Découvrez les 8 lacs les plus incroyables de France

La France recèle de merveilles aquatiques. Encerclés par des montagnes verdoyantes, des roches escarpées, des villages perchés, peuplés de bateaux ou laissés à l’état sauvage, les lacs qui colorent l’Hexagone possèdent tous un charme unique. Qu’il s’agisse de lacs confidentiels, atteignables après une bonne randonnée ou de plan d’eau plus vaste propice à toutes les attractions, il y en a pour tous les baroudeurs. Que vous cherchiez à fuir le monde, à vous prélasser au bord de l’eau ou tout simplement à vous en mettre plein les pupilles, voici un aperçu des lacs les plus paradisiaques de France. Cap vers l’émerveillement !

Le Lac d’Annecy : l’élégance alpine

Surnommé le lac le plus pur d’Europe, le lac d’Annecy est un écrin turquoise cerné de montagnes majestueuses. Parfait pour une escapade chic et sportive : paddle au lever du soleil, yoga au bord de l’eau, ou flânerie dans les ruelles fleuries d’Annecy. Un lieu où l’on respire mieux, tout simplement.

Le Lac de Sainte-Croix : l’appel du Sud

Entre les gorges du Verdon et les champs de lavande, ce lac artificiel a tout d’un décor de carte postale. L’eau y est d’un bleu laiteux envoûtant, et les criques paisibles invitent au farniente. Embarquez en pédalo ou en canoë pour explorer les gorges et écouter le silence… interrompu seulement par le chant des cigales.

Le Lac d’Allos : la douceur sauvage

Niché dans le Parc national du Mercantour, à 2 200 mètres d’altitude, ce lac glaciaire est le plus grand d’Europe à cette hauteur. Accessible après une marche sportive, ce joyau aquatique se mérite. Là-haut, la récompense est totale : lacs cristallins, marmottes joueuses et sommets embrumés composent un tableau tout droit sorti d’un rêve. Ce lieu est la définition même du havre de paix. Point de pelouse bondé, vous pouvez apprécier le paysage en toute tranquillité.

Le Lac de Gaube : l’émeraude des Pyrénées

Au départ de Cauterets, une randonnée accessible mène à ce lac d’altitude enchâssé entre les sommets. Les pics enneigés des glaciers se reflètent dans ce lac qui donne l’illusion d’un miroir tant il est limpide. Couleur vert émeraude, silence minéral et bouquet d’edelweiss… ici, on se sent minuscule, mais infiniment vivant. Une expérience presque mystique. Autrefois, les artistes y plantaient leur chevalet pour capturer, sur toile, ces reliefs si hypnotiques.

Le Lac du Salagou : le rouge en couleur dominante

Nul besoin d’aller à l’autre bout du globe pour se dépayser et avoir cette impression d’ailleurs. Avec ses terres rouges flamboyantes, ses collines arides et ses garrigues, ce lac de l’Hérault semble tout droit sorti d’un western. Il faut se frotter les yeux et se pincer plusieurs fois pour croire à une telle beauté. Ce décor qui donne l’illusion d’avoir atterri sur une autre planète ou en plein cœur d’un mirage est une curiosité naturelle qui vaut le détour.

Le Lac Pavin : le mystère auvergnat

Né d’une explosion volcanique, ce lac rond et sombre fascine autant qu’il intrigue. On raconte qu’il est sans fond… Une balade autour de ses rives ombragées réveille l’imaginaire et invite à la contemplation. Idéal pour se reconnecter à ses sensations, dans le calme profond de l’Auvergne. Vu du ciel, le lac Pavin est semblable à une gigantesque flaque au milieu des sapins.

Le Lac du Monteynard : un vent de liberté

Caché entre les montagnes du Trièves, ce lac longiligne aux eaux émeraude est l’eldorado des amateurs de sports nautiques. Planche à voile, kitesurf ou paddle dans un décor spectaculaire qui évolue au fil de la météo. Mais le vrai frisson ? Traverser les fameuses passerelles suspendues, qui surplombent le lac de plusieurs dizaines de mètres. C’est une véritable attraction à ciel ouvert. En contrebas, une plage vous tend son eau azur et vous appelle volontiers au plongeon.

Le Lac Blanc : un lac intimiste au coeur du massif des Vosges

Dans le massif des Vosges, le lac le plus incontournable est celui de Gérardmer. À la pleine saison, il attire les touristes et se pare de bouées licorne, de frites colorées et de bateaux gonflables. Il faut se lever aux aurores pour espérer avoir un peu de quiétude. Si vous préférez les lacs reculés, perdus dans la végétation, il faut aller du côté de l’Alsace. Le lac Blanc est un point d’eau qui s’apprécie uniquement avec les yeux. Il faut prendre de la hauteur et chausser les souliers de randonnée pour découvrir toute sa splendeur, depuis les rochers.

La France ne se résume pas à son iconique Tour Eiffel. Elle a de multiples facettes et une grande variété de paysages. En quelques kilomètres, on peut passer d’une ambiance « Grand Nord » à l’esprit « canyon » des États-Unis.