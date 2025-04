Ce que cache ce code sur votre billet d’avion va vous surprendre

Vous êtes à l’aéroport, billet en main, vous jetez un œil à votre carte d’embarquement, et là, vous tombez sur une mystérieuse combinaison de lettres : SSSS. Votre cœur fait un petit bond : qu’est-ce que cela peut bien signifier ? Ce code, qui paraît tout droit sorti d’un film d’espionnage, signifie en réalité…

Un protocole né dans un contexte sensible

« Secondary Security Screening Selection », autrement dit : sélection pour un contrôle de sécurité secondaire. Avant de paniquer, respirez un bon coup. Ce code ne signifie pas que vous êtes suspecte, dangereuse ou même sur une liste quelconque. Il cache simplement un processus de sécurité un peu plus approfondi.

Mis en place par la TSA (Transportation Security Administration) après les attentats du 11 septembre 2001 aux USA, le protocole SSSS vise à renforcer la sécurité sur les vols à destination des États-Unis. Vous vous dites peut-être : « Mais pourquoi moi ? ». En réalité, la sélection peut être basée sur des critères bien plus ordinaires que vous ne l’imaginez :

Une réservation de dernière minute

Un billet aller simple

Un paiement en liquide

Un itinéraire passant par certains pays

Ou tout simplement… le hasard.

Eh oui, parfois, c’est la roulette TSA. Vous êtes tombée dessus, c’est tout. Pas de dossier top secret sur vous, il s’agit juste de sécurité.

Le témoignage qui a fait le tour du monde

Tom Grond, alias @traveltomtom, influenceur globe-trotter au CV aérien impressionnant (plus de 100 vols par an), a lui-même été confronté à ces quatre fameuses lettres. Alors qu’il s’apprêtait à embarquer depuis Francfort pour un vol vers les États-Unis, il découvre ce code sur sa carte d’embarquement.

Dans une vidéo devenue virale, il raconte comment il a été escorté dans une salle à part, ses chaussures retirées, son sac examiné dans les moindres recoins, ses mains testées pour détection de substances explosives… Vous sentez venir le moment James Bond ? Rassurez-vous, il décrit cette procédure comme rigoureuse mais respectueuse, sans agressivité ni débordement. Et le plus important ? Il a pu prendre son avion comme prévu. Aucun retard, aucune embrouille. Juste un petit détour par le couloir de la sécurité renforcée.

#usa #flight ♬ original sound – Traveltomtom @traveltomtom Ever heard of this? 😱 Although I take more than 100 flight per year it was my first time I got an SSSS ticket. Officially an SSSS code on a boarding pass stands for “Secondary Security Screening Selection.” Ok, lets be honest, it is actually nothing to be worries about too much… this code means you have been flagged and randomly selected to undergo an additional security screening procedure. You go to a separate area where they take some samples of your clothes, shoes and bag and quickly go through your carry on and that is it! So next time you have a boarding pass with an SSSS code dont panic, all easy! 😁 #airport

À quoi devez-vous vous attendre ?

Si cela vous arrive – car oui, cela peut arriver à n’importe qui – il est bon de savoir à quoi vous attendre, histoire de ne pas être prise au dépourvu :

Un espace de contrôle spécifique : vous ne passerez pas par les portiques habituels.

Une inspection plus poussée : sacs ouverts, semelles analysées, prélèvements sur les mains ou vêtements.

Un peu plus de temps : anticipez cela dans votre timing. Mieux vaut arriver plus tôt que de courir en panique.

Gardez en tête que cela ne signifie pas que vous serez systématiquement interrogée à l’arrivée. Tom Grond, par exemple, n’a subi aucun interrogatoire aux douanes américaines malgré son long parcours de voyageur fréquent vers des destinations considérées « sensibles ». L’agent lui a simplement demandé s’il avait quelque chose à déclarer.

Pas une sanction, juste une étape

Le code SSSS a une drôle de réputation, on ne va pas se mentir. C’est un peu comme être tirée au sort pour passer à la caisse avec l’agent de formation quand on est pressée : ce n’est pas grave, mais ce n’est pas l’idéal non plus. Pourtant, il est important de ne pas le prendre personnellement. Ce n’est pas une marque d’infamie, ce n’est pas un jugement sur qui vous êtes, et cela ne dit absolument rien sur votre honnêteté, votre valeur ou votre style de voyage. Vous êtes là, confiante, prête à coopérer sans vous laisser impressionner.

Si vous voyez SSSS sur votre billet, prenez cela comme une invitation à être encore plus zen et préparée. Respirez, souriez aux agents, répondez tranquillement aux questions si on vous en pose. Vous êtes sur le point de voyager, de vivre une expérience, d’aller explorer de nouveaux horizons – et ça, ça vaut bien quelques minutes de contrôle en plus.