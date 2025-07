Vous avez un chat ? Voici la température à ne pas dépasser chez vous

En été, on pense souvent à bien s’hydrater, à éviter les coups de soleil. Sauf qu’avez-vous pensé à votre chat ? Ces petits félins à l’air si stoïque sont pourtant très sensibles à la chaleur. Et non, leur air détaché ne veut pas dire qu’ils ne souffrent pas en silence. Si vous partagez votre foyer avec un matou, il est essentiel de savoir à partir de quelle température les choses deviennent risquées pour lui… et comment éviter le pire.

Le mythe du chat qui gère « très bien » la chaleur

Il est vrai que nos amis félins passent des heures à faire la sieste, souvent en pleine lumière ou lovés contre un radiateur en hiver. Toutefois, cela ne veut pas dire qu’ils sont des champions de la régulation thermique. Contrairement à nous, les chats transpirent très peu (uniquement par les coussinets), et leur principal moyen de faire baisser leur température corporelle, c’est la respiration. Vous les voyez haleter ? Ce n’est pas une mignonne petite habitude estivale : c’est un SOS.

Le seuil critique : 30 °C

Selon le Journal of Feline Medicine and Surgery, au-delà de 30 °C, les chats commencent à être en difficulté. Leur organisme peine à suivre la cadence, surtout si l’air est sec ou si votre logement n’est pas bien ventilé. La température idéale pour leur bien-être se situe entre 20 et 25 °C. En deçà, ils sont confortables. Au-delà, le risque de coup de chaleur devient très sérieux.

Les signaux d’alerte à ne pas ignorer

Un chat, ça ne se plaint pas. Toutefois, il sait vous faire comprendre que quelque chose cloche, à condition de savoir observer. Voici les principaux signes d’un chat en détresse thermique :

Halètement (ce n’est pas normal chez un chat, contrairement au chien)

Salivation excessive ou mousse au niveau de la bouche

Léthargie inhabituelle, refus de jouer ou même de bouger

Perte d’appétit

Difficultés respiratoires, parfois accompagnées d’un miaulement rauque

Langue ou gencives rouges foncé à bleuâtres

Si vous remarquez un ou plusieurs de ces signes, n’attendez pas. Placez votre chat dans un endroit frais, humidifiez doucement son pelage avec une serviette fraîche (mais pas glacée), et contactez sans tarder votre vétérinaire.

Les bons gestes pour garder votre chat au frais

Vous n’avez pas besoin de climatisation dernier cri pour rendre votre intérieur plus supportable pour votre chat. Il suffit d’un peu de bon sens et de quelques ajustements simples :

Fermez les volets et rideaux en journée, surtout côté soleil. Cela limite la surchauffe de l’habitat.

Ouvrez les fenêtres le soir ou tôt le matin pour aérer (mais sécurisez-les bien pour éviter toute chute).

Multipliez les points d’eau dans la maison. L’eau doit toujours être fraîche et renouvelée. Les fontaines à eau sont souvent un bon investissement : elles incitent le chat à boire davantage.

Placez un linge humide dans un coin de la pièce : certains chats adorent s’y allonger.

Installez un tapis rafraîchissant : disponible dans le commerce, ces tapis contiennent un gel qui reste frais même sans réfrigération.

Offrez-lui un abri au calme, dans une pièce ventilée ou carrelée, où il pourra se reposer loin de la chaleur.

Brossez-le régulièrement : cela permet d’éliminer les poils morts et d’éviter qu’il n’ait trop chaud inutilement.

Vigilance et bienveillance : un duo gagnant

La chaleur, pour un chat, ce n’est pas une question de confort, c’est une question de santé. Un coup de chaleur peut avoir des conséquences graves : lésions cérébrales, défaillance d’organes, voire la mort dans les cas les plus extrêmes. Prévenir plutôt que guérir, c’est donc la clé. Et si votre chat est âgé, en surpoids ou atteint d’une maladie chronique, votre vigilance doit être renforcée, car il sera encore plus sensible aux variations de température.

Avoir un chat chez soi, c’est accepter la responsabilité d’un petit être vivant qui ne peut pas tout faire seul. Il compte sur vous pour faire les bons choix, y compris lorsque le thermomètre grimpe. Alors oui, cet été, pensez à vous, hydratez-vous… mais n’oubliez pas votre compagnon à moustaches. Il mérite, lui aussi, un été doux et serein, au frais.