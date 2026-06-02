Un vétérinaire alerte sur les risques méconnus de dormir avec son animal

Vie animale
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Kristina Petrick / Unsplash

Partager son lit avec son chien ou son chat fait partie des petits bonheurs du quotidien pour de nombreuses personnes. Cette proximité rassurante renforce souvent le lien avec son compagnon. Selon le vétérinaire Tom Mason, cette habitude mérite toutefois d’être envisagée avec quelques précautions afin de préserver le bien-être de chacun.

Des parasites qui peuvent s’inviter sous la couette

C’est le premier point soulevé par le spécialiste : même un animal parfaitement aimé et bien entretenu peut transporter certains parasites. Puces, tiques ou acariens peuvent ainsi se retrouver plus facilement dans la literie lorsqu’un chien ou un chat dort sur le lit. Le vétérinaire rappelle également que certains parasites internes peuvent, dans de rares cas, être transmis à l’humain. Le risque reste faible, mais il existe davantage pour les jeunes enfants, les personnes âgées ou celles dont le système immunitaire est fragilisé.

Bonne nouvelle : quelques gestes simples permettent déjà de limiter l’exposition. Nettoyer les pattes de son chien avec une lingette adaptée après chaque balade, maintenir les traitements antiparasitaires à jour et laver régulièrement la literie constituent de très bons réflexes.

Un sommeil parfois moins réparateur

Votre chien change souvent de position ? Votre chat décide de partir explorer l’appartement à 3 heures du matin ? Ces petits mouvements peuvent fragmenter votre sommeil sans que vous en ayez forcément conscience. L’inverse est également vrai. Les humains peuvent eux aussi perturber le repos de leur compagnon. Or, comme nous, les chiens et les chats ont besoin d’un sommeil de qualité pour rester en pleine forme et équilibrés au quotidien.

Dormir avec son chien : un choix personnel avant tout

Faut-il pour autant bannir son chien ou son chat de la chambre ? Pas nécessairement. Les spécialistes invitent surtout à prendre conscience des éventuels inconvénients afin de faire un choix éclairé. Si vous aimez dormir avec votre compagnon et que cela se passe bien, il n’y a ni obligation, ni honte, ni drame à continuer. Chaque duo humain-animal trouve son propre équilibre. Pour ceux qui préfèrent une alternative, installer un panier douillet près du lit permet de conserver cette proximité rassurante tout en limitant certains désagréments.

L’essentiel reste ainsi de privilégier l’hygiène, le confort et le bien-être de chacun. Après tout, il n’existe pas une seule bonne façon d’être un dogparent attentionné.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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