Des chiens bleus à Tchernobyl : ce phénomène inattendu fascine les chercheurs

Vie animale
Fabienne Ba.
@cleanfuturesfund/Instagram

Depuis près de 40 ans, la zone autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl reste interdite à la population humaine, laissant la nature reprendre ses droits. Ces dernières semaines, une découverte insolite a attiré l’attention des scientifiques : des chiens errants présentant un pelage bleu vif dans cette zone d’exclusion.

Une couleur bleue surprenante pour un animal

L’association américaine à but non lucratif « Clean Futures Fund », qui soutient les communautés touchées par la catastrophe nucléaire de 1986 à Tchernobyl, a récemment publié une vidéo montrant plusieurs chiens, dont certains présentant une teinte bleue inhabituelle. Dans la légende de sa vidéo Instagram, l’organisation écrit : « Une expérience très unique dont nous devons discuter : les chiens bleus de Tchernobyl. Nous sommes sur le terrain afin d’attraper des chiens pour stérilisation et nous sommes tombés sur trois chiens qui étaient complètement bleus. Nous ne sommes pas sûrs exactement de ce qui se passe. Les gens de la ville nous demandaient pourquoi les chiens étaient bleus. Nous ne connaissons pas la raison et nous essayons de les attraper pour savoir ce qui se passe (…) ».

Contrairement aux premières hypothèses, la teinte bleue de ces chiens ne proviendrait pas d’une mutation génétique ni d’une exposition aux radiations. Des études menées par le programme Dogs of Chernobyl, dirigé par le Dr Jennifer Betz, ont expliqué que les animaux se seraient roulés dans un liquide chimique provenant de vieilles toilettes portables abandonnées sur le site. Ce phénomène chimique est à la source du changement inhabituel de couleur. La vétérinaire assure que cette substance ne présente pas de danger notable pour la santé de ces animaux, à condition qu’ils ne la lèchent pas en grande quantité. Les chiens semblent par ailleurs en bonne santé et adaptés à la vie dans cet environnement extrême.

Un phénomène rare, mais non inédit

Ce n’est pas la première fois que des chiens bleus sont observés dans des zones industrielles ou polluées. En 2021, une meute similaire fut aperçue en Russie près d’une usine chimique. Dans ce cas, la coloration provenait d’un pigment industriel déversé dans une rivière. Ainsi, ce phénomène curieux illustre la capacité d’adaptation des chiens errants qui s’acclimatent aux conditions imposées par leur environnement, parfois de manière inattendue.

Tchernobyl, un « laboratoire vivant » pour la recherche

Au-delà du mystère de leurs pelages bleus, ces chiens représentent aussi un témoignage vivant de la résilience animale dans la zone d’exclusion. Les scientifiques profitent de cette situation pour étudier l’impact à long terme des radiations sur les populations animales, mieux comprendre la dynamique écologique et la survie dans un milieu contaminé, tout en sensibilisant à la fragilité de ces écosystèmes.

En somme, les chiens bleus de Tchernobyl symbolisent à la fois l’étrangeté et la résilience de la vie dans un environnement bouleversé par l’homme. Leur présence rappelle que, même dans des zones marquées par la contamination et l’abandon, la nature trouve des moyens surprenants de s’adapter et de perdurer.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
Cette fillette de 2 ans doit la vie à une chienne au courage exceptionnel

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Cette fillette de 2 ans doit la vie à une chienne au courage exceptionnel

Dans une forêt enneigée du New Hampshire (États-Unis), une petite fille de 2 ans a échappé au pire....

Elle reçoit une grosse amende à cause de son chat qui se balade chez son voisin

Dominique Valdès, propriétaire d’un chat roux nommé Rémi, fait face à une condamnation judiciaire rare et controversée :...

Pourquoi cette ville interdit d’adopter des chats noirs avant Halloween

Alors qu'Halloween approche, la ville espagnole de Terrassa a décidé d’interdire provisoirement l’adoption des chats noirs. L’objectif : protéger...

Cette photographe capture un moment unique : les seuls lions marins du monde

Sous l’objectif de la photographe Griet  Van  Malderen, un spectacle aussi rare que bouleversant : des lions marchant sur...

Ce chat aux traits incroyables fascine les internautes : « le plus beau du monde » ?

Sur les réseaux sociaux, un chat pas comme les autres attire tous les regards. Pebbles, vedette de TikTok,...

Dans cette ville, impossible d’adopter un chien sans passer par cette étape inattendue

Adopter un chien est un engagement majeur qui demande préparation et responsabilité. À Bâle (Suisse), une mesure spécifique...