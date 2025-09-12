Les plus belles photos animalières de 2025 sont à couper le souffle

Vie animale
Fabienne Ba.
Amiya Nanda/Pexels

Plumes, pelages, regards sauvages… la 61e édition du Wildlife Photographer of the Year concentre le talent des meilleurs photographes nature, avec une sélection spectaculaire d’images venues du monde entier.

Une édition record et un jury international

Près de 60 636 clichés ont été soumis cette année au jury du Musée d’histoire naturelle, qui a choisi les 100 images les plus marquantes ; 15 ont été dévoilées en avant-première avant l’annonce des grands gagnants le 14 octobre 2025. Ces photos transportent sur tous les continents, du face-à-face entre un lion et un cobra jusqu’aux nuées d’oiseaux ou aux micro-détails invisibles à l’œil nu.

Des scènes époustouflantes et des histoires fortes

Au palmarès : la scène aérienne « Clouds of Gold » signée Jassen Todorov (États-Unis), des images étonnantes révélant la vitalité d’espèces menacées, la créativité en macro, ou encore le portrait d’un cerf immortalisé par un enfant photographe. Ces clichés célèbrent à la fois la beauté brute de la faune sauvage et la vulnérabilité de la nature face aux enjeux écologiques actuels.

Exposition et impact mondial

Les photos finalistes de 2025 seront présentées à Londres, puis dans une tournée internationale qui touche des millions de visiteurs chaque année. Collection après collection, ce concours inspire, sensibilise au bien-être animal et suscite l’admiration pour le monde animal et ses merveilles.

En définitive, cette édition 2025 du Wildlife Photographer of the Year confirme que la photographie animalière est bien plus qu’un simple art visuel : elle est un puissant vecteur d’émotion, de découverte et de sensibilisation. Chaque image nous rappelle la richesse et la fragilité de la vie sauvage, invitant le public à contempler, admirer et protéger notre planète.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Face à un requin, une fillette de 10 ans sauve son frère

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Face à un requin, une fillette de 10 ans sauve son frère

Lors d’une séance de plongée au large de la Floride, Rose, 10 ans, a fait preuve d’un sang-froid...

L’esthétique et le bien-être réunis : comment Homycat révolutionne l’univers du mobilier pour chats

Le mobilier pour chat traditionnel omet souvent un détail et pas des moindres : l’esthétique. La griffe tricolore...

Pourquoi tout le monde parle de ce chat surnommé « Tonic » ?

Dans le nouveau film de Darren Aronofsky, "Pris au piège" ("Caught Stealing"), les regards ne sont pas uniquement...

Ce trafiquant ne s’attendait pas à être dénoncé par son perroquet !

En Angleterre, un perroquet un peu trop bavard a permis à la police de Lancashire de démanteler un...

Un dauphin albinos surgit des flots : la vidéo qui fascine

Aux États-Unis, un groupe de touristes chanceux a récemment filmé un dauphin albinos adulte lors d’une sortie en...

Rejeté dès la naissance, ce faon au physique unique émeut le monde entier

Un faon à l’apparence hors du commun a été rejeté par sa mère dès la naissance. Son histoire...