un voyage à la fois léger et profond

L’amitié c’est comme le couple, ça s’entretient et pas uniquement avec des messages vocaux spécial “scoop” et quelques sorties shopping. La Bestiemoon réaffirme votre complicité et réitère ce pacte d’amitié que vous avez fait il y quelques années en arrière avec un sobre “croix de bois, croix de fer”. Imaginez-vous explorer des ruelles colorées en Italie, vous détendre sous le soleil des îles grecques, ou encore dévaler les pistes de ski en Suisse, le tout accompagné de votre meilleure amie.

Les moments partagés sont authentiques : entre éclats de rire, confidences tard dans la nuit et souvenirs inoubliables. Ce n’est pas juste un simple voyage, mais une reconnexion avec soi-même à travers l’autre. On en ressort non seulement avec des photos et des anecdotes cocasses, mais avec un lien encore plus fort.

Où partir pour une « Bestiemoon » mémorable ?

Avec votre meilleure amie, vous avez certainement l’habitude de vous retrouver sur le canapé, à partager vos dernières actualités. La bestiemoon vous réserve d’autres plans et ils sont bien plus réjouissants. Il est grand temps de troquer les coussins de votre chambre contre le siège d’un avion !

Les destinations idéales pour une Bestiemoon varient selon les envies de chacune. Si vous êtes plutôt aventureuse, pourquoi ne pas partir en road-trip dans l’Ouest Américain, à chevaucher la route 66 dans une voiture vintage. Ou si vous cherchez à vous détendre et à évacuer efficacement le stress quotidien, une escapade dans un spa luxueux à Bali ou en Islande pourrait être la solution parfaite.

Pour celles qui aiment allier culture et détente, les villes européennes comme Barcelone, Lisbonne ou Prague sont des choix populaires. Et bien sûr, pour un séjour 100 % détente et nature, rien ne vaut un séjour dans un chalet alpin ou une maison en bord de mer pour se ressourcer loin du métro, boulot, dodo.

L’amitié, plus forte que l’amour ? En tout cas, la « Bestiemoon » soigne vos liens et fait une ode aux BFF. Mettez-vous d’accord sur une date et changez d’air avec votre meilleure amie. Ce séjour digne d’un conte de fée va tellement vous marquer que vous en parlerez encore avec un déambulateur entre les mains.