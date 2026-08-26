Elle imagine une solution pour secourir les animaux en cas d’incendie

Lorsqu’un incendie se déclare dans un immeuble, les humains peuvent crier à l’aide ou se manifester dans l’encadrement d’une fenêtre. Cependant, face aux flammes dévorantes, les animaux de compagnie sont impuissants et attendent désespérément derrière la porte du logement. Pour signaler leur présence aux pompiers et ne pas les laisser périr, un studio de communication a créé des stickers de prévention à coller en évidence à l’entrée du foyer.

Signaler la présence d’un animal pour éviter les drames

Dans la rubrique “faits divers” des journaux, les incendies s’écrivent de façon régulière et reviennent inlassablement dans les gros titres. Si dans la plupart des récits, la presse ne déplore presque aucune victime et parle surtout de dégât matériel, elle n’évoque presque jamais le sort des animaux de compagnie, sauf quand l’histoire prend une tournure héroïque ou des accents de films dramatiques.

Pourtant, ces petites bêtes sont en première ligne quand le feu se propage et ronge l’immeuble, palier après palier. Et leurs propriétaires, parties faire une course ou monopolisés par les obligations du travail, ne sont pas toujours là pour veiller sur eux et les sauver face au danger. Certains font ainsi le choix d’équiper leur logement de caméras pour garder un œil sur eux, de loin.

Or, lorsque l’impensable se produit, suite à une malencontreuse fuite de gaz, un accident domestique ou un acte criminel, il est trop tard pour intervenir. Les animaux ne peuvent pas faire sauter le verrou du logement, ni tourner la poignée. Ils sont pris au piège et leurs cris s’apparentent alors à un son étouffé en comparaison à l’assourdissant crépitement. Parfois recroquevillés dans un coin du salon ou cachés sous un meuble, ils échappent au regard des pompiers, forcés à agir dans l’urgence. Et si la plupart des histoires locales se finissent bien, tous les animaux ne s’en sortent pas indemnes. D’où l’importance d’indiquer leur présence de façon claire et visuelle.

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Un sticker qui peut sauver des vies

Tout le monde a déjà fait l’usage du sticker : pour décorer un journal intime, orner un agenda un peu trop fade à l’école, décorer l’arrière de sa voiture ou donner une certaine personnalité à sa chambre d’ado. Le modèle de sticker conçu par l’agence STUDIO DO’COM, lui, n’a pas un intérêt esthétique mais une vocation vitale. Pensé comme un signal d’alerte, il est à l’effigie de notre animal de compagnie et affiche sa tête en version “cartoon”. Une phrase forte accompagne cet auto-collant et elle peut épargner des êtres vivants sans défense : “Un animal à l’intérieur”.

Ce sticker pensé sur la même base que le fameux “bébé à bord” ou “voisin vigilant” s’accroche alors à la porte d’entrée à la manière d’un SOS ou d’un rappel essentiel. Plus explicite qu’un paillasson personnalisé avec toute la famille au complet sur le pallier, il rend visible des êtres parfois invisibles. Une initiative salutaire pour protéger ceux qui rendent notre quotidien meilleur. Dans les commentaires, les internautes complètent les informations “pratiques” de façon presque collaborative. “Une amie pompier m’as déjà dit de plutôt mettre le stickers au niveau de la poignée pour une meilleure visibilité” précise ainsi l’une d’elle.

Un dispositif bienveillant décliné pour toutes les circonstances

Derrière STUDIO DO’COM se cache une femme, qui partage sa vie et son amour avec Brioche, une petite chienne, mais également plusieurs partenaires à moustaches. Graphiste de profession, elle met son talent au service d’une noble cause. Elle ne réalise pas seulement des illustrations sur-mesure en l’honneur des animaux de compagnie, elle conçoit des accessoires d’utilité publique, qui devraient être distribués à grande échelle. Elle-même inquiète pour le destin de ses animaux quand elle quitte son domicile, c’est tout naturellement qu’elle a mis sa patte artistique au profit de leur bien-être.

Cette âme créative, dont le foyer ressemble à l’arche de Noé, a étoffé ses designs pour qu’ils s’adaptent à toutes les situations d’urgence. En plus du sticker qui l’a fait connaître, elle propose également des magnets à ajouter à l’arrière de la voiture au cas où un malheur arrive sur la route.

Plus qu’un sticker propice à tous les comportements « gaga », il s’agit là d’une création rassurante, d’une garantie de secours. Pour les propriétaires d’animaux, c’est un soulagement.