Cette erreur pendant les promenades d’été peut mettre votre chien en danger

Quand les températures grimpent, la promenade reste un moment important pour le bien-être de votre chien. Toutefois, en période de canicule, certaines habitudes peuvent rapidement devenir risquées. Une erreur, en particulier, mérite toute votre attention : sortir votre compagnon sur un sol brûlant aux heures les plus chaudes de la journée.

Le goudron peut devenir un véritable piège

On pense souvent à la température de l’air… mais beaucoup moins à celle du sol. Pourtant, sous un soleil de plomb, le bitume, le goudron ou encore le sable peuvent devenir brûlants. Comme votre chien marche directement sur ses coussinets, quelques minutes suffisent parfois pour provoquer des brûlures douloureuses. Des coussinets rouges, irrités, fissurés ou même boursouflés sont autant de signes que le sol était beaucoup trop chaud. Une balade qui devait être agréable peut alors se transformer en véritable mauvais souvenir.

Une astuce toute simple avant de partir

Avant de sortir, vous pouvez faire un test rapide. Posez le dos de votre main ou votre pied sur le bitume pendant 5 à 7 minutes : si vous avez envie de la retirer immédiatement parce que la chaleur est trop forte, votre chien ressentira la même chose… en marchant dessus. Dans ce cas, mieux vaut modifier votre itinéraire en privilégiant l’herbe, les chemins de terre ou les zones ombragées, ou encore repousser la promenade à un moment plus frais.

On fait comme on peut pendant les fortes chaleurs

Évidemment, tout dépend de votre environnement. Si vous habitez près d’un parc, d’un champ ou d’une grande étendue d’herbe, c’est l’idéal. Votre chien peut profiter d’une balade plus agréable sans avoir à marcher sur le goudron, surtout tôt le matin lorsque la fraîcheur est encore présente.

En revanche, en pleine ville, où le béton est omniprésent, il faut souvent composer avec les contraintes. Un chien doit sortir pour faire ses besoins, et selon sa race, son âge ou son tempérament, il réclamera plusieurs sorties dans la journée. L’objectif est alors d’adapter ces promenades.

Privilégiez le matin et le soir dès que possible.

Si une sortie est indispensable en pleine journée, choisissez un parcours le plus ombragé possible.

Vous pouvez porter votre chien quelques instants jusqu’à une zone herbeuse s’il est de petit gabarit, utiliser une poussette pour certains animaux dits fragiles, ou encore lui faire porter des chaussons de protection si la situation l’exige.

Un gilet rafraîchissant peut également apporter un peu de confort.

Enfin, limitez la sortie au strict nécessaire : un petit tour pour les besoins naturels vaut mieux qu’une longue séance de jeu ou de course lorsqu’il fait 30 à 40 °C.

Le coup de chaleur, un risque à ne jamais sous-estimer

Les chiens évacuent beaucoup moins bien la chaleur que nous. Ils se refroidissent principalement en haletant, un système qui montre vite ses limites lors des fortes températures. Un halètement très important, une salivation excessive, une fatigue inhabituelle, des difficultés à avancer ou encore un comportement anormal doivent immédiatement vous alerter. Dans ce cas, arrêtez la promenade, installez votre chien dans un endroit frais, proposez-lui de l’eau et contactez rapidement un vétérinaire si son état ne s’améliore pas.

Certains chiens sont encore plus sensibles

Tous les chiens ne réagissent pas de la même façon à la chaleur. Les chiens âgés, en surpoids ou souffrant de certaines maladies sont plus vulnérables. Les races brachycéphales, reconnaissables à leur museau très court et leur face aplatie, demandent également une vigilance particulière. Les Bouledogues français et anglais, Carlins, Shih Tzu, Boxers, Cavaliers King Charles ou encore Dogues de Bordeaux peuvent rencontrer des difficultés respiratoires dès que les températures dépassent 15 à 20 °C. Pour eux, les sorties doivent donc être encore plus adaptées.

En résumé : en été, choisir les heures les plus fraîches, éviter les sols brûlants et surtout respecter le rythme de votre chien lui permettront de profiter pleinement de ses sorties, même lorsque le mercure s’affole.