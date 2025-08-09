Search here...

Il existe un championnat de surf 100 % chiens (et c’est trop mignon)

Vie animale
Fabienne Ba.
@worlddogsurfing _ Instagram

Un tapis de fourrure sur la vague, des planches colorées, et une ambiance unique : chaque été, la Californie accueille le plus mignon des championnats de surf… réservé exclusivement aux chiens ! Ce rendez-vous insolite, devenu référence mondiale, allie performances, plaisir et solidarité.

Les World Dog Surfing Championships, l’événement californien incontournable

Lancé il y a plus de dix ans à San Diego, le “World Dog Surfing Championships” rassemble chaque année une sélection de chiens, du petit chihuahua au golden retriever, prêts à affronter l’océan. Habillés comme de vrais surfeurs, les compagnons à quatre pattes sont jugés sur différents critères : longueur de la glisse, technique (posture), assurance sur la planche, et maîtrise des vagues. Chaque prestation est acclamée par une foule conquise, qui assiste à des moments tantôt cocasses, tantôt spectaculaires.

Un concept qui séduit la planète… et qui fait des petits

Face au succès populaire, la folie du surf canin s’est exportée au-delà des frontières californiennes : d’autres compétitions ont vu le jour en Floride, en Australie et même au Royaume-Uni. Ce n’est plus seulement un sport unique, mais une vraie tendance qui rassemble propriétaires, passionnés d’animaux et curieux, ravis d’admirer ces chiens-surfeurs.

Une fête pour la bonne cause

Au-delà du show, la compétition a aussi une vocation solidaire. L’argent récolté par les équipes de chaque chien est en partie reversé à des associations locales de protection animale. Un bel esprit de partage, qui renforce la dimension engagée et bienveillante de l’événement.

Entre esprit bon enfant, exploits aquatiques et engagement associatif, ce championnat prouve qu’on peut mêler spectacle, tendresse et générosité. Le surf canin est tout simplement irrésistible et donne une grande leçon de complicité entre humains et animaux. À voir, au moins une fois dans sa vie… ne serait-ce que pour repartir avec le sourire !

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Un insecte géant découvert en Australie… et il ne ressemble à rien de connu

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Un insecte géant découvert en Australie… et il ne ressemble à rien de connu

C’est un nouveau record pour la faune australienne. Des chercheurs ont récemment identifié "Acrophylla alta", un phasme géant...

Face à face avec un ours dans les Pyrénées : sa vidéo coupe le souffle

Aleix, un amoureux de la nature catalan, a réalisé un exploit remarquable en capturant en vidéo la présence...

Un mystérieux poisson s’en prend à une octogénaire : la plage évacuée

Le 22 juillet 2025, sur une plage très fréquentée de Palma de Majorque (Espagne), une femme de 85...

Attaque de requin en pleine sortie paddle : ce geste d’un ami lui sauve la vie

Un moment de détente sur l’océan tourne au cauchemar pour un homme attaqué par un requin au large...

Plages fermées à cause d’un étrange animal marin : faut-il s’inquiéter des physalies ?

Ces derniers jours, plusieurs plages voient leur accès restreint en raison de la prolifération de physalies, ces créatures...

Grandir aux côtés de cet animal : le secret d’une meilleure santé pour vos enfants

Grandir aux côtés d’un chien pendant l’enfance pourrait offrir à vos enfants un avantage santé insoupçonné. Une étude...

© 2025 The Body Optimist