Dans cette ville, impossible d’adopter un chien sans passer par cette étape inattendue

Vie animale
Fabienne Ba.
Yaroslav Shuraev/Pexels

Adopter un chien est un engagement majeur qui demande préparation et responsabilité. À Bâle (Suisse), une mesure spécifique impose donc aux nouveaux propriétaires de suivre une formation au dressage, afin « d’assurer une meilleure prise en charge de leurs compagnons et d’éviter les abandons fréquents ».

Une formation obligatoire pour adopter un chien

Depuis avril 2025, toute personne qui souhaite adopter un chien à Bâle doit obligatoirement suivre 8 séances de dressage avec un éducateur canin de son choix. Ces cours visent à enseigner les bases du comportement canin – comme les ordres « assis », « couché », ou « ne tire pas sur la laisse » – ainsi que les bonnes pratiques pour éviter les situations problématiques lors des sorties.

Responsabiliser pour prévenir les abandons

Cette mesure a été réintroduite après une précédente expérience entre 2008 et 2016, stoppée puis relancée face à la hausse des acquisitions impulsives, notamment via Internet. Les statistiques ont montré une augmentation du nombre de morsures et d’incidents graves, soulignant un besoin urgent de mieux accompagner les futurs maîtres.

Un dispositif contrôlé et sanctionné

Une fois la formation achevée, la personne qui a un chien reçoit un document officiel qu’elle doit présenter dans l’année qui suit son adoption à l’office vétérinaire cantonal de Bâle. En cas de non-respect, une amende annuelle est applicable, garantissant ainsi un suivi rigoureux du dispositif.

Une réglementation stricte au service du bien-être animal

Au-delà de la formation, la ville applique des règles strictes : taxe annuelle obligatoire, limites sur les lieux accessibles aux chiens, et encouragements à une vie sociale adaptée pour les animaux. L’ensemble de ces mesures vise à garantir un équilibre harmonieux entre les habitants, leurs animaux et l’espace public.

En définitive, ce système en Suisse répond à un enjeu universel : transformer l’adoption d’un chien en acte pleinement réfléchi, pour assurer à l’animal une vie heureuse et éviter la détresse liée aux abandons.

