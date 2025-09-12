Les plus belles photos animalières de 2025 sont à couper le souffle

Plumes, pelages, regards sauvages… la 61e édition du Wildlife Photographer of the Year concentre le talent des meilleurs photographes nature, avec une sélection spectaculaire d’images venues du monde entier.

Une édition record et un jury international

Près de 60 636 clichés ont été soumis cette année au jury du Musée d’histoire naturelle, qui a choisi les 100 images les plus marquantes ; 15 ont été dévoilées en avant-première avant l’annonce des grands gagnants le 14 octobre 2025. Ces photos transportent sur tous les continents, du face-à-face entre un lion et un cobra jusqu’aux nuées d’oiseaux ou aux micro-détails invisibles à l’œil nu.

Des scènes époustouflantes et des histoires fortes

Au palmarès : la scène aérienne « Clouds of Gold » signée Jassen Todorov (États-Unis), des images étonnantes révélant la vitalité d’espèces menacées, la créativité en macro, ou encore le portrait d’un cerf immortalisé par un enfant photographe. Ces clichés célèbrent à la fois la beauté brute de la faune sauvage et la vulnérabilité de la nature face aux enjeux écologiques actuels.

Exposition et impact mondial

Les photos finalistes de 2025 seront présentées à Londres, puis dans une tournée internationale qui touche des millions de visiteurs chaque année. Collection après collection, ce concours inspire, sensibilise au bien-être animal et suscite l’admiration pour le monde animal et ses merveilles.

En définitive, cette édition 2025 du Wildlife Photographer of the Year confirme que la photographie animalière est bien plus qu’un simple art visuel : elle est un puissant vecteur d’émotion, de découverte et de sensibilisation. Chaque image nous rappelle la richesse et la fragilité de la vie sauvage, invitant le public à contempler, admirer et protéger notre planète.