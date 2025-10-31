Elle reçoit une grosse amende à cause de son chat qui se balade chez son voisin

Dominique Valdès, propriétaire d’un chat roux nommé Rémi, fait face à une condamnation judiciaire rare et controversée : 1250 euros d’amende, ainsi qu’une astreinte de 30 euros à chaque nouvelle intrusion de son animal dans le jardin du voisin. Cette affaire, jugée au tribunal de Béziers, illustre un conflit de voisinage devenu judiciaire à cause des balades du félin.

Des dégradations réclamées, mais aucun preuve formelle

Rémi est accusé par le voisin de laisser des traces de pattes sur un crépi en cours de séchage, d’uriner sur une couette et de faire ses besoins dans le jardin. Pourtant, Dominique et son avocate soulignent l’absence de preuves tangibles liant son matou à ces actes, d’autant plus qu’un autre chat roux fréquente le quartier. Malgré ce doute, le tribunal a tenu l’animal et sa maîtresse responsables des « préjudices de jouissance » subis par le voisin.

La double peine pour Rémi, condamné à « l’assignation à domicile »

Depuis cette décision, Dominique garde Rémi enfermé, une mesure qui affecte le comportement du chat devenu « plus agressif et en surpoids », selon ses dires. Elle dénonce ce qu’elle ressent comme « une double peine pour son animal », privé de liberté naturelle, et une sanction disproportionnée. « C’est comme si on l’avait condamné à être assigné à résidence », confie-t-elle avec amertume.

Un précédent judiciaire redouté par la SPA

Pour la Société Protectrice des Animaux, ce jugement est totalement inédit et inquiétant. Guillaume Sanchez, son directeur général, met en garde contre un possible coup d’arrêt aux adoptions si ce genre de décision se généralise. Il rappelle que « les chats ont un besoin naturel d’explorer leur territoire autour de leur domicile » et espère qu’un autre juge réexaminera cette affaire différemment lors de la prochaine audience qui se tiendra en décembre 2025.

Sur les réseaux sociaux, notamment sur X (anciennement Twitter), les réactions ne se font pas attendre et sont majoritairement critiques envers le voisin plaignant. Beaucoup d’internautes dénoncent une attitude jugée « anti-naturelle », estimant qu’il faut accepter les comportements des animaux vivant à proximité. Certains ironisent : « S’il n’aime pas les chats, il n’a qu’à s’installer au quinzième étage d’un immeuble en plein centre-ville, entouré de béton ». D’autres comparent cette affaire à d’autres conflits de voisinage devenus « célèbres », comme ceux provoqués par le coassement des grenouilles ou le chant des poules, symbole pour eux d’une France rurale de plus en plus contestée dans sa simplicité.

En définitive, cette affaire dépasse le cas particulier de Dominique et Rémi : elle illustre la montée des tensions entre voisins qui peut prendre un tour judiciaire parfois étonnant. Dans un quartier composé de petites maisons mitoyennes, les félins sont communément reconnus pour circuler librement. La condamnation de Dominique interroge la limite entre respect des espaces privés et liberté animale.