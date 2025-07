Mordue par un requin à 9 ans, elle raconte pour la première fois

À 9 ans, Leah Lendel a survécu à une attaque de requin en Floride. Pour la première fois, elle revient publiquement sur ce moment terrifiant, livrant un témoignage poignant et précis.

Une attaque fulgurante

Le 11 juin, alors qu’elle pratiquait la plongée avec tuba près de Boca Grande, Leah est soudainement mordue à la main. « Quelque chose m’a mordue et a essayé de me tirer au large », a-t-elle expliqué, ses propos étant relayés par ABC News. Elle poursuit : « J’ai levé la main et elle était couverte de sang, puis j’ai commencé à crier avec ma mère. »

Sa mère, Nadia Lendel, se souvient également de la scène : « Il y avait tellement de sang dans l’eau (…) J’ai tout de suite su que c’était une attaque de requin ». Elle précise : « J’ai commencé à crier après mon mari », tandis que Leah, sous l’effet de l’instinct, s’est élancée hors de l’eau.

Un sauvetage collectif

« Mon père m’a soulevée et nous avons couru jusqu’à la route », rapporte Leah, décrivant la précipitation de sa famille pour la mettre en sécurité. Des ouvriers présents sur la plage sont intervenus pour poser un garrot et appeler les secours : « Ils ont fait un garrot avec ce qu’ils avaient », a souligné la famille. Les secours sont arrivés en quelques minutes et Leah a été transportée par hélicoptère à l’hôpital général de Tampa.

Une opération et un long chemin vers la guérison

Leah a subi une opération de six heures pour tenter de sauver sa main, partiellement arrachée. Le Dr Alfred Hess, l’un des chirurgiens, a expliqué : « Une morsure de requin laisse une coupure nette sur le poignet et ne détruit pas tous les tissus », ce qui a permis aux médecins de préserver le membre. Leah devra suivre de nombreuses séances de physiothérapie avant d’espérer retrouver l’usage complet de sa main.

Un message de gratitude

Lors de la conférence de presse, Leah a tenu à remercier publiquement tous ceux qui lui ont porté secours : « Aux gens qui m’ont sauvé la vie, merci ». Sa mère a également salué « le courage et la rapidité » des témoins et des secours.

Le témoignage de Leah Lendel, empreint de courage et de résilience, rappelle à quel point l’instinct de survie et la solidarité peuvent tout faire basculer. Grâce à l’intervention rapide de sa famille et des témoins, elle entame aujourd’hui un long chemin de guérison, porteuse d’un message d’espoir et de gratitude.