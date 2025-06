Ce traitement prévu pour 2026 pourrait offrir quelques années de plus à votre chien

Et si nos compagnons à quatre pattes pouvaient vivre plus longtemps ? C’est la promesse de LOY-002, un médicament développé par la biotech Loyal, qui vise à prolonger l’espérance de vie des chiens, en particulier les grands gabarits souvent plus vulnérables au vieillissement précoce. Le traitement pourrait être disponible dès 2026, sous réserve d’une approbation finale de la FDA.

Une avancée validée par la FDA

Le LOY-002, sous forme de comprimés aromatisés à administrer quotidiennement, est destiné aux chiens de plus de 10 ans et de plus de 6,4 kilos. Il agit sur les mécanismes biologiques du vieillissement, en particulier sur les dysfonctionnements métaboliques et l’IGF-1, un facteur de croissance impliqué dans le déclin cellulaire.

La FDA (Food and Drug Administration) a validé la « reasonable expectation of effectiveness » (RXE) du traitement, une étape cruciale vers une approbation conditionnelle. Cette reconnaissance signifie que les données fournies permettent raisonnablement d’espérer un effet positif sur la durée de vie canine comme l’explique businesswire.

Un traitement préventif inédit

Contrairement aux médicaments curatifs, LOY-002 s’inscrit dans une approche préventive : réduire l’apparition des maladies liées à l’âge et améliorer la qualité de vie des chiens seniors. Il pourrait constituer une alternative pratique à d’autres interventions plus contraignantes comme la restriction calorique.

Le plus grand essai clinique vétérinaire de l’histoire

Pour confirmer l’efficacité du traitement, la biotech a lancé l’étude STAY, un essai clinique de quatre ans, unique en son genre, qui implique plus de 1000 chiens répartis dans 70 cliniques vétérinaires aux États-Unis. Cet essai est le premier du genre à avoir été validé par la FDA pour tester un médicament lié à la longévité animale.

Parallèlement, Loyal poursuit le développement de deux autres traitements : LOY-001, spécialement conçu pour les grandes races, et LOY-003. L’objectif est clair : proposer une nouvelle génération de médicaments anti-âge adaptés aux besoins canins.

Une levée de fonds record

Pour soutenir ces avancées, Loyal vient de boucler une levée de fonds de 22 millions de dollars (série B-2), portant à plus de 150 millions le montant total investi dans la société. Parmi les investisseurs : Valor Equity Partners et Collaborative Fund, qui saluent les efforts de l’entreprise pour révolutionner la médecine vétérinaire.

Si toutes les étapes réglementaires sont franchies comme prévu, LOY-002 pourrait être disponible pour les propriétaires de chiens dès fin 2026. Une révolution en perspective pour ceux qui souhaitent offrir quelques années de plus de complicité à leur compagnon.