Rejeté dès la naissance, ce faon au physique unique émeut le monde entier

Vie animale
Fabienne Ba.
Artur Roman _ Pexels

Un faon à l’apparence hors du commun a été rejeté par sa mère dès la naissance. Son histoire bouleverse les internautes qui suivent à distance sa tendre survie dans le Michigan.

Une naissance marquée par la différence

Dragon n’a rien d’un faon ordinaire. À sa venue au monde dans une ferme près de Cedar Springs, au Michigan, son pelage piebald – mêlant plage blanche et fourrure classique – tranche avec l’uniformité de ses congénères. Il est porteur d’une anomalie génétique rare, le piebaldisme, qui modifie la pigmentation et donne à son visage une allure féerique et inoubliable.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par How Things Work (@thishowthingswork)

Rejeté par sa mère, accueilli par l’humain

Ce trait physique, remarquable mais dangereux dans la nature, a coûté à Dragon l’affection de sa mère. Quelques jours après la naissance, le faon est abandonné pour son apparence atypique. Dans la nature, ces différences fragilisent : Dragon serait une cible facile pour les prédateurs.

Un nouvel espoir dans une famille adoptive

Recueilli par Hilary Powell, propriétaire de la ferme de Deer Tracks Junction, Dragon commence une nouvelle vie sous protection humaine. « Dans la nature, ils sont très, très rares », confiait Hilary à la presse locale. Nourri au biberon, choyé et gardé au chaud, le faon s’épanouit lentement, observé par un public attendri sur les réseaux.

Une personnalité curieuse et joyeuse

Au fil des semaines, Dragon s’est révélé enjoué et curieux, explorant chaque recoin de son environnement sécurisé. Si sa survie en pleine nature serait compromise, il trouve dans sa ferme un havre de paix, une opportunité de grandir et de rayonner loin des dangers extérieurs.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Pubity (@pubity)

L’histoire de Dragon, le faon à la beauté singulière, rappelle ainsi la fragilité du vivant et la force de l’entraide face à la différence.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
