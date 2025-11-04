Une chienne errante protège cette jeune femme face à des harceleurs (Vidéo)

Fabienne Ba.
@fdntcaree/Instagram

La créatrice de contenu Farah Shams (@fdntcaree) a récemment partagé sur Instagram une vidéo où une chienne errante en Egypte décide de l’accompagner lors de son trajet. Cette chienne, solitaire au départ, se met à aboyer pour faire fuir des personnes qui importunent la jeune femme. La présence et les aboiements de l’animal ont manifestement dissuadé les individus, transformant cette promenade en un moment plus serein.

Une mobilisation animale spontanée et protectrice

Ce qui frappe dans cette histoire, c’est que la chienne n’est pas restée seule. D’autres chiens errants ont été attirés par l’agitation et ont rejoint le groupe, formant ainsi une sorte d’escorte protectrice autour de Farah Shams. Ce phénomène met finalement en lumière la solidarité entre animaux et leur capacité à s’adapter aux situations humaines, notamment quand une personne est en danger. Ce n’est pas pour rien qu’on dit que les animaux sont les meilleurs amis des humains : leur instinct de protection et leur empathie dépassent souvent ce que l’on imagine.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Farah Shams (@fdntcaree)

Un message d’espoir et de confiance

La vidéo a suscité beaucoup d’émotions sur Instagram, beaucoup saluant le courage de ces chiens et rappelant que les animaux peuvent jouer un rôle crucial dans la protection humaine. Leur instinct et leur loyauté émerveillent et rappellent combien la coexistence harmonieuse entre humains et animaux peut être porteuse de sécurité et d’empathie. Sous sa vidéo, Farah Shams (@fdntcaree) a d’ailleurs publié un commentaire : « Je vais l’adopter, je vais payer quelqu’un en Égypte pour prendre soin d’elle et m’envoyer des nouvelles ». Une déclaration qui a encore davantage ému les internautes, soulignant le lien fort qui peut naître entre humains et animaux, même à travers un écran.

C’est aussi, tristement, un rappel du fait que les femmes ne peuvent jamais être pleinement tranquilles dans l’espace public, certaines continuant encore à subir le harcèlement de la part d’hommes incapables de respecter leur liberté et leur sécurité.

Au-delà de l’émotion qu’elle suscite, cette scène rappelle ainsi que la bienveillance et le courage ne sont pas l’apanage des humains. Par son geste instinctif, cette chienne errante incarne une forme de solidarité désintéressée qui force le respect. Elle nous invite à reconsidérer le regard que nous portons sur les animaux des rues : derrière leur apparente fragilité se cachent souvent une intelligence sensible et une capacité à protéger.

Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
