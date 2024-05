Découvrez les races de chats qui vivent le plus longtemps, vous allez être surpris !

Si les chats sont les seuls à pouvoir profiter de neuf vies, ils ne sont pas éternels pour autant. En revanche, il semblerait que certaines races soient plus chanceuses que d’autres et battent des records de longévité. Les félins ne sont pas tous égaux entre eux. Les plus robustes peuvent tenir le choc jusqu’à 20 ans, soit 96 printemps en âge humain, tandis que les plus fragiles ressentent la vieillesse au bout des pattes bien plus précocement. Selon une récente étude, voici les races de chats qui vivent le plus longtemps. Est-ce que votre compagnon à poils figure dans le classement ? Découvrez-le sans plus attendre !

Une étude éclairante sur l’espérance de vie des chats

Si vous avez un félin, vous voulez repousser les adieux le plus loin possible et prolonger cette douce présence rythmée par des ronronnements jusqu’au dernier instant. Rien que de penser au départ définitif de votre binôme à moustaches, vous avez le cœur qui se déchire et les larmes qui montent. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas retenir votre chat indéfiniment sur Terre. Vous le savez probablement, les chats ont une espérance de vie qui se situe, en moyenne, entre 13 et 15 ans. Leur agilité, leur vivacité et leur instinct de chasseur sont autant de qualités qui les gardent à bonne distance de la mort. Et vous ne pouvez que vous en réjouir.

Cependant, certaines races de chats endurent mieux les années que d’autres, comme les humains. À l’inverse, d’autres poussent leur dernier miaulement trop tôt. Une étude menée en collaboration par des chercheurs du Royal Veterinary College et de l’université nationale Chung Hsing, à Taiwan, s’est penchée d’un peu plus près sur les races de chat qui vivent le plus longtemps. Pour mener à bien cette enquête, ils ont passé à la loupe 7936 décès de chats entre 2019 et 2021. Si vous avez une chatte, vous allez jubiler. Les femelles sont privilégiées par rapport aux matous puisqu’elles vivent jusqu’à 12,5 ans contre 11,2 ans pour leurs homologues mâles.

Autre constat édifiant : les chats croisés ont un avantage sur ceux qui ont une fiche d’identité plus noble. Ils vivent presque 2 ans de plus que les félins avec un pedigree prestigieux. L’équipe d’universitaires a aussi dressé une liste des races de chats qui vivent le plus longtemps pour révéler le visage de nos doyens à quatre pattes. Certaines semblent avoir trempé leur museau dans une fontaine de Jouvence. Alors, est-ce que votre chat est du bon côté du classement ?

Le sphynx, la race la moins armée pour endosser les années

Le sphynx, ce chat à la peau apparente, aux oreilles démesurées et au museau allongé, est défavorisé par rapport aux autres races. Son espérance de vie ne dépasse généralement pas les sept ans. Une existence brève qui s’explique par son physique, assez atypique. Le sphynx est dépourvu de pelage et c’est justement ce qui fait son charme. Un duvet quasi invisible à l’œil recouvre son corps. Sa peau est donc beaucoup plus exposée aux agressions extérieures. Sans ce bouclier velu, le sphynx subit les rayons du soleil lors de ses balades dehors. D’où l’importance de le couvrir de crème solaire avant chaque sortie par la chatière.

Au-delà de son apparence singulière, injustement critiquée, le sphynx est également prédisposé à une maladie nommée CMH (cardiomyopathie hypertrophique). Une pathologie héréditaire irréversible qui épaissit les parois du cœur et condamne leur organe vital. C’est en partie ce qui lui vaut cette place parmi les races de chat qui vivent le moins longtemps. Le Bengal le suit de près, avec une espérance de vie de 8,5 ans. Pourtant, avec son allure sauvage qui lui donne des airs de léopard et son corps athlétique, il semble paré pour affronter les revers de l’âge. Mais ce fauve de poche n’est pas si robuste qu’il le prétend.

Les birmans, les grands vainqueurs de la longévité

Le birman, ce chat fluffy qui possède des marques sombres sur son pelage immaculé et des yeux d’un bleu hypnotique, repose majestueusement sur le podium des races de chats qui vivent le plus longtemps. Proche du siamois, il est gracieux et se distingue par son look de peluche. Au-delà d’être la coqueluche des réseaux sociaux, ce très cher Sacré de Birmanie est de bonne composition. Pas étonnant venant d’un chat aux origines légendaires… Vous l’ignorez peut-être, mais le birman serait né entre les mains d’une déesse aux yeux bleus. Seuls ses longs poils demandent un toilettage un peu plus poussé que le simple coup de brosse. Sinon, le birman est gâté par son patrimoine génétique.

Pas très loin, vous retrouvez également le Burmese, le cousin du Birman. Vigoureux, énergique et joueur, il ne s’arrête jamais. C’est une véritable pile électrique ! Caractérisé par sa robe à poils courts et son motif sépia, il reste fidèle à son humain pendant des années. En effet, ces deux races vivent jusqu’à 14,4 ans en moyenne. Mais parfois, le chiffre grimpe plus haut. Ces braves minets peuvent souffler leurs 25 bougies sur leur gâteau en pâté.

Chat d’appartement ou d’extérieur : qui l’emporte ?

Contrairement à ce que vous pouvez imaginer, les chats d’appartement, qui n’ont jamais mis la patte hors de leur foyer, sont mieux lotis que les félins qui gambadent à ciel ouvert. Forcément, ils sont un peu plus immunisés contre les dangers. À part se voir agripper les oreilles ou la queue par un bébé en pleine découverte, il ne court pas beaucoup de risques. À l’inverse, les chats errants, qui se plaisent au contact de la faune et de la flore, sont plus vulnérables. La rue est un milieu hostile.

Les chats peuvent passer sous les roues d’un chauffard, se faire capturer par des êtres malveillants ou devenir, à son tour, la proie d’un animal (vive la chaîne alimentaire…). En résumé, la menace plane constamment sur son dos. Si votre félin est toujours fourré dehors, vous pouvez envisager de lui mettre une caméra embarquée autour du cou. Ainsi, vous pouvez suivre son itinéraire et éviter le drame.

Même si votre pourvoyeur de ronron fait partie des races de chat qui vivent le plus longtemps, parviendra-t-il à détrôner Flossie, la matriarche des félins ? Inscrite au Guiness World Records, elle a 28 ans, ce qui équivaut à près de 133 ans. Pourtant, cette chatte britannique est née sous les gouttières et n’a aucun pedigree.