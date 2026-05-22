Ces chiens ont recréé les looks les plus iconiques du Met Gala 2026 et Internet adore

Le tapis rouge le plus commenté du moment n’était pas réservé qu’aux célébrités… aussi aux chiens. À New York, le très décalé « Pet Gala 2026 » a transformé des compagnons à quatre pattes en véritables icônes mode, le temps d’une soirée. Entre robes miniatures, capes scintillantes et références couture ultra pointues, Internet n’a évidemment pas résisté.

Le Met Gala version canine

Deux semaines après le célèbre Met Gala 2026, New York a accueilli une autre soirée : le Pet Gala. Organisé dans la salle Cineplay, cet événement revisite chaque année les tenues les plus marquantes du tapis rouge… avec des chiens comme mannequins. Le principe ? Reproduire les looks des stars dans des versions adaptées à différentes morphologies canines, du chihuahua au teckel. Une idée qui mélange haute couture et passion animale.

À l’origine du projet, on retrouve Anthony Rubio, créateur spécialisé dans la couture pour chiens. Depuis plus de dix ans, il imagine des réinterprétations canines des plus grands moments mode. Cette année, il s’est inspiré des silhouettes aperçues sur les célébrités comme Beyoncé, Nicole Kidman ou encore Anne Hathaway.

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BeBe, Kima et George : les vraies stars du tapis rouge

Impossible de parler du Pet Gala sans évoquer ses vedettes à poils.

BeBe, une petite pékinoise, a fait sensation avec une version miniature de la robe peinte à la main portée par Anne Hathaway.

De son côté, Kima le chihuahua a incarné l’esprit flamboyant de Beyoncé avec une cape à plumes, une coiffe bijoutée et une robe scintillante.

Chez les messieurs, George, un teckel à poil dur, a repris le look pastel d’A$AP Rocky avec manteau rose pâle et nœud papillon raffiné.

D’autres chiens ont également marqué les esprits, comme Priscilla le griffon bruxellois, Chanel la bichonne maltaise ou encore Bastian, croisé terrier à l’allure ultra couture.

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Pourquoi Internet craque complètement

Le succès du Pet Gala repose sur un mélange parfaitement calibré : des chiens stylés, des références pop immédiatement reconnaissables et une bonne dose d’autodérision. Les vidéos et photos de l’événement ont rapidement envahi les réseaux sociaux, générant des milliers de réactions attendries. Le projet célèbre aussi la créativité artisanale, avec un vrai travail de stylisme et de confection derrière chaque tenue.

Rire oui… oublier le bien-être animal, non

Même si ces images peuvent sembler adorables, elles méritent aussi un peu de recul. Les chiens – comme tous les animaux – ne sont pas des accessoires, des poupées ou des peluches destinées à divertir Internet. Derrière l’esthétique « mignonne », il est essentiel de garder en tête leur confort, leur consentement et leur bien-être. Le succès des contenus animaliers viraux pousse parfois à transformer les animaux en « objets de performance » ou de tendance. S’attendrir, oui, mais sans oublier qu’un chien reste un être vivant avec ses limites et ses besoins.

Même vigilance concernant les images générées par IA qui envahissent les réseaux. Derrière ces contenus « fun », il existe aussi une réalité moins légère : l’utilisation massive de l’intelligence artificielle fragilise de nombreux métiers créatifs, notamment ceux des illustrateurs, dessinateurs et artistes visuels. Admirer une création, c’est aussi réfléchir à la manière dont elle a été produite – et à qui elle profite réellement.

En définitive, avec ses chiens ultra lookés et ses mini tenues inspirées des plus grandes stars, le Pet Gala 2026 a une nouvelle fois transformé Internet en fan absolu de mode canine. Entre fascination pour les animaux « trop mignons » et engouement pour les contenus viraux, garder un regard critique reste toutefois essentiel : un chien n’est jamais un jouet ni un accessoire de mode.