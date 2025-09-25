« C’est trop bizarre » : il se déguise en chien pour promener son animal, la vidéo affole internet

Sur Instagram, l’utilisateur @undercoverdachshund ne passe pas inaperçu. Sa bio annonce la couleur : « Des sourires à l’infini… Il y a déjà assez de haine dans ce monde, si je peux faire sourire quelqu’un, j’ai accompli ma mission ». Et c’est exactement ce qu’il réussit à faire avec ses vidéos, devenues virales.

Un déguisement gonflable surprenant

Dans ses publications, on le voit enfiler un déguisement gonflable de teckel et sortir se promener… avec son (vrai) chien, lui aussi un teckel. La scène improbable attire immédiatement les regards et déclenche des fous rires en ligne.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Undercoverdachshund (@undercoverdachshund)

Internet partagé entre surprise et éclats de rire

Sur les réseaux sociaux, les réactions se multiplient : « C’est trop bizarre », écrivent certaines personnes, tandis que d’autres avouent adorer l’idée : « j’adore! merci de m’avoir fait rire ». Résultat, les vidéos atteignent rapidement des milliers de vues, preuve que l’humour et l’originalité trouvent toujours leur public.

Entre bizarrerie et bonne humeur

Si ce concept peut sembler étrange au premier abord, beaucoup soulignent le côté décalé et bienveillant de la démarche. En pleine rue ou sur les plateformes, cet internaute réussit son pari : offrir un moment de légèreté dans un quotidien souvent saturé d’actualités anxiogènes.

Au-delà du simple gag, cette initiative rappelle ainsi à quel point les réseaux sociaux raffolent de contenus légers, capables de créer du lien et de faire sourire. Entre absurde et tendresse, @undercoverdachshund s’impose comme un petit antidote à la morosité, prouvant qu’il suffit parfois d’une idée saugrenue… et d’un chien complice, pour illuminer la journée de milliers d’internautes.