Face à un requin, elle est sauvée par une baleine à bosse : une scène surréaliste filmée en pleine mer

Fabienne Ba.
Lors d’une mission scientifique dans l’océan Pacifique en 2017, la biologiste spécialiste des cétacés Nan Hauser a vécu une scène hors du commun. Face à un requin-tigre, elle a été protégée par une baleine à bosse qui n’a pas hésité à la pousser hors de l’eau, à la bloquer sous sa nageoire pectorale et à la guider vers son bateau.

Un geste instinctif et inédit

Bien qu’habituée à côtoyer les géants des mers, la biologiste a d’abord été surprise, voire inquiète, par le comportement insistant de la baleine. Ce n’est qu’après avoir repéré le requin-tigre, estimé à plus de 4 mètres, qu’elle a compris avoir été sciemment protégée. Les images filmées par Nan Hauser témoignent d’une scène qui, selon les chercheurs, « constitue le premier cas documenté d’altruisme envers un humain chez les baleines à bosse ».

Des retrouvailles pleines d’émotion

Un an après, Nan Hauser a eu l’occasion de retrouver le même cétacé, identifiable à sa cicatrice singulière. La baleine a ignoré tous les autres et s’est directement approchée de la scientifique, manifestant une reconnaissance mutuelle.

La démonstration d’un comportement complexe

Ce sauvetage spectaculaire relance les débats sur l’intelligence sociale et la sensibilité émotionnelle des baleines à bosse. Longtemps reconnues pour leur altruisme envers d’autres espèces, elles prouvent ici que la barrière interespèces n’est pas infranchissable. Un plaidoyer naturel pour la protection de la biodiversité et une leçon sur la solidarité animale face au danger.

En définitive, cette rencontre exceptionnelle entre Nan Hauser et la baleine à bosse dépasse le simple fait divers pour devenir un symbole puissant du lien qui unit l’humain à la nature. Ce moment rare rappelle à quel point la compréhension et la préservation des océans sont essentielles : chaque espèce, à sa manière, participe à l’équilibre fragile de la vie marine. Plus qu’un acte héroïque, cette histoire est une invitation à repenser notre lien avec le vivant.

