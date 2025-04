Elle a perdu son chien, et sa réaction ne ressemble à aucune autre

Perdre son animal, c’est perdre un membre de sa famille. Pour beaucoup, c’est un chagrin immense, souvent minimisé, parfois même incompris. Certaines personnes choisissent d’écouter pleinement ce que leur cœur leur dicte – quitte à transformer cette douleur en quelque chose de radical. C’est ce qu’a fait Dawn Carrington après la mort de sa chienne Lola. Une histoire touchante, bouleversante, et profondément inspirante.

Une perte déchirante

Pendant 14 années, Lola, un Cavapoo (croisement entre un Cavalier King Charles et un caniche), a accompagné Dawn Carrington dans son quotidien. Elle était là dans les hauts comme dans les bas, devenant un pilier émotionnel dans sa vie d’adulte.

Avec l’âge, la santé de Lola s’est malheureusement détériorée : atteinte de démence, elle ne reconnaissait plus sa maîtresse, souffrait d’un cancer, et avait cessé de s’alimenter. Contrainte de prendre la décision la plus difficile qui soit, Dawn Carrington a accompagné Lola jusqu’à la fin. Elle raconte dans un témoignage : « J’ai porté le corps sans vie de Lola jusqu’à ma voiture, enveloppé dans un drap noir, et nous avons fait ensemble notre dernier voyage vers le crématorium ». C’est à ce moment précis que la vie de Dawn a basculé. Le vide laissé par Lola était tel que rien, ni le temps ni les mots, ne semblait pouvoir l’apaiser.

Fuir pour mieux affronter

Quelques semaines plus tard, dans une tentative de reconstruction, Dawn Carrington décide de tout quitter. Direction Rio de Janeiro, au Brésil. Un choix radical, motivé par un besoin de fuir une douleur devenue trop omniprésente.

Là-bas, elle s’inscrit à un programme de portugais, essaye de s’intégrer, mais la peine la suit. « Même si j’étais à des milliers de kilomètres de l’endroit où Lola et moi avions partagé notre vie, mon chagrin m’avait suivie ».

Puis, un jour, au détour d’un trajet en Uber, le destin frappe. Elle aperçoit un chien errant se faufiler sous un immeuble. Ce simple détail va changer le cours de sa vie.

Le début d’un engagement inattendu

Dawn Carrington fait arrêter le taxi sur le champ, tente d’aider l’animal, mais se heurte à l’indifférence. Ni les pompiers ni les ONG locales ne veulent intervenir. Elle revient tout de même le lendemain avec une personne rencontrée durant la nuit, et réussit à sauver une portée entière de chiots laissés à l’abandon. « Je les ai tenus dans mes mains. J’ai ressenti quelque chose de si fort… C’était comme si Lola m’avait guidée jusque-là ».

Ce premier sauvetage marque le début d’une vocation. Depuis ce jour, Dawn Carrington consacre sa vie à la protection des animaux au Brésil.

Une nouvelle vie dédiée au sauvetage

Dawn a depuis sauvé plus de 15 animaux : chiens errants, chats malades, oiseaux blessés. Elle les récupère, les soigne, les vaccine, les stérilise, et leur trouve des familles d’accueil. « J’ai sauvé un labrador noir, un bouledogue français atteint d’un cancer, un petit oiseau tombé de son nid… Et parfois, je les garde avec moi ».

Aujourd’hui, elle raconte vivre avec 3 chiens – et peut-être bientôt un quatrième, Benny, son dernier sauvetage. Ce que Dawn a fait n’est pas seulement une réponse à un deuil : c’est une transformation. Elle n’a pas remplacé Lola. Elle a prolongé son amour, en le transmettant à d’autres vies.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dog rescuer, Protetora da Cachorros 🐶🐾 (@saveriostreetdogs)

Une autre manière de faire son deuil

Ce qui rend cette histoire si particulière, c’est qu’elle n’est pas un « happy ending » classique. Le deuil de Dawn ne s’est pas effacé. Il s’est transmuté. En s’investissant corps et âme dans le sauvetage animalier, elle a trouvé un chemin vers la résilience – un chemin qui ne ressemble à aucun autre.

Son témoignage met aussi en lumière un sujet encore peu reconnu : la légitimité du deuil animal. Un chagrin souvent passé sous silence, malgré l’importance affective que représente un animal de compagnie dans une vie.

Perdre un être cher, humain ou non, est toujours une épreuve. Ce que Dawn Carrington nous enseigne, c’est que même dans la douleur la plus profonde, il est possible de créer du sens. Son histoire n’est pas seulement celle d’un deuil, mais celle d’un renouveau – et d’un engagement qui redonne vie, littéralement, à d’autres.