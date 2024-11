Votre chat vous considère-t-il comme sa maman ? Voici les signes qui ne trompent pas

Les chats sont des créatures fascinantes : ils peuvent nous ignorer toute la journée pour ensuite réclamer de l’attention au moment le moins opportun (coucou l’appel Zoom important). Pour les personnes qui ont un félin à la maison, il y a cette éternelle question qui se pose : mon chat me considère-t-il comme sa maman ? Après tout, qui d’autre que vous lui offre la nourriture, le confort et l’amour qu’il mérite, n’est-ce pas ? Pour répondre à cette question existentielle, voici 7 signes qui ne trompent pas et qui prouvent que votre boule de poils préférée pourrait bien vous voir comme son parent, ou en tout cas, la personne de confiance ultime !

Les fameux « miaulements de bébé »

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les chats adultes n’ont pas vraiment besoin de miauler pour communiquer entre eux. En effet, le miaulement est un langage que les chats ont en grande partie développé pour communiquer… avec nous ! Et si votre chat miaule de manière un peu « mignonne », avec des sons plus aigus ou des trémolos qui ressemblent étrangement aux pleurs d’un bébé, il essaie ainsi probablement de réveiller en vous un instinct maternel. Ce son est spécifique pour attirer votre attention, comme s’il voulait vous dire : « Hey, j’ai besoin de toi ! ».

Si votre chat adopte cette technique (parfois irritante, avouons-le) pour obtenir ce qu’il souhaite, c’est qu’il vous voit très clairement comme sa figure maternelle qui lui donnera tout ce qu’il demande. Bien joué, petit minou !

Il vous suit PARTOUT (oui, même aux toilettes)

Un des signes les plus adorables qui montre que votre chat vous considère comme sa maman (ou son papa), c’est lorsqu’il vous suit partout comme une ombre. Que vous alliez dans la cuisine pour préparer à manger, dans le salon pour regarder la télé ou, comble du sacré, aux toilettes, il est là, toujours à proximité.

Pourquoi ? Parce qu’en vous suivant ainsi, il reproduit le comportement des chatons avec leur mère. Dans la nature, les petits suivent leur mère partout pour rester en sécurité, apprendre les bases de la survie et, bien sûr, s’assurer qu’ils ne manqueront aucun repas. Si votre chat vous colle littéralement, c’est un indice qu’il vous voit comme une figure protectrice et sécurisante.

Le « pétrissage » et le ronronnement apaisé

Vous avez sûrement déjà vu votre chat pétrir ses petites pattes sur vous, comme s’il faisait du pain. Ce comportement est un héritage direct de l’époque où il était un chaton, lorsqu’il pétrissait le ventre de sa mère pour stimuler la montée de lait. Chez un chat adulte, le pétrissage est un comportement de confort, un signe qu’il se sent en sécurité et apaisé.

En plus du pétrissage, si votre chat ronronne d’une manière douce et régulière pendant ces moments, c’est qu’il se sent tellement bien qu’il pourrait vous voir comme sa maman. En effet, c’est ce qu’il faisait quand il tétait et qu’il se sentait comblé et protégé. Bref, vous êtes le coussin parfait, la personne qui lui rappelle sa tendre enfance.

Le léchage et la toilette mutuelle

Si votre chat vous lèche de temps à autre, considérez-vous comme un membre VIP de sa famille ! Dans le monde félin, le léchage est un signe d’affection profonde et d’appartenance au groupe. Lorsque les chats se lèchent entre eux, c’est pour renforcer les liens sociaux et montrer qu’ils se font confiance. S’il vous lèche, votre chat vous voit comme une extension de lui-même, un être qui mérite soin et attention.

Bien sûr, votre chat ne va pas s’occuper de votre propre toilette, mais s’il passe régulièrement du temps à se toiletter juste à côté de vous, c’est qu’il vous intègre dans son rituel de soins, tout comme il le ferait avec un autre chat de sa famille.

Les cadeaux… morts ou vivants

Si votre chat vous ramène de petits « cadeaux » (souvent peu ragoûtants comme des oiseaux ou des souris), ce n’est pas pour vous dégoûter, bien au contraire ! Dans le monde des félins, offrir de la nourriture est une preuve d’amour et de respect. Les chattes sauvages ramènent des proies à leurs petits pour les nourrir et leur apprendre à chasser.

Donc, si votre chat vous dépose de « magnifiques » présents (souvent sur votre lit, pour maximiser la surprise), c’est parce qu’il vous voit comme quelqu’un de spécial à qui il doit apporter de la nourriture et partager son savoir-faire de chasseur. Vous êtes, à ses yeux, digne de recevoir cet honneur, et ça, ça veut tout dire !

La position du « petit-spoon » pour dormir

Les chats aiment les endroits confortables et sécurisés pour dormir. Si votre chat choisit de dormir blotti contre vous ou sur vous, en position de « petit-spoon », c’est parce qu’il se sent parfaitement en sécurité avec vous. Les chatons dorment serrés contre leur mère pour se réchauffer et pour se sentir protégés. En vous utilisant comme un oreiller géant, votre chat revit probablement des souvenirs de sa tendre enfance.

Dormir tout contre vous est ainsi une marque de grande confiance, car le chat est un animal naturellement prudent et peu enclin à se montrer vulnérable. Si votre boule de poils a choisi votre cou ou vos jambes comme oreiller, félicitations : vous êtes définitivement devenu.e sa figure maternelle (ou paternelle) !

Il vous fait les yeux doux (et le fameux clin d’œil)

Vous avez déjà remarqué ces moments où votre chat vous fixe, puis ferme lentement les yeux en vous regardant, comme s’il vous faisait un clin d’œil ? Ce comportement, qu’on appelle « slow blink » (ou clin d’œil lent), est l’un des signes les plus sûrs d’affection et de confiance qu’un chat peut montrer.

Ce geste revient à un « je t’aime » dans le langage félin, un peu comme si votre chat vous envoyait un baiser d’approbation. Les mères chats communiquent souvent avec leurs petits de cette manière, et si votre compagnon à quatre pattes vous adresse ces regards doux et langoureux, c’est qu’il vous perçoit comme quelqu’un de proche, de protecteur et, osons le dire, de quasi maternel (ou paternel).

Même si chaque chat est unique et que certains sont plus indépendants que d’autres, ces signes montrent que le lien entre vous et votre félin est indéniablement fort. Qu’il vous voie comme sa maman, son papa, ou simplement son/sa meilleur.e ami.e humain.e, ce qui compte, c’est que vous êtes la personne de confiance à ses yeux. Profitez de cette relation spéciale et unique !