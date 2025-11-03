Des chiens bleus à Tchernobyl : ce phénomène inattendu fascine les chercheurs

Depuis près de 40 ans, la zone autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl reste interdite à la population humaine, laissant la nature reprendre ses droits. Ces dernières semaines, une découverte insolite a attiré l’attention des scientifiques : des chiens errants présentant un pelage bleu vif dans cette zone d’exclusion.

Une couleur bleue surprenante pour un animal

L’association américaine à but non lucratif « Clean Futures Fund », qui soutient les communautés touchées par la catastrophe nucléaire de 1986 à Tchernobyl, a récemment publié une vidéo montrant plusieurs chiens, dont certains présentant une teinte bleue inhabituelle. Dans la légende de sa vidéo Instagram, l’organisation écrit : « Une expérience très unique dont nous devons discuter : les chiens bleus de Tchernobyl. Nous sommes sur le terrain afin d’attraper des chiens pour stérilisation et nous sommes tombés sur trois chiens qui étaient complètement bleus. Nous ne sommes pas sûrs exactement de ce qui se passe. Les gens de la ville nous demandaient pourquoi les chiens étaient bleus. Nous ne connaissons pas la raison et nous essayons de les attraper pour savoir ce qui se passe (…) ».

Contrairement aux premières hypothèses, la teinte bleue de ces chiens ne proviendrait pas d’une mutation génétique ni d’une exposition aux radiations. Des études menées par le programme Dogs of Chernobyl, dirigé par le Dr Jennifer Betz, ont expliqué que les animaux se seraient roulés dans un liquide chimique provenant de vieilles toilettes portables abandonnées sur le site. Ce phénomène chimique est à la source du changement inhabituel de couleur. La vétérinaire assure que cette substance ne présente pas de danger notable pour la santé de ces animaux, à condition qu’ils ne la lèchent pas en grande quantité. Les chiens semblent par ailleurs en bonne santé et adaptés à la vie dans cet environnement extrême.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Clean Futures Fund (@cleanfuturesfund)

Un phénomène rare, mais non inédit

Ce n’est pas la première fois que des chiens bleus sont observés dans des zones industrielles ou polluées. En 2021, une meute similaire fut aperçue en Russie près d’une usine chimique. Dans ce cas, la coloration provenait d’un pigment industriel déversé dans une rivière. Ainsi, ce phénomène curieux illustre la capacité d’adaptation des chiens errants qui s’acclimatent aux conditions imposées par leur environnement, parfois de manière inattendue.

Tchernobyl, un « laboratoire vivant » pour la recherche

Au-delà du mystère de leurs pelages bleus, ces chiens représentent aussi un témoignage vivant de la résilience animale dans la zone d’exclusion. Les scientifiques profitent de cette situation pour étudier l’impact à long terme des radiations sur les populations animales, mieux comprendre la dynamique écologique et la survie dans un milieu contaminé, tout en sensibilisant à la fragilité de ces écosystèmes.

En somme, les chiens bleus de Tchernobyl symbolisent à la fois l’étrangeté et la résilience de la vie dans un environnement bouleversé par l’homme. Leur présence rappelle que, même dans des zones marquées par la contamination et l’abandon, la nature trouve des moyens surprenants de s’adapter et de perdurer.